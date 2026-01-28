【いーふらん】26卒・27卒向け会社説明会 2026年2月開催のお知らせ～新卒向け会社説明会（オフライン・オンライン）2026年2月分の詳細を発表～

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 鹿村大志、以下いーふらん）は、2026年卒、2027年卒の学生を対象とした会社説明会（オフライン・オンライン）2026年2月分の日程を決定しましたことをお知らせいたします。

E-FRAN.inc Recruiting Message

挑戦のその先へ 自分が変われば、世界が変わる

いーふらんには本気で向き合える仲間がいます。

全力で挑戦した失敗を笑う人はいません。

自分を変えることができる環境がここにあります。

仲間とともに挑戦し、世界を変えよう。

一兆円企業に向けた挑戦



我々の歴史はさかのぼること、2000年3月、横浜鶴屋町に「買取専門店おたからや第一号店」をオープンさせたところから始まりました。

創業以来25年にわたり成長を重ね、現在は約1,630店舗を展開し、売上高は業界内トップを誇るなど、リーディングカンパニーとしてリユース業界を牽引しています。

1,800人を超える従業員と共に臨む当社の次なる目標は「1兆円企業」。

現状に決して満足することなく、更に勢いをつけるため、新たな取り組みに挑戦し続けます。

新卒採用を強化する背景

いーふらんは創業以来、売上を連続して更新し続けており、2025年6月期には売上989億円を達成いたしました。現在は今期売上1,800億円を目標に掲げ、長期的には1兆円企業の実現を目指しております。

主軸事業である高価買取「おたからや」は、全国に1,630店舗を展開し、業界最大級を誇っております。また、「おたからや」のグローバル展開も注力しており、2025年2月の香港進出を皮切りに、シンガポール、台湾、インドネシア、タイへと出店を拡大しております。今後は中国、アメリカ、オーストラリア、ドバイなど、新たな市場への進出を予定しています。

国内外において「おたからや」を主軸事業として成長を続け、1兆円企業を目指してまいります。

その目標を達成するためには、挑戦心に富んだ若い力が重要と考え、新卒採用に力を入れて取り組んでおります。挑戦を歓迎する企業文化のもと、新しいポストや役割が次々と生まれ、年次に関係なく意欲と成果次第で活躍できる環境を整えています。



新卒社員の活躍事例

当社では、「利益を社員へ最大限に還元する」という経営方針のもと、実力や成果を正当に評価し、給与やキャリアに反映させております。下記は、新卒入社後に活躍している社員の事例です。

◆2024年卒新卒社員の年収が1,600万越え

◆2024年新卒社員でトップ成績者の初任給は月給154万円

東証プライム上場企業と当社の新卒初任給を比較した調査もあわせてご覧ください。

参考記事：【いーふらん】学生に多くの選択肢を。「いーふらん新卒初任給と日本の大卒初任給の比較調査結果」を発表

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000097.000080252.html



なぜいーふらんでは1年目から稼げるのか？

「年功序列よりも、実力で勝負したい。」そんな想いを持つ若手社員が集い、切磋琢磨しているのが私たちの職場です。挑戦の機会と成長の場が連鎖し、個と組織がともに進化する。完全評価主義のこの環境に心を躍らせ、前向きに仕事を楽しむ社員たちが在籍しております。

1.人材育成制度

入社前の内定者の段階から既存社員と同様に働ける「早期キャリアアップ制度」を導入し、即戦力として活躍できる人材育成を行っています。

接客の基礎から買取商材の真贋知識までを学べる座学研修に加え、実際の店舗での現場研修も実施。

さらに、優秀な成績を収めた方には、入社と同時に店長の役職を与えられ、若いうちからマネジメントにも挑戦できる環境が整っています。

2.裁量権の大きさ

年齢や性別は一切関係なし。いーふらんが求めるのは、挑戦する意志と行動力です。

新卒から店長として店舗運営を任され、売上管理や課題解決に主体的に取り組むチャンスがあります。

例年、新卒社員を入社後半年で営業部マネージャー職に抜擢しています。また、営業に限らず、広告や人事といった本部機能にも若手の登用が進んでおり、自分の力で会社を動かす実感を得られる環境が整っております。

3.成長を追求する精鋭たち

年功序列よりも、実力で勝負したい。そんな想いを持つ若手社員が集い、切磋琢磨しているのが私たちの職場です。

素直さと努力を惜しまぬ姿勢、克己心を持ち、常に考え、誰よりも早く行動に移す。だからこそ、会社はその情熱に応えるべく、高いレベルの仕事を任せます。

挑戦の機会と成長の場が連鎖し、個と組織がともに進化する。

完全評価主義のこの環境に心を躍らせ、前向きに仕事を楽しむ社員たちが在籍しております。

制度・裁量・人材が三位一体となって機能しているからこそ、いーふらんでは「1年目から稼ぐ」「1年目から任される」ことが当たり前の環境が生まれています。

年齢や社歴に左右されることなく、成果の分だけ評価され、成長した分だけ次の舞台が用意される。

自分の可能性に本気で向き合い、早くから結果を出したいと考える方にとって、これ以上ないフィールドがここにはあります。

そんないーふらんの新卒採用ページでは、当社の最前線で挑戦を続ける新卒入社社員たちのインタビューを公開しております。就活軸やいーふらんの決め手、今後の目標などありのままを語ってくれています。ぜひご覧ください。

