南雲奨馬＆濱屋拓斗が「月刊TVガイド4月号」の裏表紙＆中面に登場！ ゼロ距離に胸キュンの“しょまたく”の生写真プレゼントも決定!!

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、月刊のTV情報誌「月刊TVガイド2026年4月号」を2月24日（火）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。「月刊TVガイド2026年4月号」（東京ニュース通信社刊）

「月刊TVガイド2026年4月号」に、2月1日後7・00よりFODにて見放題独占配信、3月2日深夜よりフジテレビにて放送されるドラマ「The Boy Next World ～並行世界の恋人～」でW主演を務める南雲奨馬と濱屋拓斗が裏表紙＆中面グラビアに登場！

本作は、タイBLドラマ「The Boy Next World」（原作：MAME Orawan Vichayawannakul）の日本リメイク版。“しょまたく”こと南雲＆濱屋の「Love in The Air-恋の予感-」以来となる約1年ぶりの共演作で、「Love in The Air-恋の予感-」、「Love Sea ～愛の居場所～」に続くMAME氏原作ドラマの日本リメイク3作目としても話題沸騰中だ。恋愛経験ゼロの平凡な大学生・楓（濱屋）と、楓に「自分は並行世界から来た存在で、自分たちは恋人同士だ」と告げる先輩・沙羅（南雲）との愛を描く。

今回、月刊TVガイドでは、ドラマのタイトルロゴの色を意識した赤と青のカラーライトを使ったカットや、劇中に出てくる糸電話のシーンやクッキーを食べるシーンの再現ショット、ベッドに妖艶かつ美しく横たわるポーズなどを撮影。仲が良すぎてゼロ距離な2人のドキドキで胸キュンな姿を捉えた。

なお、ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）で「月刊TVガイド2026年4月号」の関東版を購入すると、南雲＆濱屋2ショット生写真が全3種類のうちランダムで1枚付いてくる。“しょまたく”のここでしか手に入らない生写真を、ぜひチェック＆ゲットしていただきたい。

南雲奨馬コメント

ドラマのシーンの再現で、撮影中にクッキーを食べました。ドラマの現場を思い出しました。

濱屋拓斗コメント

糸電話は、劇中にも出てくる僕たちにとって甘い思い出のある品なので、糸電話を使った撮影でドラマのシーンを思い出しました。楓と沙羅の気持ちになって撮影できました。クッキーを食べ合う撮影でも、懐かしい気持ちになりました。おいしかったです。

購入者特典 決定！

◆特典内容１.： 増田俊樹 生写真1枚

対象店舗：アニメイト通販

対象商品：月刊TVガイド関東版 2026年4月号

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※アニメイト実店舗での 増田俊樹 特典生写真付き販売はございません。通販のみの特典となります。

・増田俊樹 生写真付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3382595/

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

◆特典内容２.：南雲奨馬＆濱屋拓斗 生写真 全3種類よりランダムで1枚

対象店舗：ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）

対象商品：月刊TVガイド関東版 2026年4月号

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※実店舗での 南雲奨馬＆濱屋拓斗 特典生写真付き販売はございません。WEBのみの特典となります。

・南雲奨馬＆濱屋拓斗 生写真付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16612889

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

＜注意事項＞

※1月28日現在

※特典付き販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き商品の販売は通販およびWEBのみのお取り扱いとなります。

【紙版 商品概要】

「月刊TVガイド2026年4月号」

（関東版／関西版／愛知・三重・岐阜版／福岡・佐賀・大分版／北海道版／静岡版）

●発売日：2026年2月24日（火）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：640円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「月刊TVガイド2026年4月号」

●配信日：2026年2月下旬以降順次配信開始予定

●価 格：640円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「月刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。

