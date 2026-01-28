【国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校】～SHOW! 卒業進級制作発表Grand Concert 2026 開催～音楽・ダンス・エンタテイメント業界を目指す学生たちの集大成ステージ

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校は、2026年2月7日(土)に「SHOW!卒業進級制作発表 Grand Concert 2026」を新潟県民会館大ホールにて開催いたします。

Grand Concert 2026は同校学生が制作進行・演奏・ステージパフォーマンス・舞台・音響・照明・映像撮影・楽曲制作などを手掛け、日ごろの学びを発表する場で、無料でご覧いただけるステージです。

また、新潟県内のエンタテイメントに関わる専門企業約10社と連携し、プロの指導のもと制作される大きなステージとなります。学生が作詞、作曲、編曲を手掛けたオリジナル楽曲や映像も多数発表予定です。

当日はゲストとして、同校の姉妹校である韓国の「ソウル湖西（ホソ）芸術実用専門学校」から学生アーティストが来日します。彼らも本校の学生と同様、音楽・エンタテインメント業界での活躍や未来のK-POPアーティストを目指して、日々のレッスンに励んでいます。姉妹校交流の一環として披露される、両校の学生によるコラボレーションステージにもぜひご注目ください。

また、Grand Concertはエンタテイメントのプロを志す学生の１年間、２年間の週集大成、晴れ舞台であり学生たちのたくさんの想いのこもった卒業進級制作発表です。ぜひ多くの方のご来場、ご視聴をお待ちしております。

ご入場は無料となりますが、電子チケットのお申込みが必要です。

今後もこうしたステージ、イベントなどのリアルな学びを通し、音楽・ダンス・エンタテイメントの未来に繋がる人材育成の充実を図って参ります。学生たちの今後の活躍にもぜひご期待ください。

SHOW!卒業進級制作発表Grand Concert 2025

日時：令和8年2月7日（土） 15：30開場／16：00開演

会場：新潟県民会館 大ホール （新潟県新潟市中央区一番堀通町３－１３）

主催：SHOW! 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校

費用：入場無料

参加申込：Peatix チケット申込サイト：https://peatix.com/event/4428331

【国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校】 https://show-net.jp/

新潟にある音楽系専門学校で、歌、楽器、ダンス、K-POP、音楽ビジネス、映像、音響・照明、作曲・編曲、レコーディングが学べる学校である。また日本で唯一K-POPを学べる学科「K-POPエンタテイメント科」があり、全国からK-POPを学びたいという学生が集まっている。

学科

ヴォーカル科／ミュージシャン科／ダンス科／K-POPエンタテイメント科／音楽ビジネス科／映像デザイン科／音響・照明科／サウンドクリエイター科／研究科/総合エンタテイメント科/総合エンタテイメント・大学科

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等、幅広い事業を展開する101法人から構成された企業グループです。

それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞

https://www.nsg.gr.jp/