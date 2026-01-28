CREATIVITY FUTURE FORUM ’26『AI時代の創造力はどこへ』2月27日・28日開催

UNIVERSITY of CREATIVITY

創造性の研究・学び・実践のプラットフォーム UNIVERSITY of CREATIVITY（UoC）は、創造性の可能性を探るクリエイティビティ・フォーラム「CREATIVITY FUTURE FORUM 2026」を2月27日(金)・28日(土)に開催します。2026年のフォーラムテーマは「AI時代の創造力はどこへ」。AIが社会や仕事に深く浸透するいま、創造力はどこへ向かい、私たちは何を生み出せるのかを、日本を代表するクリエイティブ・リーダーと議論します。

DAY1は「そのビジネスをAI×創造力で刷新しよう」をテーマに、ビジネスの現場における変化を起点に未来を描きます。DAY2は「文化と感動をAI×創造力で刷新しよう」をテーマに、エンタメからカルチャーまで、これらからの創造力の行方を考えます。



2日間で約20セッションを予定しており、映画、デザイン、サステナビリティ、エンタメ、マーケティング、広告、出版など、多様な領域の第一線で活躍する実践者がご登壇します。AIと創造力が交差する場所で、思考と価値はどのように更新されるのか。分野を越えた視点から問いを共有し議論を深めていきます。



現在、チケットは公式サイトにて販売中です。参加人数に限りがあるため、参加を検討している方は、ぜひ早めにお求めください。セッションのタイムテーブルやスピーカー情報などの詳細は、公式サイトにて順次公開しています。

◼︎イベント概要

名称：CREATIVITY FUTURE FORUM 2026

テーマ：「AI時代の創造力はどこへ」

日時：Day1：2026年2月27日(金) 15:00~20:00 + ギャザリング(懇親会) ～ 21:00 終了

Day2：2026年2月28日(土) 13:30~18:15 + ギャザリング(懇親会) ～ 20:00 終了

場所：UNIVERSITY of CREATIVITY TOKYO Campus(東京港区赤坂) (https://uoc.world/access/)

公式サイト：https://creativityfutureforum.world/2026/

◼︎参加方法

リアル参加のみ・事前チケット制(席数限りあり、1日150席ずつ)

一般：1 day \3000 / 2 days 通し \5000

学生：1 day \1500 / 2 days 通し \2500

◼︎スピーカー(※敬称略 / 五十音順)

秋元 里奈 (食べチョク代表) / 石山 洸 (元 エクサウィザー ズCAI ) / 稲田 雅彦 (AI実業家) / 岩崎う大（お笑い芸人) / evala (サウンドアーティスト) / 岡室 健 (アートディレクター) / 倉本 美津留 (放送作家) / 栗林 和明 (CHOCOLATE Inc. CCO) / 斎藤 潤一 (AGRIST 代表取締役) / 斎藤 哲也 (人文ライター) / ジューストー沙羅 (プロデューサー(Aww, OpenAI) ) / しんめい P (著作家) / 鈴木 謙介 (関西学院大学社会学部教授) / 鈴木 健太 (映像作家・クリエイティブディレクター) / 高崎 卓馬 (クリエイティブ・ディレクター / 小説家) / 田川 欣哉 (Takram) / 出村 光世(発明家・Konel 代表) / 西村 真里子(ポリネーター(R)︎・HEART CATCH) / Bruce Ikeda (ミュージックディレクター) / 細田 高広 (TBWA\HAKUHODO CCO) / 松島 倫明 (『WIRED』日本版 編集長) / 松本 紹圭 (僧侶) / 山口 周 (独立研究者) / 吉藤 オリィ (ロボット研究者) / 米田 肇 (シェフ) / 市耒 健太郎 (UoC 主宰) ・・・・・

その他、各業界のクリエイティブ・リーダーにご参加いただきます。

■タイムテーブル

2月27日(金)「そのビジネスをAI×創造力で刷新しよう」

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/147974/table/12_1_3115df8152f2433a03f637a6e17f16f9.jpg?v=202601280521 ]

2月28日(土)「文化と感動をAI×創造力で刷新しよう」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/147974/table/12_2_49452a3ca847157421de8a663ff208eb.jpg?v=202601280521 ]

※スピーカー・タイトル・時間は変更の可能性があります。

※プログラムやスピーカー情報は公式サイトやSNSにて随時更新予定です。

◼︎UNIVERSITY of CREATIVITY（UoC）

UoCは、株式会社博報堂が設立した未来創造の技術としてのクリエイティビティを研究・開発・社会実装する専門機関です。「We are All Born Creative. すべての人間は生まれながらにして創造的である。」を理念に、AIやビッグデータが急速に普及する今こそ、創造力を人類最大の資本として捉え直し、新しい文明の地図を描くための「創造力の港」となることを目指しています。文理芸や産官学の垣根を超えて、多様なクリエイティビティの研究と実験を掛け合わせることで、世界の課題解決や新たな感動の源泉を生み出していきます。

公式サイト：https://uoc.world/

【本件に関するお問い合わせ】 UNIVERSITY of CREATIVITY：高橋・伊津 info@uoc.world