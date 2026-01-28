熱狂と興奮が生まれる究極のプロレスウォッチパーティーが再び！「有田哲平の日テレプロレス噺2」をCS放送日テレジータスにて2/26 (木)21時より放送決定！

株式会社ＣＳ日本

2月16日に格闘技の聖地・後楽園ホールで行われる「有田哲平の日テレプロレス噺」第2弾、CS放送日テレジータスで放送決定！

昨年9月に行われた第1弾では、約1,400人の超満員札止め。

今回も、格闘技の聖地・後楽園ホールで、日本テレビに眠るプロレスの莫大な名勝負の中から芸能界随一のプロレスファン有田哲平が厳選した秘蔵映像を上映！

福田充徳を聞き手に従え、有田ならではの独自視点でプロレスを時には熱く語り、時には面白く切り取る！どの試合を上映するかは当日の楽しみ！

プロレスファンが聖地に集い、当時の選手の名を叫び、応援する！

熱狂と興奮が生まれる究極のプロレスウォッチパーティーを2月26日(木)21：00より放送！予測不能な“有田ワールド”をお家でもぜひお楽しみください。

さらに、こちらの番組は、スマートフォンなどで見られる動画配信*に対応！

3月31日(火)までスカパー！番組配信にてご視聴いただけますので、お家ではテレビ、お出かけ先ではお手元のスマートフォンなどでお楽しみいただけます！

*スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

＜放送日程＞

有田哲平の日テレプロレス噺2

2月26日（木） 21：00～ 初回放送／配信

※放送内容変更の可能性あり

さらに、有田哲平の日テレプロレス噺2」の放送を記念してキャンペーンを実施予定！

詳細は後日発表いたします！お楽しみに！

◆「有田哲平の日テレプロレス噺2」

https://www.gtasu.com/prowrestling/aritapro/

（日テレジータス公式WEBサイト）

◆視聴方法

スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）

Ｊ：ＣＯＭほか、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかり などでご覧いただけます。

◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法

スカパー！番組配信にてご覧いただけます。

スカパー！番組配信利用ガイド

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

◆視聴方法とお問い合わせ先

日テレジータス視聴方法（日テレジータス公式WEBサイト）

https://www.gtasu.com/subscription/

日テレジータス カスタマーセンター

TEL 0120-222-257 （年中無休 10:00～20:00）

◆日テレジータス公式ＳＮＳ

X：@Gtasu

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階