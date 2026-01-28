「横須賀朝市×えひめ松山フェア」開催のお知らせ

横須賀市

横須賀市と観光交流都市協定を結ぶ松山市が、市の観光拠点施設の1 つである「いちご よこすかポートマーケット」において、「えひめ松山フェア」を初開催します。

今が旬の高級柑橘で、まつやま農林水産物ブランドの「せとか」の試食・販売の実施や、みかんジュースやみかんゼリーなど特産品の販売、「蛇口から出るみかんジュース」を各日400名の方に体験いただけるほか、松山観光VR体験など、松山市の魅力をお届けします。

また、同会場では10回目の開催となる『横須賀朝市 Morning Market』を同時開催します。新鮮な「よこすか野菜」や「海の幸」をはじめ、朝市ならではのにぎわいと地元の味覚をお楽しみいただけます。朝市では、振る舞いメニューとして横須賀の老舗肉屋「BUTCHER’S TABLE 横須賀松坂屋」の人気商品「スカメンチ」をご用意するなど、バラエティ豊かなグルメやイベントをお楽しみいただけます。

地場産品の魅力発信と地域交流の促進につながる機会として、ぜひお立ち寄りください。

概要

■イベント名

横須賀朝市 × えひめ松山フェア

■日時

令和８年２月14日（土曜日）・15日（日曜日）9時00分～12時00分

※荒天中止（最新情報は、ホームページをご覧ください。）

■場所

いちご よこすかポートマーケット屋外特設会場

（神奈川県横須賀市新港町6）

■主催

えひめ松山フェア：横須賀市、松山市

横須賀朝市：いちご よこすかポートマーケット

■ホームページ

えひめ松山フェア

https://yokosukaport-market.com/news/ehime-matsuyama/

横須賀朝市Morning Market

https://yokosukaport-market.com/news/2506-morning-market/

えひめ松山フェアについて

初開催となる「えひめ松山フェア」は、横須賀市と観光交流都市協定を結ぶ松山市が、今が旬の高級柑橘で、まつやま農林水産物ブランドの「せとか」（※）を試食・販売するほか、みかんジュースやゼリーなどの特産品の販売等により、松山市の魅力をPR します。

◆特産品販売

まつやま農水産物ブランド「せとか」や、地元お土産品（みかんジュース、みかんゼリー、みかんピール、伊予絣ハンドタオルなど）を販売します。

◆試食・振る舞い（先着順・数量限定）

・まつやま農水産物ブランド「せとか」やみかんピールの試食を実施します。

・「蛇口から出るみかんジュース」の振る舞いを実施します。（各日400杯限定）

◆購入特典（先着順・数量限定）

・「せとか」を1 箱購入された方に、特産品をプレゼント。

・ポートマーケット館内で1,000円以上（税込み）お買い上げの方に、道後温泉の入浴剤をプレゼント。（各日100名限定）

◆観光PR

道後温泉など松山市の観光VR 体験ができます。

※まつやま農林水産物ブランド「せとか」とは・・・ 濃厚な甘みとコク、ジューシーでとろけるような果肉が特徴で、「柑橘の大トロ」とも呼ばれています。

横須賀朝市について

10 回目の開催となる横須賀朝市は、「よこすか野菜」や「海の幸」など、地元ならではの新鮮な食材を取りそろえた直売ブースのほか、朝食や雑貨が楽しめるエリアを設け、朝の時間帯を心地よく過ごしていただける“横須賀ならではの朝市”を展開します。

2 月の振る舞いは、横須賀の老舗肉屋「BUTCHER’S TABLE 横須賀松坂屋」の人気商品「スカメンチ」（数量限定、先着順）が初登場。

五感で横須賀の食の魅力が味わえる絶好の機会です。

詳細はチラシをご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d128894-539-5b1af55e5df51ebb21510ea191a1de25.pdf

【横須賀朝市に関する問い合わせ先】

いちご よこすかポートマーケット 運営管理室

電話番号：046-823-1015