山里亮太によるコメディモノローグが本多劇場にて上演！ 山里亮太の妄想活劇「山里亮太の567」 好評につき機材開放席追加販売＆グッズのお知らせ

吉本興業株式会社

2026年2月に本多劇場にて上演する南海キャンディーズ山里亮太による妄想活劇、「山里亮太の567」、好評につき機材開放席を販売することが決定しました。

“妄想活劇”は、山里が脳内で描く世界を3Dで表現する新感覚ライブ。2020年の「山里亮太の1024」から始まり、2年おきに上演されてきたシリーズで、 2024年に上演した「山里亮太の3333」は全公演完売し、追加公演も実施されるなど大好評を博しました。

第4弾となる今回の妄想活劇では、とある媒体を介して、山里亮太が人間とは何か？幸せとは何かを追求しながら激動の世界の中で様々な妄想をリアルに描き演じます。前回に引き続き、構成・演出はマンボウやしろが担当します。

機材席開放チケットは、1月28日(水)18:00よりFANYチケットにて販売開始となります。ぜひ劇場にてお楽しみください。

なお、劇場にて本公演のオリジナルグッズ(アクリルスタンド全2種／お守り袋／カレンダー)を販売します。こちらもぜひご注目ください。

「山里亮太の567」機材開放席チケット情報

●チケット販売期間

1月28日(水)18:00～

※先行販売はございません、先着順となります

●チケット販売URL

FANYチケット：https://r.ticket.fany.lol/yamasato567

●公演スケジュール ※全6回

2026年

2月4日(水) 19:00開演

2月5日(木) 19:00開演

2月6日(金) 19:00開演

2月7日(土) 14:00開演／18:00開演

2月8日(日) 17:00開演

●場所

本多劇場 (世田谷区北沢2丁目10-15)

●チケット料金

7,500円（税込・全席指定）※未就学児入場不可

●妄想・出演者

山里亮太(南海キャンディーズ)

構成・演出：マンボウやしろ

「山里亮太の567」グッズ情報

前回公演に続いて、アクリルスタンドと公演ビジュアルをイメージしたお守り袋、2026年カレンダーを会場にて販売いたします。

※数に限りがございます。予めご了承ください。

■アクリルスタンド

・お買物弥勒

・お迎え弥勒

各1,200円

■お守り袋 1,300円

■カレンダー 1,800円