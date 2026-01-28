【ルイ・ヴィトン】バレンタイン ウィメンズ ギフト・セレクション

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

バレンタインを彩るルイ・ヴィトン ウィメンズ ギフト・セレクションから、大切な人と過ごす、かけがえのないひとときにぴったりなアイテムを見つけてみてはいかがでしょうか。

今シーズンならではの洗練されたバイカラーで再解釈した「アルマ BB」。メゾンのモノグラム・アンプラント レザーに施されたミルキーホワイトとピーチの色合いが美しく映えます。ネームタグやパドロック(錠前)などの複数のLV シグネチャーや、遊び心溢れる装飾的なチャームでアクセントをプラス。優美な印象を演出する明るいゴールドカラーの金具を添えた、エレガントなスタイルです。

製品名：アルマ BB

価格：437,800円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 23.5 x H 17.5 x D 11.5 cm

「レインボー」コレクションの一部として鮮やかな色合いでアップデートし、あらゆるアクセサリー・コレクションにポップな彩りを添える「ポルトモネ・ロザリ」。メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーにあしらわれたゴールドカラーのLV スクリプトのスナップボタンが洗練された印象を添えます。コインや紙幣、カードを収納できる複数のポケットを備えたコンパクトなデザイン。

製品名：ポルトモネ・ロザリ

価格：92,400円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 11 x H 8 x D 2.5 cm

「スウィート・エスケープ」コレクションから登場し、ミルキーホワイトとブルーのバイカラーの色合いで再解釈された「ポシェット・フェリシー」。メゾンを象徴するモノグラム・アンプラント レザーで仕上げ、2つの取外し可能なポケットを備えています。1つはファスナー付き、もう1つには8つのカードスロットが付いています。エレガントなゴールドカラーのチェーンにより、多彩な持ち方を楽しめる一品。

製品名：ポシェット・フェリシー

価格：276,100円

素材：カウハイドレザー

サイズ：W 21 x H 12 x D 3 cm

創業者の息子 ジョルジュ・ヴィトンが1896年に手掛けたエンブレマティックなモノグラム・フラワーを讃える「カラー ブロッサム」コレクションから登場した、「ペンダント カラー ブロッサム サン M」。

ピンク マザー・オブ・パールで象り、手作業で艶やかに磨き上げた星のモチーフが目を引く、18ktピンクゴールドの1つ1つがユニークな唯一無二のペンダントです。ストーンの繊細な曲線と輝きを引き出すために、数か月もの時をかけて仕上げられた逸品。華奢なデザインで、本コレクションの他のモデルと重ね付けやミックス＆マッチを楽しめます。

製品名：ペンダント カラー ブロッサム サン M (ピンクゴールド×ピンク マザー・オブ・パール)

価格：512,600円

素材：ピンクゴールド(18kt)

長さ：41 cm (38 cmの位置にアジャスター付き)

2025年春夏コレクションのランウェイで注目を集めた、メゾンのオリジナルシグネチャーがあしらわれた、「ピアス・LV スクリプト」。光沢感のあるゴールドカラーのメタルで精緻に仕上げたディテールは、流れるような筆記体で「Louis Vuitton」と綴られています。デイリーからフォーマルまで、あらゆる装いに幻想的なアクセントを添える個性的なアイテム。

製品名：ピアス・LV スクリプト

価格：51,700円

素材：メタル

2025年春夏ファッションショーで注目され、ルイ・ヴィトンの新しいシグネチャーをあしらった、「ブレスレット・LV スクリプト」。光沢感のあるゴールドカラーのメタルで仕上げたアイテムです。2本のチェーンを繋げて仕上げられ、それぞれにはメゾンの名が滑らかで流れるような手書き風で施され、独特のデザインが光ります。単体でも重ね着けでも、あらゆる装いにチャーミングな華やかさを添えます。

