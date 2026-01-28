京都宇治の『HOHO HOJICHA 焙茶専門店』が、東京「アトレ吉祥寺」にて初のPOP UP STOREを開催！

株式会社丸宇HOHO HOJICHA 焙茶専門店は、限定パッケージなどを用意し、12日間限定のPOP UP STOREを、約3年ぶりとなる東京で開催します。

＜出店概要＞開催期間 ：2月23日(月)~3月6日(金)場所 ：アトレ吉祥寺 本館2F JR西口改札前 POP UP SPACE（JRアトレ口改札を出て左、井の頭線連絡口）

※図1のイベントスペース

住所 ：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24

営業時間 ：10:00～21:00 ※初日2月23日は11:00開店、最終日3月6日は19:00閉店

※図１

＼【東京限定パッケージ】が数量限定で登場！／

ホホブラウニー単品【価格】\350(税込)/4個入り【価格】\1,400(税込)/8個入り【価格】\2,800(税込)/16個入り【価格】\5,600(税込)

■ ホホブラウニー

茶匠厳選の焙じ茶パウダーをふんだんに使用した、焙じ茶×チョコレートの贅沢なベイクドケーキ。

口いっぱいに広がる焙じ茶の芳ばしい香りと、チョコレートの濃厚な旨味が調和した、リピーターの多い人気商品です。過去に多くの支持を集めながらも、一時販売を休止していた「ホホブラウニー」は、昨年秋より待望の復活を遂げ、再び注目を集めています。復活を心待ちにしていたファンの方はもちろん、大切な方への贈り物にもおすすめです。個包装入りで手軽にお楽しみいただけるのも魅力のひとつ。さらに4個入りタイプでは東京限定パッケージが登場！この特別な機会にぜひ一度お試しください。

＼焙じ茶カステラ＆ホホバウムに春限定パッケージが登場✿*／

プレミアム焙じ茶カステラ（半斤5切れ）【価格】\1,380(税込)

■ プレミアム焙じ茶カステラ

HOHO HOJICHAスイーツの中で人気No.1を誇る代表作。厳選した焙じ茶を贅沢に使用し、ふんわりと焼き上げたカステラは、口に広がる芳ばしさとやさしい甘みが特長です。温かい焙じ茶はもちろん、紅茶や日本茶とも相性が良く、ティータイムのお供にぴったり。常温保存で日持ちもするため、ちょっとしたお土産にも最適です。パッケージは可愛らしい桜が装飾された春限定の特別仕様。この機会にぜひお買い求めください。

ホホバウム【価格】単品\330(税込) /3個入り \990(税込)/6個入り \1,980(税込)

■ホホバウム

濃厚な焙じ茶の味と、しっとりとした食感が魅力のホホバウム。

厳選された上質な焙じ茶パウダーをふんだんに使用しており、深い味わいと芳醇な香りを楽しめます。柔らかいくちどけでお茶やラテなどとも相性抜群。個包装タイプ、3個入りタイプ、6個入りタイプと、用途に合わせて選べる上品で可愛らしいパッケージは、お土産にもぴったり。さらに3個入りタイプでは春限定の桜があしらわれた豪華パッケージが登場。自分へのちょっとしたご褒美にも、大切な方への手土産にも、ぜひ一度「ホホバウム」をお試しください。

＼茶箱シリーズ全4種が勢ぞろいの豪華なラインアップ！／

幸せの焙じ茶 \1,180(税込)（右下）/悦びの焙じ茶 \1,280(税込)（上）/極みの焙じ茶 \1,380(税込)（左下）/HOHOCHA \1,480(税込)※各Tea bag15個入り

《シリーズ人気No.1!》

■日本茶AWARD受賞「悦びの焙じ茶」

✦日本茶AWARD プラチナ賞受賞（2021年度 ）

✦Japanese Tea Selection Paris 銅賞受賞（2022年度 ）

国内外で高い評価を受けた「悦びの焙じ茶」。

全国ブレンドの特選碾茶くきを使用し、優雅な香りと淡麗な風味が特徴です。後味にはほんのりとした甘みが広がり、深い余韻を楽しめます。シーンを選ばず、どなたでも飲みやすいティーバッグタイプで、ご自宅用はもちろん、大切な方への贈り物など、用途に合わせて選べます。国内外で賞賛された特別な焙じ茶の香りと味わいを、ぜひご堪能ください。

そのほか、芳醇な香りとさっぱり爽やかな後味が特徴の「幸せの焙じ茶」、焙煎度が高く深みある味わいの「極みの焙じ茶」、香り高く口あたりがやさしい「HOHO CHA」も勢揃い。

