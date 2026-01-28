2026年2月1日、山形市に室内野球・ゴルフ練習場 「Blue Sky山形（ブルースカイ山形）」オープン

プラスワークス株式会社メインエリア（多目的練習場）約30ｍ×11ｍ

2026年2月1日、株式会社プラスワークス山形（本社：山形県山形市、代表者：鈴木桂太）は、室内野球練習場およびゴルフ練習場を併設した複合スポーツ施設「Blue Sky山形（ブルースカイ山形）」をグランドオープンいたします。また野球アカデミー「DIMENSIONING Sports Center YAMAGATA」も同時開設します。

詳細は https://bluesky-yamagata.jp/ にてご確認いただけます。

Blue sky山形 誕生の背景

本施設は、山形県内において積雪や天候の影響を受けずに本格的な練習ができる室内スポーツ施設が限られていた現状を背景に誕生しました。これまで冬季は「練習環境」を求めて仙台市や福島方面へ足を運んでいた状況もあり、時間的・経済的負担が課題となっていました。子どもから大人までが天候や季節に左右されずに継続的にトレーニングができる全天候型の室内スポーツ拠点です。

山形県山形市に限らず、山形県近県の方々からのご利用もお待ちしております。

2026年2月1日グランドオープンし、2026年2月2日からサービスを開始します。

施設の主な特徴

室内野球練習場

●全３レーン（１.硬式・軟式対応マシンレーン２.手投げレーン３.硬式・軟式対応マシンレーン）

マシーンレーン１（硬式・軟式対応マシン）

手投げレーン２（手投げ・ピッチング可）

マシーンレーン３（硬式・軟式対応マシン）

Hit Trax装備（レーン３のみ対応）

ラプソード3.0装備

●メインエリア（約30ｍ×11ｍ）

実践的な打撃・守備練習、チーム練習、

スクール、イベント対応

DIMENSIONING Sports Center YAMAGATA

（ディメンショニング スポーツセンター山形）

野球アカデミー「DIMENSIONING（ディメンショニング）」が運営。

野球に必要な、

・フィジカルトレーニング

・動作改善、基礎能力向上を目的とした

専門トレーニングルーム

・ジュニア選手から競技思考の選手まで対応

野球アカデミー「DIMENSIONING（ディメンショニング）」サイト

https://www.dimensioning.jp/

室内ゴルフ練習場

最新シミュレーションゴルフ：3打席

・スイング解析、弾道計測

・初心者から上級者まで幅広く利用可能

・冷暖房完備

シミュレーションゴルフ3打席

■今後の展開

最新シミュレーションゴルフを装備

Blue Sky山形では、

・野球・ゴルフのスクール事業

・DIMENSIONINGによる専門的な育成プログラム

・学生・社会人チームの練習拠点

・健康増進・フィットネス利用 など

多様なニーズに応える施設運営を予定しています。

地域スポーツの発展と次世代育成を支える拠点として、山形から新たなスポーツ環境を

発信してまいります。

施設概要

施設名：Blue Sky山形(ブルースカイ山形)

〒990-0821 山形県山形市北町1-5-12 (株)吉田倉庫2F Blue Sky山形

マップ

https://maps.app.goo.gl/K1nynfTY4cWZJFcV6

併設施設：

DIMENSIONING Sports Center YAMAGATA(ディメンショニング スポーツセンター山形)

https://www.dimensioning.jp/

オープン日：2026年2月1日（日）

ご利用は2026年2月2日（月）から開始

施設内容：

・室内野球練習場（バッティングレーン3、メインエリア）

・野球専門トレーニング施設 DIMENSIONING Sports Center YAMAGATA

(ディメンショニング スポーツセンター山形)

・室内ゴルフ練習場（シミュレーションゴルフ3打席）

ホームページ：https://bluesky-yamagata.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/blueskyyamagata

X:https://x.com/BlueSkyYamagata

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61585838537123

運営会社 概要

株式会社プラスワークス山形（プラスワークス株式会社 グループ）

本社所在地：〒990‐0821 山形県山形市北町1-5-12 3F

代表者：鈴木桂太

事業内容： フィットネス運営事業（パーソナルジムBEYOND／FC ）

設立： 2024年5月