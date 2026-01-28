7年ぶりの開催！　ふるさと寄席「柳家三三・三遊亭兼好 二人会」

ロングランプランニング株式会社

『ふるさと寄席「柳家三三・三遊亭兼好 二人会」』が2026年3月7日 (土)に田園ホール・エローラ（埼玉県 北葛飾郡松伏町 ゆめみ野東 ３丁目１４－６）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

柳家三三

1974年7月4日、神奈川県小田原市生まれ。1993年、十代目柳家小三治に入門し、前座名小多けを名乗る。1996年5月、二つ目に昇格し三三、2006年真打昇進。

「花形演芸大賞」や「文化庁芸術選奨文部科学大臣新人賞（大衆芸能部門）」ほか多くの賞を受賞している。

三遊亭兼好

1970年1月11日生まれ、福島県会津若松市出身。1998年、三遊亭好楽に入門。真打に昇進して、兼好に改名。

国立演芸場花形演芸会平成22年度金賞受賞。その他、テレビ・新聞他マスコミ登場多数。

開催概要

『ふるさと寄席「柳家三三・三遊亭兼好 二人会」』

開催日：2026年3月7日 (土) 13:30 開場／14:00 開演

※当日の混雑状況により開場時間が変更になる場合があります。

会場：田園ホール・エローラ（埼玉県 北葛飾郡松伏町 ゆめみ野東 ３丁目１４－６）



■出演

柳家三三

三遊亭兼好

丸一仙三（太神楽曲芸）

■チケット料金

大人：3,000円

高校生以下：1,000円

（全席指定・税込）

