待望のたっぷりサイズが登場！　レコルト［自動調理ポット ラージ］を新発売

ウィナーズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:岡野 真二)が展開する、「récolte(レコルト)」(以下 レコルト)は、［自動調理ポット ラージ］を2026年3月10日より発売いたします（2月17日より予約受付開始）。

累計台数約50万台（※）を出荷した［自動調理ポット］に、スープが800mlまで作れるラージサイズが登場！好評の【ポタージュ/ペースト】モードなどは継続しつつ、【たべるスープ】を新たに追加し、さらに調理の幅が広がりました。※2023年2月～2026年1月時点

ラージサイズだから、みんなでスープ

多くの方からご要望をいただいていた“たっぷりサイズ”が、「自動調理ポット ラージ」として新たにラインナップ。スープは最大800mlまで調理可能。日々の食事づくりにもゆとりをもって使える容量となり、ライフスタイルに応じてお選びいただけるようになりました。

さらに、新たに「たべるスープ」モードを搭載し、ビーフシチューのように具材感のあるメニューにも対応。和の汁物から洋のスープ、おかゆなど、毎日の食卓で幅広く活躍します。

たっぷり作れて、しっかり満足。ご家庭の“ちょうどいい”をかなえる一台です。

ブラシレスDCモーターで進化した７つの調理モード

ブラシレスDCモーターの採用により、温度管理と撹拌動作をきめ細かく制御することが可能となりました。これにより、【ポタージュ／ペースト】 【スープ】 【たべるスープ】 【豆乳】 【おかゆ】 【ジュース／CLEAN 】 【保温／あたため】の7つのモードを搭載し、多彩なメニューに対応します。

【ポタージュ／ペースト】で作る、キメが細かくふわりとろりとしたエスプーマのようなポタージュは、「軽やかなクレマスープ」と表現できる仕上がりです。

使い勝手もさらにアップ！

「軽やかなクレマスープ」「たべるスープ」で食べ応えのある豚汁も豆乳は漉さなくてもサラサラ

調理時間が確認できるディスプレイを搭載し、初期工程終了後はカウントダウン表示により調理完了までの時間をお知らせします。生活リズムに合わせた使い方が可能です。

水が入りにくいスマートベンチレーション構造を採用し、プラグ挿入口カバーを確実に閉じた状態でIPX4相当の生活防水性能を備えました。加えて、内側には汚れや焦げが付きにくい2層仕上げのセラミックコーティングを、8枚刃ブレードにはチタンコーティングを施すことで、お手入れのしやすさも向上。また、吹きこぼれ防止パーツや空焚き防止機能を内蔵することで、さらに安全性にも配慮しました。「豆乳モード」「おかゆモード」には1～12時間まで設定可能な予約機能を備え、朝食のタイミングに合わせて、できたての豆乳やあたたかなおかゆを楽しむことができます。

付属のレシピブックは充実の36レシピを掲載。初めての方でもこの通りに作れば失敗なし！

調理完了までの時間を表示「スマートベンチレーション」シンクに置いてお手入れが可能に内部の「２層仕上げのなめらかセラミックコーティング」とチタンコーティングの8枚刃吹きこぼれ防止パーツ失敗しないレシピブッククリームホワイトナチュラルブラック

製品名： 自動調理ポット ラージ

発売予定日： 2026年3月10日より発売（2026年2月17日より予約開始）

希望小売価格：17,930円（税抜16,300円）

カラー： クリームホワイト、ナチュラルブラック

セット内容： 本体、フタ、計量スプーン、お手入れブラシ、電源コード、専用レシピブック、取扱説明書

サイズ： 約13.5（W）×18.2（D）×26.3（H）cm

重量： 約1.3kg（コード含まず）

定格容量： COLD 1,000ml ／ HOT 800ml

電源： 100V 50/60Hz

消費電力： ジュース/CLEANモード使用時：130W

その他のモード使用時：600W

定格時間： ジュース/CLEANモード使用時：3分30秒

その他のモード使用時：50分

品番： RSY-3（W）／RSY-3（BK）