製品名：ブレスレット・LV スクリプト

価格：81,400円

素材：メタル

光沢感のあるゴールドカラーのメタルで仕上げた「リング・LV コンフェッティ」。 陽気で祝祭ムード溢れる雰囲気の中で、アイコニックなモノグラム・シグネチャーにオマージュを捧げるアイテムです。 カラフルなエナメルを施したパーツに、繊細なモノグラム・モチーフをあしらった遊び心溢れるデザイン。

単体ではもちろん、重ね付けでも楽しめる、アイキャッチーなリングが、あらゆる装いにメゾンならではアクセントを添えます。

製品名：リング・LV コンフェッティ

価格：28,600円

素材：メタル

テクニカルサテンにスエードレザーを組み合わせた「LV スニーカリーナ」。スニーカーの機能性とバレリーナのそれぞれの魅力を融合させた、トレンド感溢れる一足です。サケット構造を取入れることで、軽やかさと柔軟性を実現しました。シューレースのループにあしらわれたモノグラム・フラワーや、サイドを彩るLV イニシャルなどのメゾンならではのシグネチャーが、アッパーを引き立てます。

製品名：LV スニーカリーナ

価格：169,400円

素材：ミックス素材

大胆なピオニーとカカオの出逢いが誘う、夢の世界

ジャック・キャヴァリエ・ベルトリュードが光の輝きで解釈した「アトラップ・レーヴ」は、夢を現実に変える斬新で爽快な旅を表現したもの。五感を超越するこの旅から着想を得たルイ・ヴィトンのマスター・パフューマーは、「アトラップ・レーヴ」を「夢を実現する香り」と捉え、エレガントなピオニーとカカオパウダーで力強いコンポジションを生み出しました。続いて現れるのはパチョリ、さらにはライチのフレッシュで弾けるノートが広がります。夢を叶えるための冒険のような躍動感溢れる香りです。

製品名：アトラップ・レーヴ オー ドゥ パルファン

価格：48,400円

サイズ：100mlスプレー

クリエイティブ・ディレクター パット・マクグラスが、55色の魅惑的なカラーを通じて鮮やかな色彩の旅を表現した「LV ルージュ」は、まさにルイ・ヴィトンの先見性と洗練された美意識を体現するアイテム。濃密なピグメントが絶妙なセンシュアリティと融け合い、マットタイプはベルベットのようにマットで色鮮やかな仕上がりが12時間(*)持続。また、長時間潤いで満たします。1つ1つのカラーがあらゆる肌色を美しく引き立て、無限の可能性を秘めた個性を引き出します。

(*)データ取得済み(当社調べ。効果には個人差があります)

製品名：LV ルージュ 203 ローズ オデッセイ

価格：23,100円

唇を優しくケアしながら彩りを添える「LV バーム」。クリエイティブ・ディレクター パット・マクグラスがデザインした10色の魅惑的なカラーが、唇にほのかな輝きをもたらします。濃密なテクスチャーで重ね塗りもでき、優しく唇を包み込むソフトなフォーミュラが、唇の自然な美しさを引き出すようにしっかりとケア。長時間保湿し、心地よい状態を24時間キープ(*)して、なめらかな唇へと導きます。

(*)データ取得済み(当社調べ。効果には個人差があります)

製品名：LV バーム 020 ローズ エサンシエル

価格：23,100円

柔らかな色合いに纏めたラグジュアリーな素材を使用し、ルイ・ヴィトンの人気マスコットを表現した「ドゥドゥ・ヴィヴィエンヌ」。お子様から大人まであらゆる年代の方に愛されるチャーミングなデザインを、レザーの瞳やモノグラム・キャンバスをあしらった脚など、細部にいたるまで洗練された雰囲気に仕上げました。陽気に再解釈されたメゾンのアイコニックなアイテムは、遊び心溢れるギフトやコレクターズアイテムとしてもおすすめです。

製品名：ドゥドゥ・ヴィヴィエンヌ

価格：187,000円

素材：ポリエステル、レザー、キャンバス

サイズ：W 26 x H 32 x D 11 cm

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。