ホテルグランバッハ｜世界的音楽ムーブメント「Bach in the Subways」を、国内4ホテルが支援

株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント

株式会社 グリーンホスピタリティーマネジメントが運営する、ホテルグランバッハ（仙台・銀座・熱海・京都）は、世界中でJ.S. バッハの誕生日（3月21日）を祝して実施される国際的音楽ムーブメント「Bach in the Subways（バッハ・イン・ザ・サブウェイズ）」の理念に共感し、2026年3月21日（土）および22日（日）の2日間、演奏希望者にホテル内パブリックスペースを無償提供する取り組みを行います。

「Bach in the Subways」は、2010年にチェリストのデール・ヘンダーソンがニューヨーク地下鉄でバッハの無伴奏チェロ組曲を演奏したことから始まった草の根運動です。彼は 「バッハの誕生日を祝い、クラシック音楽を未来へつなぐために」 との想いからチップの受け取りを拒み、代わりに無料のポストカードを配布しました。この純粋な音楽体験の提供は共感を呼び、現在では世界数十か国で数千人規模の演奏家が参加するムーブメントへと広がっています。

ホテルグランバッハは、バッハの音楽がもつ癒しと豊かな感性をホテル体験に取り入れてきたブランドとして、この活動の理念に深く賛同。本年は日本からの参加拠点のひとつとして、全国4か所（仙台・銀座・熱海・京都）のホテルにて演奏希望者の受け入れを行います。

創始者デール・ヘンダーソンからは、以下のメッセージが寄せられています。

「演奏家に無償の演奏スペースを提供するというホテルグランバッハの取り組みに心から感謝します。日本では良質な公共演奏スペースの確保が難しい場合もあり、今回の試みは、音楽家にとって多くの扉を開くものとなるでしょう。」

参加方法について

当ホテルでは、本ムーブメントで演奏いただける方を募集いたします。

各ホテルWEBサイトの申込みフォームよりエントリーいただけます。演奏スペース（ロビー、レスト

ラン等）は1組につき約20～45分程度をご準備ください。パフォーマンスに関しては「バッハの楽曲

を演奏する」「金銭の受け取り禁止」など、同ムーブメントが定めるガイドラインに従っていただき

ます。

生誕341周年を迎えるバッハの誕生日を、世界各地の人々とともに祝う“音楽の種まき”に、ぜひご参加ください。

【ホテルグランバッハが支援する「Bach in the Subways」実施概要】

開催内容：バッハ生誕日に世界各地で行われる「Bach in the Subways」の趣旨に賛同し、参加演奏家

へホテル内の演奏スペースを無償提供

開催日時：2026年3月21日（土）・22日（日） ※開催日・時間帯は各ホテルで異なります

開催場所：ホテル内のパブリックスペース

1. ホテルグランバッハ仙台（７階ロビーラウンジ）

2. ホテルグランバッハ東京銀座（１階レストラン、2階ロビー・バー＆ラウンジ）

3. ホテルグランバッハ熱海クレッシェンド（1階ロビー、サロン）

4. ホテルグランバッハ京都セレクト（2階バー＆ラウンジ）

参加条件：・同ムーブメントが定めるガイドライン（バッハ作品の演奏、聴衆からの金銭受領不

可、ほか。）をご確認いただき、ご同意いただける方。

「Bach in the Subways」ガイドライン：https://bachinthesubways.org/guidelines/

（外部サイト）

・ご自身で使用する楽器のご持参・準備が可能な方（ピアノ他一部の楽器は、ホテル設置の

ものをご利用いただけます）。

申込方法：各ホテルWEBサイトの申込みフォームよりエントリー

エントリー後、折り返し担当者より連絡を差し上げます。

問合せ先：各ホテルまでお問い合わせください。

エントリーフォーム2次元コード

「Bach in the Subways」公式WEBサイト https://bachinthesubways.org/

■ホテルグランバッハについて

全国４か所（仙台・銀座・熱海・京都）にて展開するホテルグランバッハは、「食と音楽を通して癒しと感動を提供する」をブランドコンセプトとして、上質な音楽とウェルネスによる体験を提供しています。 J.S. バッハの音楽でゲストをお迎えし、静謐な環境と、きめ細かなおもてなしで寛ぎの時を演出する宿泊、そして食材にこだわり、管理栄養士とシェフが作り上げる食事は、美味しさとウェルネスを追求した新しいホテルダイニングの形を創造しています。