ぜひ、それぞれの個性豊かな焙じ茶の香りと味わいの違いを存分にお楽しみください。

苺焙じ茶teabag/白桃焙じ茶teabag/柚子焙じ茶teabag【価格】各\650(税込)※各Teabag6個入り

■フレーバー焙じ茶Teabag

日本茶AWARD2021 プラチナ賞を受賞した「悦びの焙じ茶」にフルーツの香りをプラスした一品。従来の焙じ茶の香ばしさを活かしつつ、フルーツの爽やかな香りが加わることで、より一層豊かな味わいに。手軽に楽しめるティーバッグ仕様で仕上げられており、自宅で簡単に本格的な味わいを堪能することができます。日本茶の旨味とフルーツの華やかな香りが絶妙に調和した一品で、贈り物や日々のリラックスタイムにもぴったりです。

極上焙じ茶蜜【価格】\980(税込)

■極上焙じ茶蜜焙じ茶の深みと甘みを凝縮した濃厚な茶蜜。テレビ番組でも取り上げられ、放送後にお問い合わせが殺到し、大人気商品となりました。抹茶の原料として使われる高品質な碾茶という茶葉のくき部分を焙じて使用しており、通常の焙じ茶よりも濃厚な味と香りが特徴。アイスやケーキ、ヨーグルトにかけたり、牛乳に割って焙じ茶ラテにしたりと、 自由な使い方でお楽しみいただけます。人工甘味料・着色料・保存料を不使用で仕上げ、カフェインはほぼゼロ。お子さんや、体をいたわる方など幅広い年代の方に召し上がっていただけます。お家に一本あるだけで様々なアレンジが楽しめる優れものです。ぜひ一度お試しください。

焙じ茶ラテ【価格】\730(税込)極上 碾茶焙じ茶ラテ【価格】\830(税込)焙じ茶チョコレートラテ【価格】 \780(税込)

■焙じ茶ラテ・極上焙じ茶ラテ・焙じ茶チョコレートラテ甘さ控えめでミルクと相性の良い焙じ茶ラテパウダー。

お湯に溶かすだけで簡単に深みのある本格的な焙じ茶の味わいを楽しめます。極上碾茶焙じ茶ラテには、碾茶と呼ばれる抹茶の原料として栽培された茶葉が使用されており、より香ばしく濃厚な風味をお楽しみいただけます。焙じ茶チョコラテには、ココアパウダーをふんだんに使用し、カカオの豊かな香りとともに焙じ茶の深い味わいをお楽しみいただけます。

3シリーズともに、老若男女問わず、どなたでもすっきりと飲みやすいのが特徴。

お湯の代わりに牛乳で作ると、焙じ茶の濃厚な味わいをより一層お楽しみいただけます。

焙じ茶スティック 【価格】10本入り \1,180(税込)焙じ茶スティック 極上【価格】10本入り \1,420(税込)

■焙じ茶スティック・焙じ茶スティック 極上

選び抜かれた茶葉を丁寧に焙煎し、スティックタイプにした一品。

お湯や冷水を注ぐだけで、簡単に芳醇な香りと深みのある味わいをお楽しみいただけます。スティックタイプで手軽に持ち運べるため、ご家庭だけでなく職場などの出先にも最適。また低カフェインなので、就寝前にもオススメです。一息つきたいティータイムのお供にぜひお試しください。

このほかにも、ティータイムをより豊かにするHOHOオリジナルのマグカップや、

催事限定のHOHOグッズなど、さまざまなアイテムをご用意。

日常に“ほっと癒し”を添える可愛らしいHOHOグッズを、ぜひお手に取ってご覧ください。

アトレ吉祥寺にて開催される『HOHO HOJICHA 焙茶専門店』POP UP STOREは、

2026年2月23日（月）～3月6日（金）まで。

春の訪れを感じる吉祥寺散策のお供に、

香ばしく奥深い焙じ茶と、こだわりの焙じ茶スイーツの味わいを、ぜひご堪能ください。

『HOHO HOJICHA 焙茶専門店』について

京都・宇治に本店を構える焙じ茶の専門店。

近年、国内外で焙じ茶への関心が高まる中、私たちは高品質な焙じ茶を届けるブランドとして、様々な焙じ茶の楽しみ方を提案しています。「焙じ茶に触れる時間を通して、日々の気持ちをストレスフリーに近づけていく」ことをコンセプトに、茶師の監修・指導のもと、極上の焙じ茶を追求。京都・宇治から世界へ、焙じ茶の魅力を発信しています。

【公式サイト】https://www.hohohojicha.com

【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/hohohojicha

【E-mail】info@hohohojicha.com

宇治本店

【住所】京都府宇治市宇治妙楽51‐2

【TEL】0774-22-0977

【営業時間】10:00~18:00《無休》

京都駅店

※物販のみ・カフェメニューのご提供はございません。

【住所】京都市下京区東塩小路町901京都駅ビル1F おみやげ小路 京小町

【TEL】075-585-2650

【営業時間】8:30~20:00《無休》

京都駅八条口店

※テイクアウト専門店

【住所】京都市下京区東塩小路釜殿町31-1 みやこみち内

【TEL】075-606-1231

【営業時間】 9:00~20:00《無休》