『白蛇：浮生　～巡りめぐる運命の赤い糸～』大人気タピオカドリンクブランド「CoCo Bubble Tea」 とのタイアップが決定！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロードムーブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：大貫佑介、以下ブシロードムーブ）は、映画『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』と大人気タピオカドリンクブランド「CoCo Bubble Tea」とのタイアップが決定したことをご報告します。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申しあげます。

◆大人気タピオカドリンクブランド「CoCo Bubble Tea」とのタイアップが決定！

1月30日（金）から全国公開されるアニメ映画『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』が大人気タピオカドリンクブランド「CoCo Bubble Tea」とのタイアップを実施することが決定しました。

本キャンペーンのテーマは「運命の恋を味わう」。国内全５店舗の「CoCo Bubble Tea」にて、指定のドリンクをご注文いただいた方に、オリジナルステッカーをノベルティとしてプレゼント！若い世代やドリンクが好きの方にお楽しみいただける企画です。

ぜひ「CoCo Bubble Tea」のドリンクとともに、映画『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』の世界観をご堪能ください。

＜キャンペーン名＞

『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』×「CoCo Bubble Tea」

～運命の恋を味わう～

＜キャンペーン期間＞

2026年1月30日(金)～2月28日(土)

＜販売店舗＞国内全５店舗 (2026年１月16日現在)

東京都(4店舗) … 渋谷本店・高田馬場店・秋葉原店・下北沢店

大阪府(1店舗) … なんばCITY店

＜施策1：コラボドリンク ノベルティキャンペーン＞

国内の「CoCo Bubble Tea」全店舗にて、指定のコラボドリンク(全6種)をご注文いただいた方に、オリジナルステッカー(全1種)をノベルティとしてプレゼントいたします。

■対象ドリンク

仙：ほうじ茶

白：ほうじ茶ミルクティー

青：抹茶塩クリーム

法海：トロピカルスペシャル

李：チョコレート

宝青坊の主：ジャスミンミルクティー



※ノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

＜施策２：コラボポスター・モニター掲出！＞

キャンペーン期間中、国内の「CoCo Bubble Tea」全店舗のポスター・モニターに、映画『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』のキャラクターたちが登場！

「仙」「白」をはじめ、メインキャラクターたちがお出迎えいたします。

＜施策３：SNS投稿キャンペーン開催！＞

本コラボレーションを記念し、「SNS投稿キャンペーン」を開催！

キャンペーン期間中に、対象の公式Xアカウントをフォローし、指定の投稿を引用のうえ、指定ハッシュタグを付けて投稿していただいた方の中から、抽選でプレゼントいたします。

※指定ハッシュタグは、キャンペーン開始と同時に公開いたします。映画公式X（@WhiteSnakeMovie）にてご確認ください。



＜フォロー該当Xアカウント＞

・「CoCo Bubble Tea」公式X（@cocotea_jp）

・『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』公式X（@WhiteSnakeMovie）



運命の赤い糸賞｜映画オリジナルQUOカード…10名様

運命の恋賞｜映画『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』×「CoCo Bubble Tea」コラボポスター…5名様

運命の味わい賞｜CoCo Mサイズドリンク1杯無料券…30名様



※当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

※賞品の内容は変更させていただく場合がございます。

＜キャンペーンに関する問い合わせ先＞

ブシロードムーブ（bmo_movie_distribution@bushiroad.com）

「CoCo Bubble Tea」のコラボドリンクを味わい、映画館では『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』をご鑑賞いただき、甘くロマンティックなひとときをお楽しみください。

【概要】

■タイトル：『白蛇：浮生 ～巡りめぐる運命の赤い糸～』

■ジャンル：ラブストーリー、CGアニメ

■上映時期：2026年1月30日公開

【あらすじ】

南宋の都・臨安。500年の時を経て、白(ハク)はついに宣(セン)の生まれ変わりである仙(セン)と再会する。運命の赤い糸に導かれるように白に惹かれてゆく仙。やがてふたりは永遠の愛を誓い幸せな日常を送るようになる。

しかし、高僧の法海が妖怪退治に現れる。法海は、白と青(セイ)が蛇の妖怪であることに気付き、白と仙を引き裂こうとするのであった。

浮き世の中で繰り広げられる命を懸けた愛の試練--

果たして、ふたりの愛の行く末は……

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ブシロードムーブ 担当：村上・村野・宇山

〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル6階

TEL：03-4500-6801

E-mail：bmo_movie_distribution@bushiroad.com