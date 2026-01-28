バナナ・リパブリック、上質なウール混ジャージー素材を採用した「リュクス ウールブレンド」シリーズを展開

ギャップジャパン株式会社

1978年にカリフォルニアでジャーナリストとイラストレーターによって創業されたバナナ・リパブリックは、冒険へと誘う上質なアパレルとアクセサリーを取り扱うトラベルアウトフィッターとしてその歩みを始めました。

バナナ・リパブリックは、春先まで活躍する上質なウール混ジャージー素材を採用した汎用性の高い「リュクス ウールブレンド」シリーズを展開しています。レーヨンをベースにウールとスパンデックスをブレンドしたこの素材は、レーヨンによるしっとりとなめらかな肌触りが特徴で、ウールの自然な調温性で快適さを持続。さらにスパンデックスがしなやかな動きと型崩れしにくい上質なシルエットを保ちます。

幅広いスタイルに対応する定番カラーで展開する「リュクス ウールブレンド」シリーズは、人気のクルーネックやタートルネック、ボタンフロントシャツの３型がラインナップ。ボタンフロントシャツは、上品で洗練された質感や前開き仕様で羽織としても活躍し、シンプルながらもボタンデザインがアクセントになり抜け感や上品な装いに仕上がるデザインが魅力です。リュクス ウールブレンドシリーズの価格帯は12,000～14,000円で、公式オンラインストア( www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/) )と全国のバナナ・リパブリックストアにて販売しています。

バナナ・リパブリックの上質な素材と汎用性の高いデザインにこだわったリュクスウールシリーズをお楽しみください。

バナナ・リパブリック公式オンラインストア(https://bananarepublic.gap.co.jp/search/?q=%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%82%AF%E3%82%B9+%E3%82%A6%E3%83%BC%E3%83%AB&historyUrl=%2Fsearch%2F&lang=ja_JP)



商品詳細

Women’s (＊サイズは全てXS/S/M/Lの全4サイズ展開)

リュクス ウールブレンド クルーネックTシャツ 12,000円 （左から：ホワイト/ ブラウン/ ネイビー/ チャコールグレー）

リュクス ウールブレンド タートルネックTシャツ 12,000円 (左から：ホワイト/ブラウン/ ネイビー/ チャコールグレー/ ブラック)

リュクス ウールブレンド ボタンフロント シャツ 14,000円 (左から：ホワイト/ネイビー/ ブラック)

Banana Republic (バナナ・リパブリック)について

Banana Republicは、現代を生きる探究者のために、上質で巧みに仕立てられたコレクションや体験を通じて、日々の歩みを豊かにし、インスピレーションをもたらすストーリーテラーのブランドです。1978年にサンフランシスコで創業し、現在ではオンラインをはじめ直営店、およびフランチャイズ店を通じて世界中のお客様とのつながりを構築しています。さらに詳しい情報はオンラインサイト www.bananarepublic.co.jp(https://bananarepublic.gap.co.jp/) または、ソーシャルチャネル@BananaRepublic @BananaRepublic_jp をご確認ください。