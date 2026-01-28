VTuber事務所ハコネクト所属 白熊汰べるpresents メンバーカバー楽曲DJイベント「しろくまたべナイト ～電波で「んぱー」っとね～」が開催！

株式会社アナログ

株式会社アナログ（所在地：東京都千代田区）が運営する、VTuber事務所ハコネクトは2026年1月31日(土)にIV AKIHABARAにて白熊汰べるpresents ハコネクトメンバーカバー楽曲DJイベント「しろくまたべナイト ～電波で「んぱー」っとね～」が開催されることをお知らせいたします。

■出演者情報 ※敬称略

[ DJ ]

DJタマキ ( https://x.com/tamakinodj )

甘乃あんこ ( https://x.com/amano_an5 )

[ VJ ]

cyanism ( https://x.com/cyanism )

■ 物販商品ラインナップ

イベント会場の物販ブースでは、イベントビジュアルを使用したオリジナルグッズや、撮り下ろしランダムチェキなどを販売いたします。

商品ラインナップ

・アクリルフィギュア『しろくまたべナイト』 約136mm 1,700円(税込)

・アクリルキーホルダー『しろくまたべナイト』 全2種 約75mm 各500円(税込)

・缶バッジ(2種セット)『しろくまたべナイト』 2種セット 約57mm 600円(税込)

・ステッカー『しろくまたべナイト』 全2種 約80mm 各500円(税込)

・Tシャツ『しろくまたべナイト』 フリーサイズ 背面印刷 4,000円(税込)

・ランダムチェキ『しろくまたべナイト』 チェキサイズ 全10種 1,000円(税込)

・アクリルフィギュア『白熊汰べる』 約170mm 1,700円(税込)

・でかアクリルキーホルダー『白熊汰べる』 約88mm 1,000円(税込)

・ランダムアクリルキーホルダー『5期生』 全6種 約50mm 500円(税込)

・ランダム缶バッジ『5期生』 全6種 約57mm 300円(税込)

・物販購入のみの入場は行えません。

・各グッズは在庫がなくなり次第終了となります。

■ 現地限定or先行公開楽曲のお披露目情報

イベント内では、全5名のハコネクトメンバーによる、「イベント当日だけ聴けるカバー楽曲」または「イベント当日に先行で聴けるカバー楽曲」をそれぞれプレイを予定しております。

■ コラボドリンク情報

イベント当日会場バーカウンターにて、白熊汰べる考案のコラボドリンクの販売を販売いたします。

コラボドリンク詳細

[ アルコール ]

・ベル (タランチュラ+牛乳)

・ブルーアイズ (ブルーキュラソー+牛乳)

[ ノンアルコール ]

・ベルピス (カルピス+牛乳)

・いつもの (ブルーキュラソーシロップ+牛乳)

※20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。

※価格は会場にてご確認ください。

※リキュール等材料が無くなり次第、取り扱いを終了する場合がございます。

※予告なく内容を変更する場合がございますので、予めご了承ください。

開催概要

日時：2026年1月31日(土) DAYTIME

会場：IV AKIHABARA (東京・秋葉原)

IV AKIHABARA 公式X：https://x.com/iv_akiba

チケット情報

販売サイト：https://livepocket.jp/e/cz10_

追加チケット販売日：2025年1月20日(火) 18:00～

■白熊汰べるプロフィール

迷子になってここまでたどり着いた少女。

ミステリアスな雰囲気を醸し出しているが、人とお話をするのが大好きらしい。

しかし、かなりの確率で嘘をつく。

どこまでが真実で、どこからが嘘なのか。

見分けることができるようになった時、きっと好感度がMAXに。

だじゃれがツボらしく、10分以上笑い続けることも…？



誕生日:6月12日

X:https://x.com/beruVT

youtube:https://www.youtube.com/@shirokumataberu



【VTuber事務所「ハコネクト」及び運営会社について】

VTuber事務所「ハコネクト」は2021年6月より活動を開始したVTuber事務所です。

所属 VTuberの目的や希望にあわせたマネジメントと配信などの活動のサポートを行い、

応援してくださるファンの方と共有する時間、思い出、絆を大切に活動運営しております。

・公式サイト：https://haconect.com/

・公式Twitter：https://x.com/haconect

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@haconect

ハコネクトでは秋葉原を中心に広告を展開中。

自社スタジオも完備し、収録&配信環境の充実やグッズ展開にも力を入れております。

▼企業情報

社名: 株式会社アナログ / analog inc.

本社: 東京都千代田区外神田4丁目14－1秋葉原UDX 4F LIFORK内

設立日: 2021年4月1日

資本金: 900万円

▼本プレスリリースのお問合せ先はこちら

ハコネクト総合お問い合わせフォーム

https://haconect.com/contact/