ガンバ大阪、スタジアム限定ビールがふるさと納税に！ グレープフルーツ贅沢使用の箕面ビール、2026年1月30日(金) 数量限定で受付開始

LR株式会社

EC支援などを行うLR株式会社（本社：鹿児島県日置市、代表：末永祐馬）は、ふるさと納税サポートを担う大阪府箕面市において、箕面の地で生まれたクラフトビール「箕面ビール」とサッカーJ1「ガンバ大阪」のコラボビールの返礼品登録を行いました。箕面ビール定番の「おさるIPA」と、グレープフルーツとまろやかな塩味が調和した「ソルティ グレフルおさるIPA」の2種類で、ガンバユニフォームを着用したおさるをデザインした特別ラベル。2026年1月30日（金）正午より数量限定で受付開始いたします。

返礼品紹介(https://item.rakuten.co.jp/f272205-minoh/m01-39/)

毎年人気の【ガンバ大阪×箕面ビール】のコラボビールが、2種セットで箕面市の返礼品に登場します。

今年は、まもなく開幕する特別なシーズン「明治安田J1百年構想リーグ」を盛り上げるため、これまでガンバ大阪のホームスタジアム・パナソニックスタジアム吹田でしか味わえなかった、箕面ビールとコラボしたガンバ公式クラフトビール「ガンバビール」が初登場！

通常のオンライン販売と合わせてオンラインで手に入るのは初の機会となります。

▶ 楽天(https://item.rakuten.co.jp/f272205-minoh/m01-39/) / ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/27220/6934124) / ふるなび(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1844959&municipalid=1134&previewsession=ysVHy1vEBgQ4MN%2bBWEy2v%2biP4V6FINvcLx1i7uCWt0x%2fGRhbDC7tkPls5cljylO5) / amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJC2DPZ4)

フレッシュなグレープフルーツとソルトを使ったほのかな酸味とジューシーな味わいが特徴で、スポーツ観戦にぴったりです。

もう1種類は、例年人気の5種類のアメリカンホップを贅沢に使用した「おさるIPA（ガンバおさるラベル仕様）」。また、ここでしか手に入らない「ガンバおさる」手ぬぐいもセットでお届けします。

ガンバビール（左）とおさるIPA（ガンバおさるラベル仕様）■ ガンバビール（ソルティ グレフルおさるIPA）

ガンバ大阪のホームタウン・箕面で愛されるローカルビール「箕面ビール」が、ガンバのために特別に醸造したオリジナルクラフトビール。

箕面ビールの定番「おさるIPA」をベースに、グレープフルーツ果汁でアクセントを付け、最終工程で小豆島のミネラル豊富な"塩"をほんの少し加えることにより、柑橘のさわやかな風味とまろやかな塩味が調和した、ガンバが誇る特別な味わいのビールです。

■ おさるIPA（ガンバおさるラベル仕様）

箕面ビール定番の「おさるIPA」に、ガンバ大阪デザインの特別ラベルを使用したコラボ商品。

「ガンバビール」誕生前から続くロングセラーで、スタジアムでは2種類の飲み比べを楽しむファンも多い人気の一品です。

■ 「ガンバおさる」手ぬぐい※ 画像は仮

注染手ぬぐい「にじゆら」を展開する染工場ナカニ（大阪) 製作の「ガンバおさる」手ぬぐいをセットでお届けします。ここでしか手に入らない限定グッズです。

※ 手染めのため、色の出方が異なる場合がございます

※ お使いのパソコン・スマートフォン・タブレットによっては色が異なって見える場合がございます。ご了承ください

返礼品概要

【内容】

ガンバビール3本、おさるIPA 3本（計6本）

【寄附金額】

16,000円

【受付開始】

2026年1月30日(金) 正午 (数量限定)

【受付ポータルサイト】

楽天(https://item.rakuten.co.jp/f272205-minoh/m01-39/)、ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/27220/6934124)、ふるなび(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1844959&municipalid=1134&previewsession=ysVHy1vEBgQ4MN%2bBWEy2v%2biP4V6FINvcLx1i7uCWt0x%2fGRhbDC7tkPls5cljylO5)、amazon(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GJC2DPZ4)

箕面ビール紹介

大阪北部の箕面市で誕生したブリュワリー（ビール醸造所）。厳選された麦芽とホップを使用し、これまで数々の世界コンクールで金賞を受賞するなど国内外で高い評価を得ています。箕面市の緑豊かな自然環境のもと、非熱処理で無ろ過の酵母が生きるビールを製造。通年で飲める定番ビールから、季節限定のシーズナルビールまで幅広くそろい、さまざまな味わいを楽しめます。

※ 本リリースの飲み比べセットは公式サイト(https://yfp67yxoa56chq2t-85166424355.shopifypreview.com/products_preview?preview_key=c1524b6cef34d0e1c571013c9d906554)にて通常販売も行っております。

箕面市紹介

「紅葉」の名所として親しまれている箕面市。観光地としては、「日本の滝100選」にも選ばれたことのある箕面大滝があります。も選出。運気があがるパワースポットとしても親しまれ、四季折々に美しく変化する景観が人気のエリアです。

2024年3月23日には、北大阪急行線の「箕面船場阪大前駅」と「箕面萱野駅」の2駅が開業。公共交通による利便性がより一層向上しています。