【宝島社 １月料理レシピ本】著者自身が１年で12kgやせた“一生モノのやせ習慣”が身につく松田リエさんの人気シリーズ第３弾をはじめ個性豊かな３冊が登場！

株式会社 宝島社

株式会社宝島社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関川誠）では、個性豊かな料理家たちが作るレシピ本を毎月発売しております。今月の宝島社レシピ本ラインナップをご紹介させていただきます。

3食しっかり食べて、ムダなく、節約しながら、自然とやせる！ 忙しいあなたも続けられる！ 松田リエの節約＆時短ダイエット献立

・『松田リエの12kgやせた! もっと手軽＆ぐっと節約1か月献立カレンダー』

ダイエット講師 松田リエさんの人気シリーズ第3弾となる『松田リエの12kgやせた! もっと手軽＆ぐっと節約1か月献立カレンダー』を、2026年１月16日に発売しました。

これまでに4500人以上をダイエット成功へ導き、SNS総フォロワー70万人超の松田さん。本誌では、著者自身が１年で12kgやせた実践レシピをベースに、もっと手軽に、もっと節約しながら続けられる献立を厳選。１週間ごとに朝・昼・晩の献立を紹介するので迷わず“見たままマネするだけ”でスルスルやせていきます。

忙しい人ほど試してほしい、時短・簡単・節約・栄養満点の“超ズボラレシピ”ばかり！ 健康的に、持続的に、リバウンドなし。“一生モノのやせ習慣”が身につく一冊です。

“ラクしてやせる”が叶う！ 節約＆時短ダイエット献立レシピ

〈松田式〉 1か月献立カレンダーの使い方

STEP１. １週間の献立を確認！

はじめはカレンダー通りに試してみて、慣れてきたら献立を組み替えたりしながら、自分だけの献立カレンダーを作ってみよう。

STEP２. 買いものリストで１週間分まとめ買い

買いものリストがついているので、週のはじめにまとめて買えば、買い出しは１週間に１回でOK！

STEP３. 作りおきで1週間をラクに

週末か週のはじめに作りおき！ 副菜は多めに作って、朝食やちょっと小腹がすいたときのおやつにも。

STEP４. レシピを見ながらマネして作るだけ！

毎食の献立写真とレシピ付きで、考える必要なし！ そのまま作るだけで、栄養バランスのよいやせる献立が完成。

松田さんコメント

仕事に家事に子育てに忙しい皆さんのダイエット卒業に、この献立カレンダーをお役立ていただけると嬉しいです。

松田 リエ(まつだ りえ) プロフィール

看護師・保健師・ダイエット講師。Belle Lus株式会社代表取締役。Belle Life Style協会代表理事。1986年生まれ。三重県在住。看護師としてがん患者のケアを担当後、保健師として従事。成人の健康教育、メタボリックシンドロームや糖尿病患者への保健指導の経験から食事改善の重要性を痛感。自身も食事改善を行い、運動をせず自然に12kgのダイエットに成功。その経験から食べやせダイエット専門講師として起業し、誰でもすぐに取り入れられる食事メソッド「瞬食ダイエット」を発信、一躍話題となる。ダイエット界に「#瞬食」ブームを巻き起こし、受講生4500人以上をダイエット成功に導く。Amebaダイエットブログ、YouTube、Instagram、Xなど、SNSとメルマガの総フォロワー数70万人を超える。著書に『ずぼら瞬食ダイエット』（小学館）、『やせ調味料ダイエット』（マガジンハウス）、『松田リエの12kgやせた！ 1か月献立カレンダー』（宝島社）など多数。

