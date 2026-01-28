【全ページ無料】The Ballet Show史上初の絵本『クララとくるみ割り人形』がついに完成！ヤマカイサンタより“季節外れのクリスマスプレゼント”として1月28日(水)19時より配布スタート！

株式会社ワイブロ

株式会社ワイブロ（住所：東京都港区／代表取締役：山本大輔）が運営するエンタメバレエ団「The Ballet Show（ザ・バレエショウ）」は、クラウドファンディング850万円達成・東京公演は追加公演含め全席完売した開幕間近の話題の舞台『くるみ割り人形 The Ballet Show』の世界観を描いたオリジナル絵本『クララとくるみ割り人形』がついに完成し、2026年1月28日(水)19時よりデジタル絵本として全ページ無料配布することをお知らせします。

東京の追加公演も完売の話題作『くるみ割り人形 The Ballet Show』の絵本がついに完成！

The Ballet Showが2026年2月に上演する新作公演『くるみ割り人形 The Ballet Show』は、チケット発売後から大きな反響を呼び、東京公演は追加公演を含め全席完売となりました。



その制作過程で並行して進めてきた、The Ballet Show史上初となるオリジナル絵本『クララとくるみ割り人形 ― The Nutcracker The Ballet Show Edition ―』がこの度完成を迎えました。

The Ballet Showでは「バレエを広める」という理念のもと、ストーリーを知らなくても楽しめる舞台づくりを行ってきました。

世界的に有名な『くるみ割り人形』は、日本では断片的なイメージのみが知られているケースも多く、物語への入口として“絵本”という形を選択しました。

クリスマスと深い親和性を持つ「くるみ割り人形」の物語を、あえて季節を越えて届けることで、皆様の記憶にくるみ割り人形を宿し、公演への期待を高めます。

ヤマカイサンタの“季節外れのクリスマスプレゼント”として、デジタル絵本を無料公開！

公演を観る方にも、今回は観られないという方にも作品の世界観を届けたいという想いから、2026年1月28日(水)19時より、ヤマカイサンタによる“季節外れのクリスマスプレゼント”として、デジタル絵本の全ページ無料公開を実施します。



「ヤマカイとネレア」公式LINEのトーク画面にて、合言葉「絵本を見る」を送信すると、ヤマカイサンタよりデジタル絵本のリンクが贈られます。

『クララとくるみ割り人形 ― The Nutcracker The Ballet Show Edition ―』の物語とともに、少し遅れてやってきたクリスマスの世界をお楽しみください。

【プレゼント概要】

配信開始日時：2026年1月28日(水)19時～

内容：デジタル絵本『クララとくるみ割り人形 ― The Nutcracker The Ballet Show Edition ―』（全ページ）

配布方法：「ヤマカイとネレア」公式LINEのトーク画面にて、合言葉「絵本を見る」を送信

料金：無料

▶︎クリスマスプレゼントはこちらから https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi(https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi)

オリジナルストーリーの特徴

一般的な「くるみ割り人形」は、夢と現実の境界や解釈の幅が広く、観る人によって受け取り方が分かれる作品として知られています。世界中のバレエ団によって多様な演出がなされ、多様な形で長く愛され続けてきました。

「The Ballet Show」版の物語では、そうした魅力を尊重しながらも、誰もが物語に入り込みやすい明確なテーマと構成を重視しています。



本作の軸となるテーマは、「誰かを幸せにしたいと願う心」。

主人公の少女クララが夢の国で集めていく“７つの宝”は、信じる心・行動する勇気・違いを認めること・感謝・人の幸せを願う気持ちなど、世代を問わず共感できる価値観として描かれています。



幻想的でどこかで見覚えのある世界観が交差しながらも、The Ballet Showならではのオリジナルストーリーとして再構築しています。

絵本連動企画「くるみ割り人形 どのキャラクター？診断」公開！

デジタル絵本の世界観をさらに楽しめる連動企画として、WEB診断コンテンツ「くるみ割り人形 どのキャラクター？診断」を2026年1月28日(水)19時より同時公開します。

