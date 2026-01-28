家族に負担をかけない、輝くガラスの樹木葬『ルミアージュ』新登場！

株式社松戸家

■ 商品概要

創業100余年の老舗石材店・株式会社松戸家（中本泰輔社長）は、墓石から仏壇・仏具の販売・霊園の開発・管理・永代供養墓・樹木葬のコンサルティングまで行う。この度、神奈川県相模原市に位置する向得寺内に樹木葬 フラワージュシリーズ 『ルミアージュ』が初登場。家族で一緒に入れる、将来の墓じまい不要、管理費不要の永代供養型樹木葬。販売開始は2026年1月30日（金）から。

料金は、1名様59.8万円・2名様69.8万円・3名様79.8万円・4名様89.8万円

輝くガラスの樹木葬『ルミアージュ』 ※イメージ画像となります。

■ 9つの特徴

1. ガラスモニュメント

ご家族のお名前やメッセージをお好きな言葉で

刻むことができます。

ガラスモニュメント

合同供養法要

2. 年1回の合同供養法要

向得寺の住職が年1回の合同法要を行い、

多くの方が墓前に花を手向けます。

3. 継承者不要

埋葬後は遺族に代わって向得寺が供養を継続いたします。後継ぎのない方やご夫婦だけでも安心してご利用いただけます。

継承者不要永代供養

4. 永代供養付で安心

一定期間経過後は合祀スペースに埋葬し、

永代にわたり供養いたします。

その際の埋葬費用は発生いたしません。

管理費不要

6. 将来の墓じまい不要

一定期間経過後に合祀スペースへ埋葬され、

永代にわたり供養されるため、墓じまいの手続きが不要です。

墓じまい不要宗教・宗派不問

7. 宗教・宗派不問

宗教・宗派は不問です。どなたでもお求めいただけ、購入後に檀家になっていただく必要もございません。向得寺墓苑内でのご法要については向得寺住職が行います。

8. ペットと一緒に入れる

ペットを専用の骨壺に移すため、遺骨が混ざることもありません。ペットも同じ個室に入ることができます。

ペットと一緒に入れる

個室埋葬可能

9. 家族単位での個室埋葬可能

個人はもちろん、ご家族単位でのご利用も可能です。家族でご利用になる場合は、家族単位の個室で管理いたします。

■ガラスモニュメント

琉球ガラス村製 標準

沖縄の伝統工芸「琉球ガラス村製」を使用しています。一つ一つ職人が手作りで仕上げますので、同じものは二つとありません。スタイリッシュな見た目に名前を彫刻できます。

KAGLA'（カグラ）キャストガラス

光を取り込んで輝く美しさと、色やデザインの自由度の高さが特徴で、様々な技法により、生み出されるアート性の高いガラスと自然の御影石を組み合わせることで、従来の石材に光と色彩が織りなす表現力が加わります。

アートガラス

アートガラスと御影石を融合し制作されたアート

ガラスデザインの墓石です。永代にわたり宝石のように輝きつづける光り墓と、高品質の御影石を厳選し、それぞれの家族のテーマに合わせたものをお届けします。

■ 向得寺墓苑の特徴

相模原向得寺は、神奈川県相模原市の閑静な住宅街に位置し、近隣を流れる相模川など自然に囲まれた環境にあります。JR相模線「原当麻駅」よりバス6分と交通アクセスも良好で、駐車場や管理事務所も完備されております。墓地内は明るく陽当たりも良く、参道は広く平坦に整備されているため、ご高齢の方やお体の不自由な方も安心してご来園いただけます。

■向得寺

向得寺は、相模原市中央区田名塩田にある寺院で、同市当麻にある無量光寺の末寺で、山号を塩田山といい、地蔵菩薩を本尊としています(現在の本尊は観音菩薩)。室町時代に第4代鎌倉公方である足利持氏に仕えた、芳賀氏の千菊丸という人物が出家し向得と号し、現在の地に創建したと言われています。

天文年間（戦国時代）の戦の際、塩田の集落に1日に500張の提灯を作ることが強制され、それができなかったために、向得寺が焼き討ちにあい、それを照明代わりとして夜の相模川を武⼠たちが渡ったといわれています。この兵火によって向得寺は一時焼失しますが、その後、津久井城主内藤大和守の要請で、新田武蔵守義宗の末裔である住阿弥によって再興したと伝わっています。

明治以降昭和初期まで、田名塩田では養蚕が盛んに行われ、寺には「蚕彰さん」と呼ばれる観音菩薩がまつられており、盛んに養蚕豊作祈願が行われていたといいます。

（向得寺 住職）

向得寺（こうとくじ）



●所在地

神奈川県相模原市中央区田名塩田3-15-15

●アクセス

電車・バスのでお越しの方

・JR横浜線相模原駅南口から「田名バスターミナル行」バス乗車（20分）田名バスターミナルより「北里大学病院行」バス乗車（12分）向得寺バス停下車徒歩すぐ

・北里大学病院から「田名バスターミナル行」バス乗車（20分）向得寺バス停下車徒歩すぐ

・JR相模線原当麻東口から「田名バスターミナル行」バス乗車（15分） 向得寺バス停下車徒歩すぐ

車でお越しの方

首都圏中央連絡自動車道「相模原愛川IC」から車で約3分



https://mazdoya.co.jp/jyumokusou_flowerge/cemetery/sagamihara/



