【「楽天ポイント」が当たるチャンス！】かっぱ寿司でお食事＆エントリーするだけで、抽選で2,000名様に500ポイントプレゼント！「楽天カードポイントプラス」にてキャンペーンを開催

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、2026年1月30日（金）～2026年3月31日（火）の期間、楽天カード株式会社が運営する「楽天カードポイントプラス」にて、かっぱ寿司をご利用いただいたお客様を対象に、抽選で2,000名様に「楽天ポイント」500ポイントが当たるキャンペーンを開催いたします。

※本企画は常時開催ですが、開催期間により特典内容や条件を変更して開催する場合があります。

本キャンペーンの期間中に「楽天カードポイントプラス」内、かっぱ寿司のキャンペーンにエントリーいただき、全国のかっぱ寿司店舗にて「楽天カード」でお支払いされたお客様を対象に、抽選で2,000名様に「楽天ポイント」500ポイントが当たります。

ぜひこの機会に、かっぱ寿司の「食べ放題」もお楽しみください。幼児無料、学生さんは「平日学割」と「平日価格」の適用で、平日は最大1,200円引きにて開催しております。ご予約は、かっぱ寿司公式アプリ・WEBにて受付中です。

また、「おにぎり・かけうどん・たこ焼き・味噌汁・わらび餅」など、週替わりのお得な各90円メニューが登場する「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」も開催中です。2/18(水)までの平日が対象、週替わりの90円メニューをご堪能いただきながら、【抽選で2,000名様に「楽天ポイント」500ポイントが当たるキャンペーン】にぜひごエントリーください。

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み 重ねてまいります。

【「楽天カードポイントプラス」キャンペーン概要】

・開催期間：2026年1月30日（金）～ 2026年3月31日（火）

・対象店舗：全国のかっぱ寿司の店舗（アトレ川崎店・アトレ亀戸店・イオンモール与野店・イオンモール下妻店・そよら成田ニュータウン店・イオン相模原店・改装中店舗を除く）

・対象ブランド：Visa、Mastercard、JCB

・対象決済：「楽天カード」

「楽天カード」（Visa,Mastercard,JCB）がお支払元に設定された楽天ペイアプリ

・対象外決済：「楽天カード」のタッチ決済でのご利用分

楽天ペイアプリ以外の各種バーコード・QR決済、Apple Pay、Google Pay、

Amazon Payでのご利用分

楽天ペイ（オンライン決済）でのご利用分

備考

お持ち帰りWeb予約も対象となります。

特典内容：抽選で2,000名様に「楽天ポイント」500ポイントをプレゼント

参加方法：「楽天カードポイントプラス」のキャンペーンページよりエントリーいただき、対象決済でかっぱ寿司をご利用ください

※掲載写真はイメージです。※デリバリーはキャンペーン対象外です。

※エントリーと「楽天カード」のご利用の順番は問いません。期間中に両方が行われていれば、ポイント進呈の対象となります。

※詳細は「楽天カードポイントプラス」内のキャンペーンページをご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/point/shop-point/

●幼児無料！かっぱ寿司の食べ放題

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年3月11日（水）まで予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて予約受付中

https://yoyaku.kappasushi.jp/

・詳細/ご注意事項：

https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

●メニュータイプA店舗

一般3,890円・シニア3,390円・小学生1,990円

幼児無料（幼児は保護者1名につき2名まで、3名以上は1名990円）

●平日価格、学生割引

一般3,490円（400円お得）、シニア2,990円（400円お得）

中学生～大学院生は平日価格＋学割で2,690円（1,200円お得）※小学生・幼児は割引対象外

●メニュータイプB店舗

一般4,190円・シニア3,690円・小学生1,990円

幼児無料（幼児は保護者1名につき2名まで、3名以上は1名990円）

●平日価格、学生割引

一般3,790円（400円お得）、シニア3,290円（400円お得）

中学生～大学院生は平日価格＋学割で2,990円（1,200円お得） ※小学生・幼児は割引対象外

【店内飲食限定「かっぱの挑戦 平日(得)メニュー」各82円（税込各90円）概要】

●実施期間：～2026年1月28日（水）予定 ※平日のみ

・対象商品：『香ばし炙りおにぎり』『あおさの味噌汁』『かっぱのシャリドーナツ ココア（2個）』『かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）』

●実施期間：2026年1月29日（木）～2月4日（水）予定 ※平日のみ

・対象商品：『香ばし炙りおにぎり』『しっとりクリームケーキ』

●実施期間：2026年２月５日（木）～2月10日（火）予定 ※平日のみ

・対象商品：『香ばし炙りおにぎり』『かけうどん』『玉ねぎと油揚げの味噌汁』『京わらび餅』

●実施期間：2026年２月12日（木）～2月18日（水）予定 ※平日のみ

・対象商品：『香ばし炙りおにぎり』『とろ～り大玉揚げたこ焼き 2個』

・販売価格：各82円（税込各90円）

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・詳細：https://www.kappasushi.jp/cp/heijitsu-otoku-menu

※『香ばし炙りおにぎり』は２月19日(木)からも90円で販売いたします。※天候・入荷状況・売れ行き等により、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がございます。※掲載写真はイメージです。時期により、実際の商品とトッピング等が異なる場合がございます。※時期・店舗により価格が異なる場合がございます。

リリース内画像素材：https://x.gd/VfYFB