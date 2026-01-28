『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念限定デザインのPontaギフトコードカードが当たる！

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、人気アニメーション作品『エヴァンゲリオン』シリーズの30周年フェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の開催を記念し、2026年2月3日（火）～3月2日（月）、コラボレーションキャンペーンを実施します。

本キャンペーンには、キャンペーンページからエントリーの上、ローソン店頭でのお会計時にPontaポイントをためるとご参加いただけます。1回のお会計につきエヴァンゲリオンの機体をデザインしたデジタルスタンプが1個（抽選1口）付与され、お買い物をすればするほど当選確率がアップします。スタンプを集めた方の中から抽選で300名様に、本キャンペーン限定で制作した「『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念デザイン Pontaギフトコードカード」（300Pontaポイント分）をプレゼントいたします。

集めたスタンプは、LMが運営する「MUGEN Portal」サービス上のキャンペーンページからご確認いただけます。エヴァンゲリオンの機体、「初号機」「零号機」「2号機」「8号機」「Mark.06」の全5種類のデザインからランダムに付与され、コレクションする楽しみを味わえます。

LMは、「Ponta」の「便利・おトク・楽しい」世界が、いつでもどこでも広がる生活密着型サービスを提供しています。

キャンペーン 概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/870_1_2290ac7a5f0957aac0f9d3f780cf3957.jpg?v=202601280521 ]

※ナチュラルローソン、ローソンストア100でのお会計は対象外です

※特典発送は2026年4月末ごろの予定です

※Pontaギフトコードカードの裏面に記載のシリアルコードをPontaアプリに入力することで、特典のPontaポイントをお受け取りいただけます

■『エヴァンゲリオン』シリーズとは

1995年のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは、企画・脚本・総監督：庵野秀明による『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動し、『：序』『：破』『：Q』の3作が公開されて大ヒットを記録。常に新しいファンを獲得し、幅広い層から支持を受けてきました。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は新劇場版シリーズの第4部であり、完結編となります。コロナ禍による2度の延期を経て、2021年3月8日に公開し、最終興行収入102.8億円、観客動員673万人を記録。2023年3月8日に待望のBlu-ray&DVD『シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME』が発売。2025年10月にTVシリーズ放送開始から30周年を迎え期間限定で劇場版のリバイバル上映も行うなど若年層も含めて注目を集める中、『エヴァンゲリオン』シリーズ初となる一大フェス『EVANGELION 30+； 30th ANIVERSARY OF EVANGELION』が横浜アリーナにて2/21(土)～2/23(月・祝)の3日間にわたり開催されることが決定。

https://30th.evangelion.jp/fes