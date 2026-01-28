【水戸プラザホテル】からだ想いのご褒美時間。薬膳ランチイベント第三弾を2/25(水)に開催

株式会社伊勢甚本社 水戸プラザホテル

水戸プラザホテル（所在地：茨城県水戸市千波町2078-1）は、ご好評をいただいてきた薬膳ランチイベントの第三弾を、2026年2月25日(水)に開催いたします。

本イベントは、薬膳の考え方を取り入れたランチセミナーとして、心身のバランスを整える特別メニューのフレンチコースとともに、“食の大切さ”を感じていただく時間をお届けします。

完全予約制・30名様限定での開催となっており、季節の食材と薬膳の知恵を織り交ぜた特別コースを提供いたします。健康や美容に関心の高い方、ご自身のからだを大切にしたい方におすすめのランチイベントです。

■フェムケアとは？

女性の健康問題に関連する言葉で「フェミニン＝女性」と「ケア＝手入れ」 のふたつの言葉をかけ合わせて作られた用語。女性の健康課題を考えることをスタートラインとし、「まずは知ることから始める」という考えのもと、身体のむくみ・肌ケア・月経痛など、女性の心身的なケアをコンセプトとしています。

篠原 久仁子 先生【料理監修】篠原 久仁子 先生

フローラ薬局代表取締役

薬剤師・薬学博士・国際中医師薬膳師

昭和医科大学兼任講師

■薬膳と季節食材を取り入れた特別ランチコース

＜前菜＞

・冬野菜のテリーヌ 春の息吹をまとって

（使用食材 ： ほうれん草、人参、長ネギ、ブロッコリー、ごぼう、キャベツ、うるい、菊、ディル、わさび菜）

＜スープ＞

・根菜と寒しじみのチャウダースープ

（使用食材 ： しじみ、大根、ポロネギ、ひじき、黄人参、ごぼう、イタリアンパセリ）

＜パン＞

・オリーブのフォカッチャ

（使用食材：オリーブ・オリーブオイル・バルサミコ酢）

＜お魚料理＞

・春菊のクーリに浮かべた真子かれいのグリエ 竹炭チュイルとエンドウ豆のスプラウト

（使用食材 ： 真子かれい、春菊、竹炭、ピスタチオ、グリーンピース、エシャロット、えんどう豆、スプラウト）

＜お肉料理＞

・仔羊背肉のローズマリー風味 岩塩生地包み焼き

（使用食材 ： 仔羊肉、ローズマリー、ジャガイモ、ブロッコリー、人参、ビーツ、マイクロラベンダー、レッドソレル、生姜、唐辛子）

＜デザート＞

・黒胡麻と豆乳の葛よせ 黒豆入りアングレーズソース

（使用食材 ： 黒ごま、無調整豆乳、葛粉、黒豆、バニラビーンズ）

■「Fem care Lunch（フェムケアランチ）」開催概要

開催日時

2026年2月25日(水)【完全予約制】

11:30 ～ 13:30 ※受付11:00

料金

通常 \5,500 → 【会員様特別価格】\5,000

※税金・サービス料込の金額となります。

※当日現金でのお支払いとなります。

「クラブプラザ」アプリ会員の登録はこちら :https://www.mito-plaza.jp/clubplaza/

定員

30名様限定

※定員となり次第受付終了となります

予約方法

下記店舗までお電話にてご予約ください

テラスレストラン・ローズ

【店舗】テラスレストラン・ローズ

ランチ … 11:30～14:30(L.O. 14:00)

ディナー … 17:00～21:00(L.O. 20:00)

【TEL】050-3503-1066

【WEB】ホームページはこちら(https://www.mito-plaza.jp/restaurant_list/rose/)

水戸プラザホテル水戸プラザホテル

2024年10月1日に創業300周年を迎えた(株)伊勢甚本社が所有・運営する“森の中の迎賓館”がコンセプトのホテル。

発明家として有名なエジソンの曾孫にあたる「ジョン・デビッド・エジソン」が手がけたインテリアデザインで2001年にオープン。

【所在地】〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1

【TEL】029-305-8111(代表)

【Webサイト】 https://www.mito-plaza.jp/