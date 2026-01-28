kubellストレージが運営する「セキュアSAMBA」が「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」オンラインストレージカテゴリで総合1位を獲得

株式会社kubell

株式会社kubellストレージ（本社：東京都港区、代表取締役社長：中 哲成）が運営するオンラインストレージサービス「セキュアSAMBA」は、スマートキャンプ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：林 詩音）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」オンラインストレージカテゴリで総合1位を獲得したことをお知らせいたします。

ランキング結果は、2025年下半期に「BOXIL」登録ユーザーから資料請求された回数をもとに集計され、各カテゴリーごとに発表されています。セキュアSAMBAは法人向け国産オンラインストレージとして、企業の成長を支えるファイル管理基盤を提供してまいりました。今回の受賞は、AWS（アマゾン ウェブ サービス）基盤による世界トップクラスの安全性、ユーザー数が増えてもコストが変わらないシンプルな料金体系、そしてITに不慣れな方にもわかりやすい優れた操作性といった当社の強みに、高くご関心をお持ちいただいた結果であると受け止めております。当社は今回の評価を励みに、今後も企業様の安全な情報共有とDX推進を力強く支えるパートナーとして、機能・サービスのさらなる向上に邁進してまいります。

「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」オンラインストレージカテゴリのランキング結果

URL：https://boxil.jp/ranking/archive/2025-half/sc-online_strage/

「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」オンラインストレージ カテゴリページより引用

セキュアSAMBAのサービス紹介資料（無料）

URL：https://info.securesamba.com/service-document(https://info.securesamba.com/service-document?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=boxil&utm_content=20260128)

オンラインストレージサービス「セキュアSAMBA」について

セキュアSAMBA（https://info.securesamba.com/）は、8,000社以上の導入実績と98%以上の継続利用率を誇る法人向けの国産オンラインストレージサービスです。AWS（アマゾン ウェブ サービス）を基盤とした世界トップクラスのセキュリティを標準搭載し、データの暗号化や24時間体制の監視、国内複数拠点への自動バックアップにより、オンプレミス同等以上の安全性を実現しています。料金面では、ユーザー数無制限の「データ容量課金」を採用しているため、従業員数が増えてもコストが急増せず、中小企業でも安心して導入できるシンプルな設計となっています。また、ITに不慣れな方にもわかりやすい操作感で利用でき、日本人専任スタッフが導入から定着までを手厚く伴走サポートすることで、社内でのスムーズな活用を支援します。

サービスサイト：https://info.securesamba.com/

株式会社kubellストレージについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」「すべての人に、一歩先の働き方を」というグループミッション・ビジョンのもと、「DXを通じた中小企業の生産性向上」という課題に取り組んでいるkubellグループ。株式会社kubellストレージはオンラインストレージサービス「セキュアSAMBA」を通して、デジタルの専門知識がない方でも直感的に操作できるファイル管理・共有ツールを提供。仕事の効率化とセキュリティ強化の実現に寄与しています。

代表取締役社長：中 哲成（なかば てつじょう）

会社設立：2021年7月1日

事業内容：オンラインストレージ事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell-storage.com/

株式会社kubellについて

「働くをもっと楽しく、創造的に」をコーポレートミッションとして掲げる株式会社kubell（旧Chatwork株式会社）は、誰もが使いやすく、社外のユーザーとも簡単につながることができる日本最大級のビジネスチャット「Chatwork」を運営しています。また、チャット経由で会計、労務、総務など様々なバックオフィス業務をアウトソースできる「タクシタ」などのBPaaSサービスを幅広く展開。ビジネスチャットの会社から、BPaaSで「働く」を変えるプラットフォームを提供する会社へ。2024年7月1日より社名を株式会社kubell（読み：クベル）に変更しました。

代表取締役CEO：山本 正喜（やまもと まさき）

会社設立：2004年11月11日

事業内容：ビジネスチャット事業、周辺サービス・新規事業の開発運営

コーポレートサイト：https://www.kubell.com/