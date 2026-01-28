埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、まつ毛と眉毛の専門店 ケイトステージラッシュ川越店と2025シーズンのサポートパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、落ち着いたプライベート空間で良質な施術を提供するまつ毛と眉毛の専門店を運営するまつ毛と眉毛の専門店 ケイトステージラッシュ川越店（埼玉県川越市、オーナー 小名木佑也）と2025シーズンのサポートパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■まつ毛と眉毛の専門店 ケイトステージラッシュ川越店 様HP: https://eyelash11.com/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。

■まつ毛と眉毛の専門店 ケイトステージラッシュ川越店 岡野 様コメント

「かねてから、街中で拝見していたCOEDO KAWAGOE F.C様と、ご一緒出来て大変光栄に思います

大好きなこの川越を一緒に盛り立てていきたいです。

今後ともよろしくおねがいいたします」

■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 齊藤 美結 コメント

「このたび、まつ毛と眉毛の専門店 ケイトステージラッシュ川越店様とパートナー契約を締結させて頂きました。

まず初めに、弊クラブにご関心をお寄せいただき、このご縁をいただけましたことに感謝を申し上げます。

整骨院や整体サロンといった系列店とともに、地域に根差した取り組みを重ねながら、「トータルヘルシー、トータルビューティー」を目指し新たな挑戦を続けておられる同店と、川越のまちを盛り上げていけることを大変光栄に感じております。

このご縁を大切に、Ｊリーグ参入を目指すとともに、川越を盛り上げ、地域のさらなる発展に貢献できるよう全力を尽くしてまいります。

2025シーズン、何卒よろしくお願いいたします。」

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com