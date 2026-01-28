【GUCCI】ケンダル・ジェンナー、グッチのアーカイブのトラベルピースを手にして登場

株式会社ケリングジャパン

ケンダル・ジェンナーが、Fanatics Sportsbook のスーパーボウルCMで、グッチのアーカイブのトラベルピースを手にして登場しました。

Image courtesy of Fanatics Sportsbook / OBB / Sophie Sahara

GUCCI

1921年、フィレンツェで創設されたグッチは、世界のラグジュアリーファッションを牽引するブランドのひとつです。グッチは社長兼CEOフランチェスカ・ベレッティーニとアーティスティック・ディレクター デムナの下、クリエイティビティ、イタリアのクラフツマンシップ、イノベーションをたたえながら、ラグジュアリーとファッションの再定義への歩みを続けています。

グッチは、ファッション、レザーグッズ、ジュエリー、アイウェア、ビューティの名だたるブランドを擁するグローバル・ラグジュアリー・グループであるケリングに属しています。

詳しくは、www.gucci.com(https://www.gucci.com/)をご覧ください。