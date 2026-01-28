【大学受験生対象／参加無料】2026年度難関大学入試をいち早く分析！「難関大学入試 最新分析報告会 2026」を開催します。

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社ＴＯＭＡＳ（本社：東京都豊島区、代表取締役：町田仁）は、2026年４月５日（日）に、「難関大学入試 最新分析報告会 2026」を開催いたします。

詳細URL：https://www.tomas.co.jp/event/guidance_s/(https://www.tomas.co.jp/event/guidance_s/)

■東大・東京科学大・一橋大合格に向けて、今すべきことがわかる！

東大・東京科学大・一橋大や早稲田大・慶應大の入試を徹底分析！

また、難関大学に合格するために知っておきたいポイントをお伝えします。

難関大学合格者が、ＴＯＭＡＳをどう使ったか、受験勉強の成功例・失敗例を赤裸々トーク！

夢の志望校合格のために、必ず聴いておきたいガイダンスです。

プログラム１：東大・東京科学大・一橋大入試 徹底分析

東大・東京科学大・一橋大の入試を徹底分析し、難関大学で求められる学生像を描き出します。

また、大学入学共通テストに向けて、いつまでにどのような対策をすればよいか、合格から逆算したプロセスを解説。これからの入試を勝ち抜くために、必ず知っておきたいポイントをわかりやすくお伝えします(写真は過去の開催風景です)。

プログラム2：最難関大学合格者インタビュー

東大をはじめとする最難関大学に合格した先輩たちにインタビュー。入試当日に向けてどんな勉強をして、どんな成績推移で合格を勝ち取ったのか、成功例・失敗例を交えながら本音で語ります(写真は過去の開催風景です)。

〈VOICE 過去の参加者の声〉

・合格者インタビューで難関大に合格された方々の本音を聞くことができて、とても参考になりました。

・今後の勉強の仕方や時間の使い方などを合格者の方々の話を通して学ぶことができたのでよかったです。

・勉強のやり方が本当によく分かりました。まだ高１ですが、今から進んで勉強していきたいと思いました。

■実施概要

■ＴＯＭＡＳの個別指導はどこが違うのか？～完全１対１の“本物”の個別指導を追求しています～

違い１. ひと部屋に生徒一人に先生一人

個別指導というと１対２や１対３が一般的ですが、ＴＯＭＡＳは看板通り「ひと部屋に生徒一人に先生一人」。講師は目の前の生徒に100％集中して指導します。

違い２. 志望校合格逆算カリキュラムを作成

「入れる学校」ではなく、１～２ランク上の「夢の志望校」を設定。志望校の合格ラインから逆算した一人ひとりの個人別カリキュラムを作成して指導します。

違い３. 担任制による緻密な成績管理

授業を担当する講師のほかに教務担任がつき、志望校合格逆算カリキュラムの進捗を管理。ご家庭と密に連携しながら合格まで責任をもって導きます。

