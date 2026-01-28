角田裕毅パーソナルブック『ＹＵＫＩ』2026年2月20日(金)に小学館より発売決定！

世界中のF1ファンの注目を集める男の「今」が詰まった一冊が登場

日本人初の2000年代生まれのレーシングドライバー・角田裕毅選手。2025年には日本人ドライバー最多出走記録を更新し、インスタのフォロワー数は410万人超えで、日本人アスリートの中では、野球の大谷翔平選手に次いで2番目の多さ！ 世界中のF1ファンから愛されるチャーミングなキャラクターと攻めのドライビングスタイルが彼の最大の魅力です。そんな角田選手初のパーソナルブック『YUKI』を2月20日に小学館のファッション誌『Oggi』プロデュースで発売することが決定しました！

撮影／倉本侑磨(Pygmy Company)

【書誌情報】

書名：『レーシングドライバー角田裕毅パーソナルブック「ＹＵＫＩ」』

定価：3,850円(税込)

発売予定日：2026年2月20日（金）

体裁：B5判・124ページ

発行：小学館

https://www.shogakukan.co.jp/books/09682511

モデルやタレント撮影で活躍中の人気カメラマン・ヘアメイク・スタイリストによるファッション誌らしいアプローチでの撮影を実施。「いつもとちょっと違った一面を見せられていいかも」と角田選手ご本人もお気に入りのかっこいいグラビアから、その頭の中が少し垣間見られる「AtoZ」企画、改めましてのプロフ帳や年表など、角田選手の「今」がわかる特集がぎゅっと詰まった一冊です。

撮影／倉本侑磨(Pygmy Company)撮影／倉本侑磨(Pygmy Company)

今回の単行本は、F1中継でもおなじみ、ラジオDJのサッシャさんがトータルアドバイザーとして参加。長年角田選手を追いかけてきたサッシャさんならではの気の置けない関係性の中で、角田選手の本音に迫った16Pの対談インタビューは必見。アーティストで俳優の堂本光一さんや元F1ドライバー中野信治さんなど、角田選手とF1をこよなく愛する4名の方が語る「だからYUKIに夢中！」のコラムにもご注目ください。

撮影／谷口 巧(Pygmy Company)

さらに、小学館『月刊コロコロコミック』編集部の全面協力で、角田選手がF1ドライバーの夢を叶えるまでを追ったまんがも掲載しており、こちらも必読です。

そして、シーズン後の2025年末に緊急インタビューを追加！ 「あのとき、実際は何が起こっていたのか――」気になる2025年シーズンをご本人に語っていただきました。2026年はレッドブルのテスト兼リザーブドライバーとして、一度シートを離れることになる角田選手ですが、「最高のF1ドライバーになる」という夢のまだ途中。この単行本を読めば、角田選手が決してスマートなヒーローではなく、いつも泥臭く戦ってきたことがよくわかるはず。世界中のF1ファンの注目を集める男の「今」が詰まった貴重な一冊は、永久保存版です。

【プロフィール】

角田裕毅（つのだ・ゆうき）

2000年生まれ、神奈川県出身。4歳からカートをはじめ、モータースポーツの道へ。2018年にホンダの育成ドライバーに選ばれ、FIA-F4シリーズを制覇。2019年、拠点をヨーロッパに移し、レッドブル・ジュニアチームに加入。同年、FIA-F3で9位に。2020年、FIA-F2で3位の成績を残し、「アントワーヌ・ユベール・アワード」「ピレリ・トロフィー」、そして「FIAルーキー・オブ・ザ・イヤー」を受賞。翌2021年、アルファタウリから日本人最年少ドライバーとしてF1デビューを果たし、アブダビGPでは4位に入賞。冷静なドライビング技術と天真爛漫なキャラクターで注目を集めながら、F1ドライバーとして着実にキャリアを重ねる。2025年のシーズン途中よりレッドブルから参戦し、日本人のF1最多出走記録を更新した。

