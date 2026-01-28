新規設定ファンド情報を「みんかぶ（投資信託）」に掲載〈New Face紹介 〉

株式会社NTTデータ・エービック

株式会社NTTデータ・エービック（本社：東京都港区、代表取締役社長 大谷 温仁）は、「みんかぶ（投資信託）」に、新規設定ファンド情報 「New Face紹介 2025年12月」を掲載しました。

【記事はこちら】

New Face紹介 2025年12月:投資信託 - みんかぶ（投資信託） (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/news/2070)

■NTTデータ・エービック執筆の記事について

投資信託の評価機関として蓄積した各種データをもとに、「みんかぶ（投資信託）」のニュースやレポート、コラムを執筆しています。

また、投信会社を訪問し、話題の投資信託等のインタビュー記事など投資に役立つコンテンツを提供しています。

【NTTデータ・エービック執筆の記事一覧】

NTTデータ・エービック詳細情報 - みんかぶ（投資信託） (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/news/author/2)

■「みんかぶ（投資信託）」について

MINKABUは、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドが運営する、資産形成に関連する情報全般を提供する情報メディアです。MINKABUの「みんかぶ（投資信託）」は、国内外の投資信託の情報を提供するサイトです。

おすすめ銘柄やランキング、記事コラムなどで投資信託の選び方や動向を知ることができます。

【みんかぶ（投資信託）TOPページ】

みんかぶ（投資信託） - 国内外のファンド検索・おすすめ銘柄・ランキング・記事コラムなど情報満載 (minkabu.jp)(https://itf.minkabu.jp/)

株式会社NTTデータ・エービック

https://www.nttdata.abic.co.jp/



事業内容：

・金融商品の評価・分析および情報配信サービス

・金融機関向けパッケージシステムの開発・販売

・金融マーケティングシステムのコンサルティング



資本金：3億2,312万円（2024年3月期）

代表者：大谷 温仁

創 業：1982年7月

住 所：〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ 6階