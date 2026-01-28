ネットシスジャパン、HCJ2026で省人化ホテル運営と上質な宿泊体験を提供するソリューションを実機展示

株式会社ネットシスジャパンブースイメージ

株式会社ネットシスジャパン(本社：東京都中央区、代表取締役：徳正 賢)は、2026年2月17日(火)～2月20日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第54回 国際ホテル・レストラン・ショー HCJ2026」にて、ホテル・宿泊施設向け業務支援システムを中心とした各種ソリューションを実機展示します。

本リリースでは、宿泊業界で課題となっている人手不足対策(省人化)、フロント混雑の緩和、多言語対応、データ計測によるログ管理分析に焦点を当て、会場で体験できる展示内容を具体的にご紹介します。

また当日は、各種デモ機の展示に加え、ホテル現場の運用改善に関するご相談も承ります。

宿泊業界の人手不足が慢性化、現場業務の効率化とサービス品質維持が課題に

宿泊業界では人手不足が慢性化しており、フロント業務の負担増や清掃現場の逼迫など、日々のオペレーションを安定的に回すための体制づくりが課題となっています。加えて、ピークタイムの対応負荷や、インバウンド需要の回復に伴う多言語対応など、現場で求められる業務は複雑化しています。

ネットシスジャパンは、こうした現場課題に対して「単体導入」ではなく、業務全体の流れを見直し、省人化と満足度向上を両立する運用設計を支援します。

注目展示(1)：自動チェックイン機＋自動チェックアウト機でフロント混雑を緩和

ホテルの混雑対策やフロント業務効率化に向けて、多言語対応の自動チェックイン機「Core Touch」を展示します。

さらに2025年に追加された「自動チェックアウト機」は、ルームキーを入れるだけで手続きが完了し、省人化とピークタイムの混雑緩和に貢献します。

また「Core Touch」は、外付けのマルチ決済端末・自動釣銭機・パスポートリーダーなど、ホテルの運用に合わせて周辺機器を柔軟に組み合わせることができるタッチパネルPC型モデルもご提案可能です。会場では実機デモを通じて、導入後の運用イメージをご確認いただけます。

自動チェックイン機： https://www.netsysjapan.co.jp/solution_coretouch.html

自動チェックアウト機： https://www.netsysjapan.co.jp/solution_checkout.html

注目展示(2)：PMS「Core Cast」ライトパッケージでホテル運営に合った導入を実現

PMS(ホテル管理システム)「Core Cast」は、予約管理や会計処理などホテル運営に必要な機能を400以上搭載した業務支援システムです。

今回の展示では、新たに追加された小・中規模施設向けライトパッケージもご紹介し、施設規模や運用実態に応じた導入の選択肢をご提案します。

また、PMSの導入・運用において重要となる業務フローの整理や現場負担の軽減についても、具体的な改善ステップを含めてご相談いただけます。

ホテル管理システム： https://www.netsysjapan.co.jp/solution_corecast.html

注目展示(3)：客室テレビ活用「Core TV」で館内案内と災害時対応(安否確認)を支援

客室テレビを情報発信ツールとして活用できるTVインフォメーション「Core TV」は、館内案内から混雑状況、清掃管理、緊急通知までを一括管理できるソリューションです。

展示ブースでは、日常の案内業務の効率化に加え、災害発生時に客室テレビを通じて宿泊客の安否確認を行う「災害時安否確認システム」もご紹介します。

さらに、TVインフォメーションの閲覧履歴を自動収集・分析する「閲覧ログデータ分析」を活用し、ホテルにおける販促・運営改善をデータに基づいて最適化することができます。

TVインフォメーション： https://www.netsysjapan.co.jp/solution_tvs.html

その他展示ソリューション(一覧)

ブースでは上記に加え、ホテル・宿泊施設のDX推進に向けて以下のソリューションを展示します。

ホテル運営の“困った”を解決するセミナーに登壇

- 順番待ちシステム(混雑緩和・待ち時間対策)https://www.netsysjapan.co.jp/solution_coreturn.html- スマートフォンで館内案内や混雑状況を確認可能にする「Core Guide」https://www.netsysjapan.co.jp/solution_coreguide.html- 韓国最大級大手旅行サイトと連携した海外観光客集客サービス「Core Express」https://www.netsysjapan.co.jp/solution_coreexpress.html- Wi-Fi管理システム(館内ネットワーク運用支援)https://www.netsysjapan.co.jp/solution_wifi.html

ネットシスジャパンはHCJ期間中、ホテル運営の現場課題をテーマにしたHCJセミナーに登壇いたします。

フロント対応・清掃負担・混雑など、日常の中で“仕方ない”で終わりがちな課題を整理し、改善策をわかりやすくご紹介します。聴講をご希望の方は公式サイトより事前に登録をお願いいたします。

詳細： https://hcj.jma.or.jp/visitor/seminar_hcj.html

＜セミナー概要＞

日時 ：2026年2月17日(火)11:00～11:40

2026年2月18日(水)11:00～11:40

2026年2月19日(木)15:40～16:20

2026年2月20日(金)11:00～11:40

場所 ：HCJセミナー会場(西4ホール)

定員 ：各回80名

出展概要

名称 ：第54回 国際ホテル・レストラン・ショー HCJ2026

日程 ：2026年2月17日(火)～2月20日(金)10:00～17:00(最終日のみ16:30まで)

会場 ：東京ビッグサイト(東京都江東区有明3-11-1)

ブース番号：W3-J07

入場料 ：無料(※)

公式サイト： https://hcj.jma.or.jp/

※来場には事前登録が必要です。下記より来場者登録をお願いいたします。

来場者登録はこちら :https://www.jma-tradeshow.com/hcj/jp/registration.php?exhibitor=EX000512

株式会社ネットシスジャパンについて

株式会社ネットシスジャパンは、「ともに、楽しく、豊かに」を理念に、宿泊施設向け業務支援システムを開発しています。

これまでに取引ホテル数1,850棟以上、導入客室数12万室以上の実績を有しています（※2025年12月時点）。

ホテル運営に必要な機能を400以上搭載したホテル管理システム（PMS）「Core Cast」や、客室テレビを情報発信ツールとし、館内案内から緊急通知まで一括管理ができるTVインフォメーション「Core TV」など、宿泊施設のDXを推進する自社サービスを展開。

豊富な導入実績に基づく現場理解を強みに、現場課題の解決とゲスト満足度の向上を両立するソリューション開発を行っています。

会社概要

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-5-6ツカキビル5F(東京本社)

〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山1丁目７番地20号(新潟本店)

設立 ： 2004年4月19日

代表者 ： 代表取締役 徳正 賢

URL ： https://www.netsysjapan.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ネットシスジャパン 広報担当

メールアドレス： business@netsysjapan.co.jp