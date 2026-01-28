清純で優美な世界を透明水彩で描く友風子の最新画集『澪mio　友風子画集2』2月20日（金）発売＆出版記念展示会の開催決定！

株式会社パイ インターナショナル

透明水彩の淡く澄んだ色彩で、愛らしくたおやかな少女や動植物を描くイラストレーター、友風子。2005年以降に描かれたオリジナルイラストをはじめ、「わが家は祇園の拝み屋さん」シリーズ 著：望月麻衣 （角川文庫）、「旺華国後宮の薬師」シリーズ 著：甲斐田紫乃（富士見L文庫）、「彩菊あやかし算法帖」シリーズ 著：青柳碧人（実業之日本社）などの小説挿絵や、海のいきものをテーマにした雑誌「SS（スモールエス）」の連載「汐風便り」、ぬり絵ブック収録作品からセレクトしたイラストをまとめた第二画集。さらに描き下ろし表紙の水彩メイキング記事も特別収録。

著者：友風子

イラストレーター、漫画家。透明水彩で人物や植物を優美に描き、数多くの書籍の装画や挿絵を手掛ける。主な挿絵に「わが家は祇園の拝み屋さん」シリーズ 著：望月麻衣 （角川文庫）、「旺華国後宮の薬師」シリーズ 著：甲斐田紫乃（富士見L文庫）、「彩菊あやかし算法帖」シリーズ 著：青柳碧人（実業之日本社）、「わたしを離さないで」カズオ・イシグロ（ハヤカワ文庫）の幅広帯イラストがある。漫画作品は「サヨナラ自転車」原作：櫻川さなぎ（双葉社）、画集「彩 irodori」やぬり絵ブック「花笑み」「夢と空想のカフェテリア」も発表している。画材メーカーから発売された絵具や筆ペン、スケッチブックのパッケージも担当。全国で展覧会や水彩ワークショップもおこなっている。

X：https://x.com/yufushi

Instagram：https://www.instagram.com/uko_yufushi/

▼『澪mio 友風子画集2』

https://pie.co.jp/book/i/6091/

▼PIE COMIC ART記事

https://pie.co.jp/news/4887490/

＜イメージ＞

※表紙・中ページのレイアウト、色みは実際と異なる場合がございます。

＜特別収録＞描き下ろし表紙の水彩メイキング

様々な色彩の華やかさが詰まった作品の魅力を、パーツごとに解説しながらご紹介します。

描き下ろし表紙イラストが完成するまでの工程をお楽しみください。

［作画工程］

・線画

・転写

・着彩（肌／目／髪／傘／髪飾り／着物／帯／金魚）

・仕上げ

＜書籍概要＞

書名：『澪mio 友風子画集2』

仕様：A判 変型（天地 287mm×左右 210mm）/ ソフトカバー / 128Pages（Full Color）

価格：本体3,000円+税

ISBN：978-4-7562-6091-8 C0079

発売日：2026年2月20日

著者：友風子（ゆうふうし）

発行元：パイ インターナショナル

＜特典情報＞

◆初版限定封入特典

「イラストカード（描き下ろし表紙イラストを使用）」

※リアル書店、ネット書店問わずどちらで購入されても初版分には封入されます。

『澪mio 友風子画集2』出版記念展示会開催決定

『澪mio 友風子画集2』の出版を記念した展示会を開催いたします。

展示会についての詳細は、後日パイコミックアートHP(https://pie.co.jp/comicart/)及び季刊エス・スモールエス公式X(https://x.com/kikan_s_ss)にて告知いたします。お楽しみにお待ちください。

書籍に関するお問い合わせ

株式会社パイ インターナショナル

〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4

TEL：03-3944-3981

ホームページ：https://pie.co.jp/

コミックアートホームページ：https://pie.co.jp/comicart/

コミックアートフェイスブック：https://www.facebook.com/piecomicart/

コミックアートX：https://x.com/PIE_Comic_Art

コミックアートインスタグラム：https://www.instagram.com/pie_comic_art/

コミックアート公式Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCqwh9TN9F1zoHQxHl5bqHTg