会社説明会兼一次選考のご案内

いーふらんでは、選考前により深くいーふらんについて知っていただけるよう、会社説明会を積極的に開催しております。いーふらんのビジョンに少しでも触れてみたい方はぜひご参加ください。また、説明会後には、選考をご希望の方のみ、そのまま一次選考を行っております。

■ 所要時間

約2時間30分

※前後する場合がございますので、お時間には余裕をもってご参加ください。

※途中参加、途中退出は不可。

■ 内容

約1時間の説明の後、選考希望のアンケートにご回答いただきます。

選考ご希望の方のみ、そのまま一次選考を行います。（約30秒の自己紹介動画の撮影・提出）

※選考をご希望されない場合、事務職ご希望の方は説明会のみで終了となります。

■ 開催方法

対面：本社 （神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワーB15階）

WEB：zoom

■ 服装

対面：スーツ

WEB：スーツ

■ 注意事項

・対面でご参加時の注意事項

筆記用具、ノートをご持参ください。

・WEBでご参加時の注意事項

WEBでのご参加の場合、必ずカメラはオンでご参加ください。

オフの場合は、お受けいただくことが出来ませんのであらかじめご了承ください。

原則、携帯電話ではなくパソコンでのご参加をお願いしております。

2月説明会予定

【本社限定！面接対策講座＆最短即日内定のチャンス】

本社での対面説明会にご参加の方だけの特別なチャンスです。人事部マネージャーが直接指導する面接対策講座で、あなたの魅力を最大限に引き出し内定を勝ち取る秘訣を伝授します。さらに、ご希望を頂いた方には説明会当日にそのまま最終選考へ進んでいただける可能性もございます。ぜひこの機会に対面説明会にお越しください！

※東京・神奈川にお住まいの方は原則、対面説明会にお越しいただいております。



■日時（26卒・27卒共通）

2月2日（月）

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

2月3日（火）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月4日（水）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

2月5日（木）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月6日（金）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月9日（月）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

2月10日（火）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月11日（水）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月12日（木）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

2月14日（土）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月15日（日）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

2月16日（月）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月17日（火）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月18日（水）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月20日（金）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月21日（土）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

2月22日（日）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月23日（月）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月25日（水）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 横浜みなとみらい本社説明会

2月26日（木）

11:00-13:30 WEB説明会

15:00-17:30 WEB説明会

2月27日（金）

11:00-13:30 横浜みなとみらい本社説明会

15:00-17:30 WEB説明会

いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,847人（2025年12月時点）を抱えるまでに成長しております。業績も創業から連続して成長を成し遂げており、2025年6月期は売上989億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,630店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年10月31日までの全期間の直営店（374店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。



・数字で知るいーふらん

「従業員満足度100%」を目指した取り組み

現在当社では、社員ひとりひとりが働きやすく、且つやりがいを持って仕事に臨めるよう、働き方改革を行っており、 また福利厚生面にも注力し「日本で一番福利厚生の多い企業」を目指して福利厚生の拡充を推進しております。





■働き方改革

・原則残業禁止



「営業職=残業が多い職」というイメージが定着しておりますが、当社では「原則残業禁止」というルールを導入し、残業時間をゼロに出来るよう勤怠管理を徹底。

残業が発生した場合は、上司による業務の見直しが行われており、現在従業員の平均残業時間は月に3.35時間(日に10分程度)となっております。

・有給取得率85.7%

当社はプライベートを充実させることによって社員の力を最大限発揮できる事が大切だと考えております。

そのため従業員誰もが有給を自由に取得しやすい環境整備を徹底しており、有給申請書などは撤廃。

一般的な企業の有給取得率58％に対し、当社は85.7％と高い有給取得率を誇っております。

・高額インセンティブの支給



自らキャリアチェンジを志願できる「社内公募制度 / キャリア申請制度」を設けており、社員ひとりひとりが自分らしく輝けるポジションを提供しております。

営業部のエキスパートになっても良し、本社にて企業の経営に携わるも良し。

社員の挑戦を全面的に支援しております。

・自立的なキャリア選択を支援

当社では、平等な評価制度と「敢えて非上場企業であり続ける」という舵切りにより、入社したばかりの新卒社員の方々にも、高額なインセンティブをお渡しできております。

2024年卒の社員の中には、初年度の年収が1,600万円を超えたスタッフもおり、年齢や社歴にとらわれない風土のもと、新卒1年目から大きなやりがいを持って業務に取り組んでいただけます。

・お洒落を楽しむ風土

服装規定は最小限にしており、社会人として「スーツを着こなす楽しさ」を感じて頂きたいと考えております。

ネイルも自由なため、自分らしいスタイルでモチベーションを上げて、日々の業務に臨んでいただけます。





■福利厚生制度

当社では、「日本で一番福利厚生の多い企業」を目指し、福利厚生の拡充を推進しております。

いーふらんでは、「社員幸福満足度日本一」を目指し、その他にも様々な福利厚生制度を導入しています。今後も、社員が安心して長く働ける環境づくりに努めてまいります。

【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん 広報担当：八重倉 / 人事部長：渡邉光

TEL：045-330-4410