『松田リエの12kgやせた! もっと手軽＆ぐっと節約1か月献立カレンダー』

発売日：2026年1月16日

定価：1210円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD075796

夫婦の時間を大切にしながら、毎日のごはんをもっと楽しく！ 『共働き夫婦の 忙しくてもつくれる簡単おうちごはん』

・『共働き夫婦の忙しくてもつくれる簡単おうちごはん』

Instagramで大人気！ yayoiさんの初のレシピ本『共働き夫婦の 忙しくてもつくれる簡単おうちごはん』を、2026年１月６日に発売しました。

本誌では、Instagramでも人気の投稿を中心に、毎日のごはんにぴったりなレシピに加え、ひとりでも楽しめる朝ご“パン”のレシピや、時短のワンプレートレシピなども紹介。投稿の際に添えられている手書きの文字も、調理のポイントがわかりやすいよう随所に入っています。

平日は仕事終わりにぱっと作れる時短ごはんを中心にしながら、休日は疲れを癒やし、ご褒美になるような献立を楽しむ。忙しい毎日でも夫婦のコミュニケーションの時間を大切にしたいという思いから生まれた、夫婦の毎日ごはんを応援する一冊です。

〈忙しい日の丼＆ワンプレートごはん〉

〈定番おかずやおもてなしごはん〉

〈麺ごはん〉

yayoiさんコメント

忙しい毎日を送る共働き夫婦に向けて、仕事終わりでも迷わず作れて、しっかり満足できるごはんをまとめました。丼やワンプレートなど、疲れて帰っても無理なく作れて満足感のあるレシピばかりです。調理のポイントは手書きの言葉で丁寧に添え、失敗しにくく続けやすい工夫を詰め込みました。この一冊が、毎日のごはん作りのハードルをそっと下げられたら嬉しいです。

yayoi（ヤヨイ） プロフィール

1995年生まれ。おいしいごはんを食べることが趣味の会社員。「忙しくても夫婦の時間を大切にしたい」をモットーに、共働き夫婦のリアルな毎日のごはんをInstagramなどのSNSで発信。手書きのレシピの見やすさと、おいしそうな料理写真で多くのフォロワーの支持を得る。2025年12月現在のSNS総フォロワー数は19万人超。

『共働き夫婦の忙しくてもつくれる簡単おうちごはん』

発売日：2026年1月6日

定価：1650円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD074331

10分で世界を旅する食卓へ！ 『GLOW特別編集 ライクライクキッチンの10分世界食堂』

・『GLOW特別編集 ライクライクキッチンの10分世界食堂』

料理家・小堀紀代美さんの新刊『GLOW特別編集 ライクライクキッチンの10分世界食堂』を、2025年12月16日に発売しました。宝島社が発行する40代女性ファッション誌『GLOW』で人気の連載「小堀紀代美のラクラク10分レシピ seasonII10分レシピで世界一周」をまとめたものです。小堀さんが約40カ国・80都市以上を旅するなかで出合った “世界の味”を家庭で調理時間10分以内に作れるようアレンジしたレシピを紹介。「火を使わず作れる」「材料がシンプル」「味が決まりやすい」など、忙しい日にもぴったりです。旅先のレストランのように華やかな一皿から、日常で役立つ家庭料理まで、110品を贅沢に収録しています。短時間で作れて気分は世界旅行。そんな“10分世界レシピ”をぎゅっと詰め込みました。

※本のタイトルの「10分」は完成までの時間ではなく、「下ごしらえ」を除いた「調理工程」で実際に手をかける時間の目安です

小堀紀代美 プロフィール

料理家。東京・富ヶ谷にあった、カフェのような食堂のような人気店「LIKE LIKE KITCHEN」のオーナーシェフを経て料理家に。同名の料理教室を主宰する傍ら、世界各地への旅で出合った味をヒントにレシピを考案し、幅広い媒体で発信している。『いつもの野菜ひとつで美味レシピ』（小学館）、『予約のとれない料理教室 ライクライクキッチン「おいしい！」の作り方』（主婦の友社）、『フルーツのサラダ&スイーツ』（NHK出版）、『ライクライクキッチンの毎日和食』（耷出版社）など著書多数。

『GLOW特別編集ライクライクキッチンの10分世界食堂』

発売日：2025年12月16日

定価：1499円（税込）

https://tkj.jp/book/?cd=TD074973