¡Ú¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡ÛÂæ¹Ý¥Ûー¥¯¥¹¤È¤Î¸òÎ®Àï¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÆÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¤ÎÂæ¹Ý¥Ûー¥¯¥¹¤È¤Î¸òÎ®Àï¤òÂæÏÑ¹âÍº»Ô¤ÎÀ¡À¶¸ÐÌîµå¾ì¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âæ¹Ý¥Ûー¥¯¥¹¤È¤Ïºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤¹¡£
ÂæÏÑ½Ð¿È¤ÎÍÛÂÒ¹ÝÁª¼ê¤ä¡¢2024Ç¯ÅÓÃæ¤Þ¤ÇÂæ¹Ý¥Ûー¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿³Þ¸¶蘒ÂÀÏºÁª¼ê¤â¥Áー¥àÂÓÆ±Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ¾ðÊó¡Û
¢£2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
- »î¹ç³«»Ï¡¡17:05¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¡18:05¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¡
- ¾ì¡¡¡¡½ê¡¡À¡À¶¸ÐÌîµå¾ì¡ÊÂæÏÑ¹âÍº»Ô¡Ë
¢£2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
- »î¹ç³«»Ï¡¡17:05¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¡18:05¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¡
- ¾ì¡¡¡¡½ê¡¡À¡À¶¸ÐÌîµå¾ì¡ÊÂæÏÑ¹âÍº»Ô¡Ë
¢¨Å·¸õÅù¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÆÃÊÌ¶¨»¿¡Û
ËÜ¸òÎ®Àï¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ä½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¥¹¥Ý¥ó¥µーÅù¤ÇÆüº¢¤è¤êÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¡ÊËÜ¼Ò¡§¿·³ã»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÅÄÅèÔè¿®ÍÍ¡Ë¤«¤é¤´¶¨»¿¤ò»ò¤ê¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¼Â¸½¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼Ì¿¿¡§ºòÇ¯¤Î¸òÎ®Àï¤è¤ê¡ä
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò:³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¥×¥íÌîµåÃÄ¡¢ËÜ¼Ò:¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÓÅÄ Âó»Ë¡Ë¤Ï¡¢BC¥êー¥°ÁÏÀß¤È¤È¤â¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥êー¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿©ÉÊÂðÇÛ²ñ¼Ò¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ°ìÁª¼ê¤¬°é¤ÄµåÃÄ¡¢ÆüËÜ°ì¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡ÉµåÃÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤ÏCBO¤Ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£