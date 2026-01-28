2月8日は衆議院議員総選挙！　下田海中水族館センキョ割2026　あなたの一票で、おトクに入場できちゃう！

藤田観光株式会社

体験型水族館「下田海中水族館（所在地：静岡県下田市3丁目22-31 総支配人：慶野光市）」 では、2026年2月8日（日）に投開票が行われる第51回衆議院議員総選挙で投票された方を 対象に、「下田海中水族館」がおトクに利用できるセンキョ割「下田海中水族館センキョ割2026」を、1月28日（水）より期間限定で実施いたします。

◇投票済証明書もしくは投票所看板写真を提示で約40％OFFでのご入場が可能に！

センキョ割とは、投票時に発行してもらえる「投票済証明書」もしくは「投票所の看板とご自身が写っている写真」を提示することで、飲食店・小売店・商店街等多くの企業にて割引や特典を受けられるというサービスです。「一般社団法人選挙割協会」（https：//senkyowari.com/）が中心となり、

選挙をよりポジティブにとらえられる国民的行事に、そして選挙割文化で社会参加意識向上の きっかけを作る事を目的とし、実施されています。2月8日（日）に投開票が行われる 衆議院議員総選挙。総務省の発表によると、 前回2024年10月に行われた第50回衆議院議員 総選挙の投票率は53.85％と低く、10歳代が39.43％、20歳代が34.62％、30歳代が45.66％と 若い世代が特に低い状況です。一人でも多くの国民が今回の選挙に関心を抱き投票に行くこと を後押しすべく、体験型水族館「下田海中水族館」を通常料金の約40％OFFでご入場いただける キャンペーン「下田海中水族館センキョ割2026」をご用意いたしました。本企画を通じ、若者から シニアまで幅広い世代の国民一人ひとりの政治への関心度が少しでも高まり、投票所へ足を運ぶ きっかけとなれば幸いです。そして投票した後は、日本の未来に期待を寄せながら、おトクに 「下田海中水族館」をお楽しみください。

◇下田海中水族館センキョ割 概要

♦内容：「下田海中水族館」の入場料金が特別料金に！

通常大人(中学生以上)2,500円→1,500円(税込)

小人(4歳以上)1,250円→特別料金750円(税込)

♦期間：2026年1月28日（水）～2026年2月28日（土）

♦対象者：第51回衆議院議員総選挙で投票された有権者（期日前投票を含む）

※18歳未満の方は投票された方が同伴に限り上記料金でご利用いただけます（2名様まで有効）

♦利用方法：１.第51回衆議院議員総選挙で投票してください

２.投票済証明書を取得または、投票所の看板と共にご自身のお写真をお撮りください

３.下田海中水族館入場券売り場で２.をご提示ください

◆営業時間：9：30～16：30（最終入館時間は15：30）

◇下田海中水族館について

下田海中水族館は藤田観光の完全子会社である下田アクアサービス株式会社が運営する体験型水族館として1967年3月に開業しました。国内でも珍しい天然の入り江を利用した水族館で、イルカやアシカ、アザラシ、ペンギン、カワウソに加え、伊豆半島近海に生息している生き物を中心に飼育展示しています。エサやりやイルカと泳ぐことができるふれあいプログラムが充実しており、来館者と生き物との距離が非常に近いことが最大の特徴的です。

■所在地 ：〒415-0023

静岡県下田市三丁目22-31

■アクセス：（電車をご利用の場合）

伊豆急行線 伊豆急下田駅より定期バス／7分・

タクシー／5分・徒歩／25分

（車をご利用の場合）

伊豆中央道・修善寺道路 月ヶ瀬ICより約40km

■公式HP ： https://shimoda-aquarium.com

◇藤田観光について

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

■公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

■ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie