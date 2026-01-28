ファン待望！奇跡の美人姉妹”エリマリ”の1st写真集が発売！ベトナム最大級のリゾート地で身も心も解放的に

株式会社講談社

撮影：菊地泰久／（講談社）

●奇跡の美人姉妹”エリマリ”こと、Erika（姉）と百瀬まりな（妹）の1st写真集が3月25日に発売！

FRIDAYでは1年に3度も表紙に起用され、同誌のデジタル写真集・動画販売では堂々のNo.1売上を記録。SNSでも大きな話題となり、グラビア界に旋風を巻き起こしてきた2人が写真集で”さらなる表現”に挑戦しました。

今作のロケ地は、ベトナム最大級のリゾート地・フーコック島。「最後の秘境」と呼ばれる島で、身も心も解放的に。艶やかなTバックランジェリーや開放感あふれるプールで無邪気に戯れる姿を撮影。本当の姉妹だからこそなせる圧倒的なポージングと表現力を最大限に捉えました。

今作では、これまでの撮影では見せたことのない、最高に大胆なカットに挑戦。悩殺必至のヌーディーショットや、この写真集のために徹底的に仕上げた美尻を存分に披露しました。エリマリ姉妹自らアイデアを出し合い、スタッフと試行錯誤を繰り返しながら「本当の姉妹だからこそ表現できる世界観」を追求しました。より磨きがかかった2人の美ボディと成熟した色気。エキゾチックな顔立ちと抜群のスタイル、そして姉妹の絆が織りなす唯一無二の魅力が詰まった、何度でも繰り返し開きたくなる至高の永久保存版写真集です。

また、4月22日（水）にはメイキングDVDが大ボリュームに収録されている豪華版も発売予定です。

1月29日（木）発売のFRIDAY表紙＆巻頭ではメイキング動画付きで写真集の先行カットを大胆披露！あわせてお見逃しなく！

撮影：菊地泰久／（講談社）撮影：菊地泰久／（講談社）

【エリマリ姉妹からのコメント】

6年ぶりの復活から約1年間の活動を通して、目標にしていた1st写真集がついに発売決定しました。こうして姉妹で写真集が出せるのは、ずっと変わらず応援してくださったみなさんのおかげです。本当にありがとうございます！

衣装選びから、表情、雰囲気ひとつひとつにこだわり、「どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるか」をたくさん考えながら作り上げました。エリマリならではの、「キュート＆セクシー」が存分に盛り込めたかと思います(ハート)

初挑戦となるキラーカットには少し緊張しましたが、とってもオープンな気持ちで撮影できました。私たち姉妹にしか表現できない世界観、そして私たちの成長を感じてもらえたら嬉しいです！

撮影：菊地泰久／（講談社）撮影：菊地泰久／（講談社）

【Erika プロフィール】

東京都出身。ルーマニアと日本のハーフで「エリマリ姉妹」の姉。84万人のフォロワーを抱えるTikTok（@myxx_erika(https://www.tiktok.com/@myxx_erika)）を中心にインフルエンサー、モデルとして活躍中。最新情報は本人Instagram、Xともに(Instagram/@myxx_erika)(https://www.instagram.com/myxx_erika/?hl=ja),（X/@myxx_erika(https://x.com/myxx_erika)）まで

【百瀬まりな プロフィール】

東京都出身。「エリマリ姉妹」の妹で、インフルエンサー、モデル、ランジェリーのプロデュースなどマルチ活動中。SNSの総フォロワー数は100万人を超える。最新情報は本人Instagram（@0o_momomari_o0(https://www.instagram.com/0o_momomari_o0/?hl=ja)）、X（@mari_na___(https://x.com/mari_na___)）まで

書籍情報

書名：エリマリ姉妹 1st写真集「タイトル未定」

定価：3410円（税込）

発売日：3月25日（水）予定

仕様：A4正寸／128頁

▼ご予約はこちらから

【Amazon】

https://amzn.asia/d/5v3AOHV

【楽天ブックス】

https://books.rakuten.co.jp/rb/18517233/?l-id=search-c-item-text-02