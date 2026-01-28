TikTok、その年を代表するトップソングライターを表彰する「TikTok Songwriter of The Year」を発表。「超最強」を手がけた安部大希、宮崎諒が初の受賞者に決定！

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、その年を代表する現地のトップソングライターを表彰する「TikTok Songwriter of The Year 2025」を発表しました。日本からは、2025年にTikTokで大きな話題を集めた楽曲、超ときめき(ハート)宣伝部「超最強」を手がけた安部大希、宮崎諒が受賞者に決定しました。

「TikTok Songwriter of The Year」は、TikTokの音楽シーンを彩る楽曲を生み出してきたソングライターの卓越した才能を称える取り組みで、今回が初めての発表となります。2025年におけるTikTokでの投稿数をもとに、「Top Local Song」に選出された楽曲を手がけたソングライターを表彰するもので、日本からは、超ときめき(ハート)宣伝部「超最強」を手がけたソングライターの安部大希と宮崎諒が受賞しました。



「超最強」は、「TikTokトレンド大賞2025」にてインパクト・ソング部門賞を受賞し、「TikTok Year in Music 2025」および「Songs of The Summer 2025」にも選出されるなど、2025年にTikTok上で最も大きな盛り上がりを見せた楽曲のひとつです。特にBメロの“スマホのカメラロール”のフレーズを使った音源が数多く使用され、振り付けを楽しむユーザーや他アーティストによる投稿が次々と生まれました。こうした2025年のTikTokを代表する楽曲を手がけたソングライター、安部大希、宮崎諒の受賞を、改めてお祝いします。

受賞ソングライター コメント【安部大希】

音楽作家として賞をいただける事は初めてなので、大変光栄で嬉しく思っております。

この「超最強」という楽曲は、個人的にはまさに「TikTokでのバズ」に一番注力して制作した楽曲だったため、超ときめき(ハート)宣伝部の皆さんの力をお借りしてここまで多くの方に届いたことを本当に嬉しく思います。また、曲中に様々な工夫を仕掛けたとはいえ、「スマホのカメラロールなんて…」のBメロ部分がサビよりも一番大きくバズったことから、アイデアひとつで大化けする面白さもTikTokの魅力だなと感じました。2025年だけの活躍にとどまる事なく、今後もしっかりと楽曲制作に精進してまいります。この度は誠にありがとうございます。

【宮崎諒】

TikTokを通じて、これまで自分の中になかった切り口や発想で曲を作る機会が増えました。短い時間の中で、より印象に残るフレーズや音の強度が求められることで、楽曲制作に対する視点そのものが広がったと感じています。

「超最強」については、ユーザーの皆さんがさまざまな形で投稿してくださり、広がりを感じてはいたものの、ここまで大きな反響になるとは思っていなかったので、とても驚いています。TikTokを通じて「超最強」の、自分でも気づいていなかったポテンシャルを発見できたことを、心から嬉しく感じています。

「TikTok Songwriter of The Year」は、プラットフォーム内外を問わず、楽曲を生み出すソングライターの重要な功績を称え、その存在と価値をより多くの人に届けることを目的に、TikTokが今回より新たに立ち上げた取り組みです。TikTokは、その他、才能あふれるソングライターや音楽クリエイターに注目し、どのように楽曲が生み出されているのか、その制作背景やサウンドの魅力を発信する「#BehindTheSong(https://newsroom.tiktok.com/tiktok-behindthesong?lang=en-GB)」プログラムを展開するなど、ソングライターの創作活動や功績にスポットライトをあてる取り組みを行っています。

TikTok Music Licensing and Partnerships APAC責任者 Sam Wong コメント

すべての素晴らしい楽曲の背景には、ソングライターが存在しています。しかし、彼らの名前や存在が広く知られる前から、楽曲がすでに多くの人に影響を与えることが多々あります。TikTokは、音楽を生み出すクリエイターに光を当て、その声を広げ、創作を称え、そして彼らの楽曲を世界中の新たなオーディエンスへ届けていくことに取り組んでいます。「TikTok Songwriter of The Year」は、カルチャーを形づくり、新たな発見を生み、日々ファンにインスピレーションを与えているソングライターを称えるための賞です。



（※）本リリース内で紹介する受賞ソングライターは、50音順で掲載しています。



