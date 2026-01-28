【KFCデリバリーがリニューアル】デリバリー料金を店頭価格に改定し、配達代行サービスよりおトクに！2月4日(水)から店頭価格での販売を開始

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社(社長：遠藤 久、本社：神奈川県横浜市、以下：日本KFC)は、全国のケンタッキーフライドチキン(以下：KFC)店舗で、KFCデリバリーのメニュー販売価格を、2月4日(水)から店頭価格と同一に改定いたします。あわせて、これまで設定していた最低注文金額を撤廃し、ご注文いただけるメニューのラインナップも拡充します。

＜「KFCデリバリー」リニューアルの3つのポイント＞

■デリバリー価格を改定し、店頭価格でご購入可能に。約2,000円以上のお買い上げで、KFCデリバリーが配達代行サービスよりおトク！

「KFCネットオーダー」や「電話注文」を通じてご利用いただける「KFCデリバリー※」を、この度リニューアルいたします。これまで設定していた「KFCデリバリー」専用価格を見直し、店頭での販売価格と同一の価格でご購入いただけるようになりました。これにより、「KFCデリバリー」にて約2,000円以上お買い上げいただいた場合、他社配達代行サービスと比較して、よりおトクにご利用いただけます。

ご注文金額が上がるにつれて、おトク度が増すため、ご家族やご友人とのシェアなど、大人数でのご利用に最適です。

配達代行3社の配達料・サービス料の平均値と比較

※「KFCデリバリー」は、Uber Eatsの配達ネットワークを活用して迅速にお客さまへお届けするラストワンマイル配達ソリューション「Uber Direct」による配送も含みます。

※Uber Eats、出前館、Wolt、Rocket Nowなど、各配達代行サービスでの販売価格は本改定の対象外となります。

※本改訂に伴い、商品代金のほかに別途発生する配送手数料を、300円(税込)から860円(税込)に改定いたします。

※本比較は、同一条件下における配達代行サービス3社のサービス料・配送料の平均値(平日ランチ帯、配送距離1.6kmで算出)をもとに作成しています。

※クーポン、キャンペーン、サブスクリプション割引は考慮していないため、ご利用条件によっては配達代行サービスのほうがおトクになる場合もございます。

※配達代行サービス各社の料金は、エリア・配送距離・需要状況等により変動するため、すべての条件下で「KFCデリバリー」が必ずおトクであることを保証するものではございません。

■最低注文金額を撤廃。チキン1ピース、ドリンク1杯からでもお届け可能！

これまで設けていた最低注文金額(1,500円)を撤廃し、単品からご注文いただけるようになりました。これにより、お一人さまでのお食事や、ちょっとした軽食、ドリンクだけのご注文など、これまではご利用が難しかったシーンでも気軽に「KFCデリバリー」をお楽しみいただけます。

■店舗限定メニューが「KFCデリバリー」でも登場。「創業記念パック」や「ケンタランチ」など、ラインナップがさらに充実！

これまで「KFCデリバリー」ではご注文いただけなかった店舗限定メニューが、ご購入可能になりました。「創業記念パック」をはじめとする各種バリューパックや、毎日10時から15時限定で販売しているランチメニュー「ケンタランチ」などを、デリバリーでも店頭価格でご注文いただけます。また、「デリバリーの日パック」などのデリバリー専用メニューも引き続き販売いたします。さらに、「KFCネットオーダー」でご利用可能なクーポンの対象も拡充。デリバリーでも期間限定商品のクーポンがご利用いただけるようになりました。

より幅広いラインナップから、よりお求めやすくなった「KFCデリバリー」を、ぜひこの機会にご利用ください。

【「KFCデリバリー」リニューアル・実施概要】

■実施期間：2026年2月4日(水)から

■実施内容：「KFCネットオーダー」や「電話注文」を通じてご利用いただける「KFCデリバリー」において、以下のリニューアルを実施

・デリバリー価格の改定(店頭で掲示している税込価格と同一の価格)

・最低注文金額の撤廃

・注文可能なメニューの拡充

・使用可能なクーポンの拡充

■対象店舗：全国約850のKFC店舗

【主な「KFCデリバリー」メニューの改定後価格】

※記載の価格はすべて税込です。

※UberEats、出前館、Wolt、Rocket Nowなど、各配達代行サービスでの販売価格は改定対象外となります。

※最低注文金額はございません。「オリジナルチキン」1ピースからでもお届けいたします。

※本改訂に伴い、商品代金のほかに別途発生する配送手数料を、300円(税込)から860円(税込)に改定いたします。

※上記は一例です。メニューの詳細は改訂日以降に「KFCデリバリー」のご注文ページにてご確認ください。

※商品名称は変更になる場合がございます。

※各種セットに+240円でよくばりセット(セット商品＋「オリジナルチキン」1ピース)に変更いただけます。