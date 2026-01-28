「NTTドコモ×アイドルマスター シャイニーカラーズコラボキャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、「NTTドコモ×アイドルマスター シャイニーカラーズ コラボキャンペーン」（以下、本キャンペーン）を、2026年2月13日（金）から 2026年3月5日（木）まで開催※1します。

本キャンペーン期間中、5つの進呈条件のうちいずれかを満たしたお客さまを対象に、達成した条件に応じて「サイン入りキャラファイングラフ」「箔押しポストカード」など、株式会社バンダイナムコエンターテインメントが展開する、アイドルを育成するアイドルプロデュースゲームコンテンツ『アイドルマスター』シリーズから、『アイドルマスター シャイニーカラーズ』の本キャンペーンオリジナル限定特典（以下、限定特典）を進呈します。また本キャンペーン期間中、対象のドコモショップとポップアップショップ※2にて、コラボ限定オリジナル描き下ろしイラストを用いた限定グッズ（以下、対象グッズ）を販売します

≪キャンペーン概要≫

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/706_1_28620c549b7f5ead2b2c32ba37b6bc86.jpg?v=202601281051 ]

■進呈条件・特典内容

１.進呈条件：キャンペーンサイトからエントリー※3のうえ「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」を

ご契約※4いただき、抽選で当選された方

特典内容※5：

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/706_2_5780d54a621d5dcc638ab011d0c0fad0.jpg?v=202601281051 ]

※抽選の結果、当選された方にはA賞～D賞のいずれか1つの賞品が当たります。賞品はお選びいただけません。

２.

進呈条件：対象店舗にて「d払い(R)」で対象グッズを合計3,000円（税込）以上購入

特典内容：箔押しポストカード

３.

進呈条件：対象店舗にて対象グッズを3,000円（税込）お買い上げごと※8

特典内容：イラストカード※9

４.

進呈条件：【「dアニメストア」会員限定】対象店舗にて「dアニメストア」の「特設ページ

※10」から「ノベルティ引換用画面」を開きレジで提示

特典内容：A5クリアポスター

５.

進呈条件：４.「dアニメストア」の「特設ページ」を提示後、「特設ページ」内のアンケートに回答

※11

特典内容：スマホ用オリジナル壁紙

※２.~４.の限定特典・対象グッズは無くなり次第終了とさせていただきます。

対象店舗

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/706_3_2c103a5a5859759dd53547fa16007fac.jpg?v=202601281051 ]

キャンペーンサイト

https://edith.co.jp/lp/docomo-shinycolors/

ドコモは今後も幅広いコンテンツとのコラボレーションを通じて、お客さまにご満足いただけるサービスや製品をご提供してまいります。



※1 本キャンペーンの内容は、予告なく変更・終了となる場合がございます。

※2 ポップアップショップでの実施期間は2026年2月13日（金）～2026年3月1日（日）です。

※3 エントリー期間は、2026年2月13日（金）～ 2026年3月5日（木）です。

※4 本キャンペーン開催前からすでにご契約されていたお客さまも対象となります。新規でご契約さ

れる場合は、ドコモショップ・ドコモオンラインショップからお手続きください。ポップアップ

ショップでの新規ご契約手続きは受け付けておりません。また対象プランのご契約は2026年3月

19日(木)までに適用開始されている必要がございます。

※5 進呈条件を満たしたお客さまの中から抽選で当選された方に、特典を発送します。当選の発表

は、特典の発送をもって代えさせていただきます。発送時期は、2026年5月下旬頃から順次開始

予定です。

※6 C賞に当選された方へは、応募時にご選択いただいたユニットメンバー全員分のアクリルブロック

を進呈します。

※7 特賞にお申込みをご希望の方は、エントリー時にお申込みいただけます。A~D賞の抽選とは別に

抽選が行われ、当選された4名様に特典を進呈します。A～D賞と重複して当選する場合もござい

ます。

※8 「d払い」以外の決済手段も対象となります。

※9 全12種のなかからランダムに1種お渡しします。

※10 「特設ページ」はこちら(https://animestore.docomo.ne.jp/html/CE/default.html)からご確認いただけます。ページ内の「ログインする」を押下しdアカウ

ントでログインすると引換用画面が表示されます。本ページは2月6日（金）12:00に公開します。

※11 アンケート回答完了後、「スマホ用オリジナル壁紙」のダウンロードが可能となります。

※「dアニメストア」では本キャンペーン以外にもキャンペーンを開催しています。

詳細は、dアニメストア特設ページ(https://animestore.docomo.ne.jp/html/CE/default.html)をご確認下さい。本ページは2月6日（金）12:00に公開します。

* 「d払い」「dアニメストア」は株式会社 NTT ドコモの登録商標です。

別紙

限定特典・対象グッズの内容

１．限定特典

＜A4キャラファイングラフ（ノクチルメンバー複製サイン入り）＞

＜アクリルスタンド ジオラマセット＞

＜ミニキャラアクリルブロック ユニットコンプリートセット＞

※応募時に8ユニットからご選択いただいたユニットのメンバー全員分のアクリルブロックを進呈します。

＜等身大パネル（ノクチル複製サイン入り）＞

＜箔押しポストカード＞

＜イラストカード＞

＜A5クリアポスター＞

＜スマホ用オリジナル壁紙＞

2． 対象グッズ

＜ポケットチャージャー＞

＜スマホケース＞

※ ポップアップショップでの取り扱いとなります。専用ECサイトでもご購入いただけますが、本キャンペーン限定特典の進呈

条件の対象外となります。専用ECサイトからのご購入について、詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

＜アクリルスタンド＞

＜トレーディングミニアクリルブロック＞

＜トレーディング缶バッジ＞

＜トレーディングミニキャラ缶バッジ＞

＜マルチストラップ＞

＜フルグラフィックタオル＞

＜クリアファイル2枚セット＞

＜両面ネームキーホルダー＞

＜両面ユニットキーホルダー＞

参考





■『アイドルマスター シャイニーカラーズ』とは

2018年に『アイドルマスター』シリーズのひとつとしてサービスを開始。

ゲーム展開からはじまり、ゲーム以外にもライブイベント、グッズ、CD、ラジオ、アニメなど幅広い展開を見せております。

ゲームはenza対応ゲーム『アイドルマスター シャイニーカラーズ』と『アイドルマスター シャイニーカラーズ Song for Prism』が配信中です。

「アイドルマスター シャイニーカラーズ」詳細はこちら

https://shinycolors.idolmaster.jp/

THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.