全10問の質問に答えていくと、物語に登場する全10キャラクターの中から、今のあなたに近いキャラクターが診断されます。

診断結果では、性格の本質や物語の中での役割、行動の傾向、恋愛や仕事における特徴、他キャラクターとの相性、今のあなたへのメッセージなどを楽しむことができます。

正解・不正解はなく、気分や状況によって何度でも遊べる診断となっています。

是非、ハッシュタグ「#クララとくるみ割り人形診断」をつけて、SNSでもシェアしてください。

▼WEB診断はこちら

https://croissant.buzz/diagnose/ShfxSoGe

制作：パーソナライズ絵本ギフトサービス【EHON INC.】

https://ehon-inc.jp

■デジタル絵本の概要

作品タイトル：『クララとくるみ割り人形 ― The Nutcracker The Ballet Show Edition ―』

原案：E.T.A.ホフマン『くるみ割り人形とねずみの王』（パブリックドメイン）

構成・文：The Ballet Show

絵本制作・編集：EHON INC.（えほんインク株式会社）

発行日：2026年2月14日

発行：The Ballet Show



【あらすじ】

クリスマスイブ、内気な少女クララのもとに届けられた、ひとつのくるみ割り人形。

その夜、時計が12時を打つとき、世界は魔法に包まれ、クララは夢と冒険の旅へと導かれていく--。

絵本制作監督・ヤマカイプロフィール

ヤマカイ（The Ballet Show）／芸術監督 兼 ドロッセルマイヤー役

7歳でバレエと出会い、函館ラ・サール高校卒業後に渡米。

全米各地の舞台で主役として活躍する一方、「日本のバレエのイメージを変えたい」という想いからYouTubeでの発信を開始。

2024年、パートナーのネレアとともにエンタメバレエプロジェクト『The Ballet Show』を始動。本作『くるみ割り人形 The Ballet Show』では芸術監督として舞台を指揮し、物語の案内人・ドロッセルマイヤー役を務める。

また、今回の絵本『クララのくるみ割り人形』では制作監督として、「信じること」「誰かを想うこと」の大切さが、子どもにも大人にもまっすぐ届く物語を目指して制作を指揮している。

【公演概要】東京公演全席完売！大阪チケット残りわずか！

【販売中：大阪】大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール）

・2月14日（土）15:30開場 16:30開演／19:00 終演予定

・2月15日（日）11:00開場 12:00開演／14:30 終演予定

▽販売チケットは下記URLまたは公式LINEより購入できます。

大阪公演：https://teket.jp/15767/57492

【完売：東京】東京かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

・2月21日（土）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定

・2月22日（日）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定



【完売：東京追加分】

・2月21日（土）16:00開場 17:00開演／19:30終演予定



チケット発売後、多くの反響をいただいており、東京公演は追加公演含め全席完売となりました。

大阪公演もまもなく完売予定となっておりますので、是非この機会にチケットのご購入をお待ちしております。

『The Ballet Show』について

2024年1月より始動。SNS総フォロワー数約100万人*¹ のプロバレエYouTuber・ヤマカイ＆ネレアによる、誰もが楽しめるバレエ公演を届けるエンタメバレエプロジェクト。

2025年9月現在、年間観客数2万人・公演満足度99％*² ・累計観客数4万人・累計公演数30回超を記録し、全公演が大盛況となっています。

「-バレエを広める-」

これが私たち『The Ballet Show』が掲げる最上最高の理念であり、そして、この理念達成のため「バレエを当たり前に楽しんで観る文化が根付いている日本」を目指します。



「あ、来週暇だったらバレエ観に行かない？」

そんな会話が日常になる社会と、バレエが“特別な芸術”ではなく、誰もがエンターテインメントとして楽しめるものになる世界の実現に向けて、The Ballet Showは日々活動中です。

*¹ ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2026年1月時点）

*² 本数値は、2025年8月29日～9月16日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,239件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において集計した結果による。

▽公式HP

https://theballetshow.co.jp/

※チケット情報につきましては、公式LINEアカウントよりご確認いただけます。



▽公式会員クラブ

https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/



▽公式SNS

ヤマカイ

・YouTube：https://www.youtube.com/@Y_Ballet/featured

・Instagram：https://www.instagram.com/yamakaiofficial

・TikTok：https://www.tiktok.com/@bringballet0420

・X：https://x.com/handsomedancerk



ネレア

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqI1zld-YlDGD57BKBqxWOw

・Instagram：https://www.instagram.com/nerea.barrondo/



The Ballet Show

・YouTube：https://www.youtube.com/@%E3%83%90%E3%83%AC%E3%82%A8%E5%9BA3TheBallet

・LINE：https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi



【企業様・一般のお客様のお問合せ先】

株式会社ワイブロ 広報部

E-mail：wibro.pr@gmail.com

MOBILE：070-8350-1586（土屋携帯）

営業時間：10:30～19:30



■会社概要

社名：株式会社ワイブロ

所在地：東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 4F

代表者名：山本大輔

事業内容：バレエ舞台事業、 SNSマーケティング/コンサルティング（分析・戦略立案・動画企画等）