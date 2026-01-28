映画『トゥギャザー』の公開を記念した、驚愕・異質な公式グッズがFREAK’S MOVIEから登場！

株式会社デイトナ・インターナショナル

2月6日(金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて公開となる映画『トゥギャザー』（原題：TOGETHER）の映画公開を記念し、FREAK'S STORE（FREAK’S MOVIE）が公式グッズを製作。FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park(デイトナパーク)」・FREAK’S STORE一部店舗にて、2月4日(水)より販売開始となります。

また、『トゥギャザー』ポップアップストアが渋谷のOPEN STUDIO(FREAK'S STORE渋谷併設ギャラリー)にて、2月4日(水)より期間限定オープンすることが決定。

本作は気鋭の映画会社「NEON」が配給権を獲得した作品となっており、NEONが『トゥギャザー』で映画作品の公式グッズ制作及び販売を許可するのはアジア初（＝日本初）となる。FREAK’S MOVIEらしい感性を取り入れ、本作の特徴である＜突然変異＞・＜共依存＞が落とし込まれた、ブラックユーモアの効いたアイテムをラインアップします。

また、『トゥギャザー』のムビチケが合計10名様に当たるSNSキャンペーンを1月28日(水)より開催いたします。

■ITEM

TOGETHER PHOTO TEE A

ふたりの腕が融合しているキーアートをフロントに、劇中の洞窟の中で目撃する壁画と「No dissonance, only warmth.」のセリフをバックに両面シルクスクリーンにてプリントしたデザイン。

COLOR：BLACK SIZE：M/L/XL PRICE：\8,800(tax in)

TOGETHER PHOTO TEE B

キスの後に唇がくっついてしまうシーンのキーアートをフロントに、バックには劇中のあるシーンで衝撃が走り…「I’m sorry」のセリフ。両面シルクスクリーンにてプリントしたデザイン。

COLOR：BLACK SIZE：M/L/XL PRICE：\8,800(tax in)

TOGETHER 連結 TEE

ふたりの腕がくっついてしまう現象をTシャツで表現。くっついた腕部分に映画ロゴを、バックにはそれぞれ劇中のセリフ「I’ll never be free from you.」と「I was trying to let you go.」。両面シルクスクリーンにてプリントしたデザイン。くっついたTシャツはLとXLサイズになっており、ハサミで切り離せば２枚のTシャツになる。

COLOR：BLACK SIZE：FREE PRICE：\11,000(tax in)

TOGETHER ドッキング TEE

ふたりが向かい合わせでくっつく現象をTシャツで表現。フロントにバックプリントの生地がくっついたデザインで、フロントには映画ロゴ、バックには劇中のセリフ「When two become one.」をシルクスクリーンにてプリント。

COLOR：BLACK SIZE：M/L/XL PRICE：\11,000(tax in)

TOGETHER SWEAT

劇中の洞窟の中で目撃する壁画のプリントを大きくフロントに、バックには映画ロゴ。両面シルクスクリーンにてプリントしたデザイン。スウェットのボディは11.5オンスの裏パイル。太めのアームホールにゆったり感があるボックス型シルエットで、こだわりのオリジナルボディを使用。

COLOR：GRAY SIZE：M/L/XL PRICE：\14,300(tax in)

TOGETHER ヒューマンフロス（フロス型キーホルダー）

劇中、歯に挟まった髪の毛を抜き出すシーンから着想を得た、髪の毛のフロス（キーホルダー）。元は本国でデザインされたもの（茶髪）を日本バージョンとして黒髪に変更し、キーホルダーに。

※本商品は歯科用フロスではなく、実際の口腔ケアや歯科治療には使用できません。口の中に入れる、歯や歯ぐきに使用する等の行為は絶対にしないでください。誤認防止のため、使用方法・保管場所には十分ご注意ください。

PRICE：\2,200(tax in)

■SALES INFORMATION

・販売開始日

2026年2月4日(水)

※オンラインストアでの販売は12:00～となります。

・POPUP STORE

OPEN STUDIO（FREAK'S STORE渋谷）

〒150-0041東京都渋谷区神南1-13-1

TEL 03-6415-7728

・販売店舗

FREAK’S STORE 渋谷

FREAK’S STORE MEN'S ＋ANDY FREAK'S STORE

FREAK’S STORE ラゾーナ川崎

FREAK’S STORE ららぽーとTOKYO-BAY

FREAK’S STORE 京都

FREAK’S STORE 梅田ルクアメンズ

オンラインストア「Daytona Park」

■SNS CAMPAIGN

『トゥギャザー』の公開・公式グッズの販売を記念し、FREAK'S MOVIEのSNSアカウントのフォロー&コメントで、『トゥギャザー』のムビチケが当たるSNSキャンペーンを開催します。

Instagram・Xでそれぞれ5名ずつ、合計10名様にムビチケをプレゼントいたします。

※Instagram・Xそれぞれ応募方法が異なります。詳しくは下記の応募詳細を確認のうえご参加ください。

■Instagramでの応募について

・応募方法

１.FREAK'S MOVIE公式Instagramアカウント（https://www.instagram.com/freaksmovie_jp）をフォロー

※すでにフォローしていただいている方も対象になります。

２.1月28日(水)18時頃にアップされるキャンペーン投稿にコメント

・応募期間

～2月3日(火)23:59

■Xでの応募について

・応募方法

１.FREAK'S MOVIE公式Xアカウント（https://x.com/FREAKSMOVIE_JP）をフォロー

※すでにフォローしていただいている方も対象になります。

２.1月28日(水)18時頃にアップされるキャンペーン投稿をリポスト

・応募期間

～2月3日(火)23:59

※当選者へのムビチケはオンラインでのお渡しになります。お届けは2月5日頃メールにて予定しております。

※応募規約については、FREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」の"FEATURE"よりご確認ください。

https://www.daytona-park.com/feature/1038740

■『トゥギャザー』

【ストーリー】長年連れ添ってきたミュージシャン志望のティムと小学校教師のミリーは、住み慣れた都会を離れ、田舎の一軒家に移り住む。ところが森で道に迷い、不気味な地下洞窟で一夜を過ごした直後から、ふたりの穏やかな日常が暗転する。ティムは突然意識が混濁し、身体が勝手に暴走する奇妙な症状に悩まされ、気持ちがすれ違いがちだったミリーとの関係が危うく揺らぎ出す。やがて、その異変はミリーの身にも勃発。目に見えない磁力に引き寄せられるかのように互いを求め合うその想像を絶する現象は、ふたりが一緒に育んできた愛と人生すべてを侵蝕していくのだった…。

監督・脚本：マイケル・シャンクス 出演：アリソン・ブリー デイヴ・フランコ

2025年｜豪・米｜英語｜101分｜カラー｜5.1ch｜ビスタ｜原題：TOGETHER｜PG12

字幕翻訳：小寺陽子 (C) 2025 Project Foxtrot, LLC 提供：木下グループ 配給：キノフィルムズ

■FREAK'S MOVIE/フリークスムービー

2023年秋、FREAK'S STOREから映画配給・宣伝などを軸とした映像事業「FREAK'S MOVIE」がスタート。ひとつの枠に留まらず、ワクワク・ドキドキするようなエンターテインメントをみなさまにお届けいたします。

FREAK'S MOVIE公式X：https://x.com/FREAKSMOVIE_JP

FREAK'S MOVIE公式Instagram：https://www.instagram.com/freaksmovie_jp/

■FREAK’S STORE/フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 (https://www.daytona-park.com/)

Instagram (https://www.instagram.com/freaksstore_official/(https://www.instagram.com/freaksstore_official/))