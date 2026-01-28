「圧倒的に好評」の大人気ゲーム『ほりほりドリル』のNintendo Switch(TM)版が3月19日（木）に配信決定！

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx（フィーニックス）（東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 和則）は、黙々と遊べる地面採掘、鉱石収集ゲーム『ほりほりドリル』をNintendo Switch(TM)向けに、2月19日（木）より予約受付開始、3月19日（木）より配信開始を決定したことをお知らせいたします。

販売ページにつきましてはPhoenixx公式X(@Phoenixx_Inc)より後日発表いたします。

■地面も時間もゴリゴリ削れる大人気ゲーム「ほりほりドリル」がNintendo Switch(TM)に登場！

iOS版、Android版でもSteam版でも多くのユーザーが熱狂した大人気ゲーム「ほりほりドリル」が、

Nintendo Switch(TM)に登場します。

地面を掘って、資源を集めて、オリジナルドリルを作って、また地面を掘る

Nintendo Switch(TM)でも地面も時間も削って、地下999階を目指しましょう。

● Nintendo Switch(TM)版トレーラー

https://youtu.be/3aRbtuJUHE8

＜『ほりほりドリル』とは＞

『ほりほりドリル』はひとりで黙々と遊べる地面採掘、鉱石収集ゲームです。

敵もタイムリミットもない世界でのんびり地下を掘り進めよう！集めた資源を使ってオリジナルのドリルをつくろう！ コツコツ作業とハクスラ風装備システムで、時間を溶かす準備はできていますか？

●お宝いっぱいの地下をコツコツ穴掘り

地面をほりながら鉱石や宝箱を集めよう。目指すは999階！

かばんがいっぱいになったら地上に持って帰ってね。

●「パズル×鍛冶」で集めた資源を使ってドリルを生成

集めた資源はパズルのピース。設計図に資源のピースを当てはめよう！

うまく出来れば強力なドリルができるかも！？

●装備の組み合わせで特殊効果を増やして地下を掘りまくろう！

生成したドリルには運がいいと特殊効果がつく！

装備できるドリルの数も進めるごとに増えて、色んな特殊効果を組み合わせられる！

装備と組み合わせを厳選した自分に合った最高のドリルで地面を削りまくれ！

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/295_1_8c5a78721dae939a08a3577d026f6099.jpg?v=202601280521 ]

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

Toki Matsui

開発者X：https://x.com/toorai_0614 <@toorai_0614>

株式会社Phoenixx

公式サイト：https://phoenixx.ne.jp/

公式X：https://x.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

公式YouTube：https://www.youtube.com/@PhoenixxGames

―――

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――