「NTTドコモ×アイドルマスター シャイニーカラーズコラボキャンペーン」を開催！
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「NTTドコモ×アイドルマスター シャイニーカラーズ コラボキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を、2026年2月13日（金）から 2026年3月5日（木）まで開催※1します。
本キャンペーン期間中、5つの進呈条件のうちいずれかを満たしたお客さまを対象に、達成した条件に応じて「サイン入りキャラファイングラフ」「箔押しポストカード」など、株式会社バンダイナムコエンターテインメントが展開する、アイドルを育成するアイドルプロデュースゲームコンテンツ『アイドルマスター』シリーズから、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の本キャンペーンオリジナル限定特典（以下、限定特典）を進呈します。また本キャンペーン期間中、対象のドコモショップとポップアップショップ※2にて、コラボ限定オリジナル描き下ろしイラストを用いた限定グッズ（以下、対象グッズ）を販売します
≪キャンペーン概要≫
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/706_1_28620c549b7f5ead2b2c32ba37b6bc86.jpg?v=202601281051 ]
■進呈条件・特典内容
１.進呈条件：キャンペーンサイトからエントリー※3のうえ「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を
ご契約※4いただき、抽選で当選された方
特典内容※5：
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/706_2_5780d54a621d5dcc638ab011d0c0fad0.jpg?v=202601281051 ]
※抽選の結果、当選された方にはA賞～D賞のいずれか1つの賞品が当たります。賞品はお選びいただけません。
２.
進呈条件：対象店舗にて「d払い(R)」で対象グッズを合計3,000円（税込）以上購入
特典内容：箔押しポストカード
３.
進呈条件：対象店舗にて対象グッズを3,000円（税込）お買い上げごと※8
特典内容：イラストカード※9
４.
進呈条件：【「dアニメストア」会員限定】対象店舗にて「dアニメストア」の「特設ページ
※10」から「ノベルティ引換用画面」を開きレジで提示
特典内容：A5クリアポスター
５.
進呈条件：４.「dアニメストア」の「特設ページ」を提示後、「特設ページ」内のアンケートに回答
※11
特典内容：スマホ用オリジナル壁紙
※２.~４.の限定特典・対象グッズは無くなり次第終了とさせていただきます。
対象店舗
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/706_3_2c103a5a5859759dd53547fa16007fac.jpg?v=202601281051 ]
キャンペーンサイト
https://edith.co.jp/lp/docomo-shinycolors/
ドコモは今後も幅広いコンテンツとのコラボレーションを通じて、お客さまにご満足いただけるサービスや製品をご提供してまいります。
※1 本キャンペーンの内容は、予告なく変更・終了となる場合がございます。
※2 ポップアップショップでの実施期間は2026年2月13日（金）～2026年3月1日（日）です。
※3 エントリー期間は、2026年2月13日（金）～ 2026年3月5日（木）です。
※4 本キャンペーン開催前からすでにご契約されていたお客さまも対象となります。新規でご契約さ
れる場合は、ドコモショップ・ドコモオンラインショップからお手続きください。ポップアップ
ショップでの新規ご契約手続きは受け付けておりません。また対象プランのご契約は2026年3月
19日(木)までに適用開始されている必要がございます。
※5 進呈条件を満たしたお客さまの中から抽選で当選された方に、特典を発送します。当選の発表
は、特典の発送をもって代えさせていただきます。発送時期は、2026年5月下旬頃から順次開始
予定です。
※6 C賞に当選された方へは、応募時にご選択いただいたユニットメンバー全員分のアクリルブロック
を進呈します。
※7 特賞にお申込みをご希望の方は、エントリー時にお申込みいただけます。A~D賞の抽選とは別に
抽選が行われ、当選された4名様に特典を進呈します。A～D賞と重複して当選する場合もござい
ます。
※8 「d払い」以外の決済手段も対象となります。
※9 全12種のなかからランダムに1種お渡しします。
※10 「特設ページ」はこちら(https://animestore.docomo.ne.jp/html/CE/default.html)からご確認いただけます。ページ内の「ログインする」を押下しdアカウ
ントでログインすると引換用画面が表示されます。本ページは2月6日（金）12:00に公開します。
※11 アンケート回答完了後、「スマホ用オリジナル壁紙」のダウンロードが可能となります。
※「dアニメストア」では本キャンペーン以外にもキャンペーンを開催しています。
詳細は、dアニメストア特設ページ(https://animestore.docomo.ne.jp/html/CE/default.html)をご確認下さい。本ページは2月6日（金）12:00に公開します。
* 「d払い」「dアニメストア」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。
別紙
限定特典・対象グッズの内容
１．限定特典
＜A4キャラファイングラフ（ノクチルメンバー複製サイン入り）＞
＜アクリルスタンド ジオラマセット＞
＜ミニキャラアクリルブロック ユニットコンプリートセット＞
※応募時に8ユニットからご選択いただいたユニットのメンバー全員分のアクリルブロックを進呈します。
＜等身大パネル（ノクチル複製サイン入り）＞
＜箔押しポストカード＞
＜イラストカード＞
＜A5クリアポスター＞
＜スマホ用オリジナル壁紙＞
2． 対象グッズ
＜ポケットチャージャー＞
＜スマホケース＞
※ ポップアップショップでの取り扱いとなります。専用ECサイトでもご購入いただけますが、本キャンペーン限定特典の進呈
条件の対象外となります。専用ECサイトからのご購入について、詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。
＜アクリルスタンド＞
＜トレーディングミニアクリルブロック＞
＜トレーディング缶バッジ＞
＜トレーディングミニキャラ缶バッジ＞
＜マルチストラップ＞
＜フルグラフィックタオル＞
＜クリアファイル2枚セット＞
＜両面ネームキーホルダー＞
＜両面ユニットキーホルダー＞
参考
■『アイドルマスター シャイニーカラーズ』とは
2018年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。
ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、CD、ラジオ、アニメなど幅広い展開を見せております。
ゲームはenza対応ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』と『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』が配信中です。
「アイドルマスター シャイニーカラーズ」詳細はこちら
https://shinycolors.idolmaster.jp/
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.