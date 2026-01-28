【導入ハードルを低減】(株)ブレイズが、レジャー向け3輪・4輪電動モビリティの分割プランをご案内

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、レジャー志向の高付加価値モデルである3輪電動ミニカー「EVトライク」、4輪電動ミニカー「ネクストクルーザーEV」、「EVクラシック」において、導入しやすい分割払いプランをご案内しています。

週末の過ごし方をアップデートする新しい選択肢

3輪・4輪の電動モビリティは、いわゆる“ちょい乗り”ではなく、週末のドライブやキャンプ、イベント参加といった“体験重視のレジャー用途”で注目を集めています。

3輪電動ミニカーの「EVトライク」は、オプションのカゴを装着すれば荷物の運搬にも対応できるため、アウトドアユーザーに限らず、農作業や地元移動に活用する農家の方々にも選ばれています。

海辺・高原・湖畔などへのショートドライブでも、オープンな視界、電動ならではの静かな走行性能、そして“映える”存在感により、移動そのものがコンテンツとなる体験を生み出します。

さらに、ブレイズの電動ミニカーには次のようなメリットがあります。

・車検・車庫証明が不要

・家庭用コンセントで充電可能

・公道走行ができる

・普通自動車免許で運転可能

・ガソリン不要でランニングコストが低い



こうしたモデルは高価格帯になりやすく、購入を先送りしがちです。一方で、近年は返済期間を延ばして月々の負担を抑える支払い設計を選ぶ人が、住宅ローンや自動車ローンでも増えており、初期費用を抑えて“今の生活”に体験を組み込む考え方が広がっています。

ブレイズはこの価値観に合わせ、分割プランで導入の心理的・金銭的ハードルを低減。家族や仲間と“実行に移す”週末を後押しします。

■対象車種と分割プラン概要

１.EVトライク（３輪電動ミニカー）

月々 5,400円～／最大84回

車両本体価格：税込 294,800円～

実質年率 8.0％

商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evtrike/

２.ネクストクルーザーEV（４輪電動ミニカー）

月々 11,500円～／最大84回

車両本体価格：税込 689,700円～

実質年率 8.0％

商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/nextcruiser/

３.EVクラシック（４輪電動ミニカー）

月々 24,100円～／最大84回

車両本体価格：税込 1,493,800円～

実質年率 8.0％

商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evclassic/

※金額は分割回数・条件により異なります。

※支払額の詳細は、各商品ページよりご確認ください。

＜ご注意点＞

・ショッピングローンには審査が必要です。

・お申し込みの際には、身分証明書（自動車運転免許証、健康保険証など）と引き落とし口座情報が必要となりますので、あらかじめご用意ください。

・未成年の方は、親権者の承諾が必要です。

・ブレイズ公式ECショップのみのご購入となります。

・販売店でのご購入は適用されません。

問合せ先について

分割払いついてその他ご不明な点等ございましたら、こちら（https://portal.blaze-inc.co.jp/contact/）よりお問い合わせください。

■商品紹介

１.EVトライク

３つのタイヤで抜群の安定した走行を実現し、公道走行が可能な【電動3輪トライク】です。

・車検や車庫証明などの複雑な手続きが不要で、経済的負担が抑えられる。（車両区分：ミニカー登録）

・バック機能を標準装備し、狭い道での切り返しや移動も楽々。

・コンビニまでのチョイ乗りから通勤や農作業までの移動など、幅広く使用が可能

・オプションの大容量バッテリーの使用で、約60kmの走行が可能。（※環境により左右されます。）

EVトライク商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evtrike/

■PRICE： \268,000（税込\294,800）

※諸費用は別途必要となります。

２.ネクストクルーザーEV

大人の遊び心を詰め込んだ、公道走行が可能な【EVミニカー】です。

・街乗りだけでなく、キャンプ場や海沿い、オフロードなど、あらゆる場面で活躍。

・ミニカー登録のため車検・車庫証明・重量税・取得税が不要。

・100％電気エネルギーで走行し、走行中に排気ガスを一切排出しないため、エコで環境に優しい。

・約8時間の充電時間に対し約50Km走行し、一回当たりの電気代は約110円。（※環境により左右されます。）

・着脱式のリチウムイオンバッテリーを搭載し、車体から取り外して家庭用コンセントからの充電が可能。

ネクストクルーザーEV商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/nextcruiser/

■PRICE：\627,000（税込 \689,700）～

※諸費用は別途必要となります。

３.EVクラシック

セミマイナーチェンジにより、さらに快適で安全な走行を実現した公道走行可能な電動ミニカーです。

・ミニカー登録のため、車検・車庫証明が不要

・100Vの家庭用コンセントからの充電が可能

・現代のEV技術で力強い走行を実現し、走り出しからトルクフルな加速力EVクラシック。

・一回の充電で約50km走行可能（※環境により左右されます。）

・最高速度は50km/h

EVクラシック商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evclassic/

■PRICE：\1,358,000（税込 \1,493,800）

※諸費用は別途必要となります。

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売