7人組アイドル「AsIs」、池袋・サンシャインシティ 噴水広場で新曲初披露！ゲストに流れ星☆も登場したフリーライブ満員開催！
クリエイティブレーベル『WHITE LINE』で活動する7人組アイドルグループ「AsIs（アズイズ）」は、2026年1月27日(火)、池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)にてフリーライブを開催いたしました。
”アイドルの聖地”として名高い同会場でのパフォーマンスは、AsIs結成2周年記念ライブへ向けた企画「DRIVE to 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -GEAR 1ST-」の一環として実施され、会場は多くの来場者による熱気と感動に包まれました。
憧れの”聖地”噴水広場での熱演。新ビジュアルも解禁
新曲「outline.」
「ありのままの姿でいい。私たちは『君の好きを否定なんかしない』」をコンセプトに活動するAsIsにとって、池袋・サンシャインシティ 噴水広場は念願のステージでした。 メンバーが「ずっと憧れていた場所に立てて感動した」「幸せすぎた一日」と語る通り、全身全霊のパフォーマンスを披露。集まったファンからは「一生の思い出になった」といった感動の声が多数寄せられました。
イベント内では、来る2周年記念ライブの正式ロゴとタイトル『AsIs 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-』を初公開。AsIsの新たなスタートを象徴するビジュアルとコンセプトに、会場からは大きな拍手が送られました。さらに新曲「outline.」のMusic Videoのティザー映像も解禁され、新たな代表作への期待感を高めました。
『2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-』
ゲストMCに「流れ星☆」が登場！一発ギャグ伝授も
ゲストMCには人気お笑い芸人・流れ星☆（ちゅうえい・たきうえ）のお二人が登場。軽快なトークで会場を大いに盛り上げました。 ステージ上では、メンバーの南世菜へちゅうえい氏が一発ギャグを直々に伝授する一幕も。AsIsらしい和やかな空気感とエンターテインメント性が融合し、笑いと歓声が交差する特別な時間となりました。
AsIsとゲストMCの流れ星☆
新規ファンも急増、2周年に向けた「Start line」へ
ライブ後に行われた握手会では、「人生初の握手会だった」という声も多く聞かれ、今回のフリーライブを通じて新たなファン層への広がりを見せました。
本公演はタイトル「Start line」が示す通り、AsIsが次なるステージへ踏み出すための大きな節目となりました。今後もAsIsは、結成2周年記念ライブ『AsIs 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-』へ向けた様々な企画や情報を順次発信してまいります。
＜AsIsプロフィール/メンバー紹介＞
ありのままの姿でいい。私たちは「君の好きを否定なんかしない」 をコンセプトに、2024年3月にデビューした7人組アイドルグループ。
HP：https://asis-official.com/
X：https://twitter.com/AsIs_OFC
YouTube：https://www.youtube.com/@AsIs_official_
Instagram：https://www.instagram.com/asis_ofc/
TikTok：https://www.tiktok.com/@asisofficial
＜メンバープロフィール＞
雨野 せい（Ameno Sei）
生年月日 / 11月17日
血液型 / A型
身長 / 152cm
出身地 / 茨城県
メンバーカラー / 水色
特技 / UFOキャッチャー、柔軟
X / https://x.com/Sei_Ameno_
TikTok / https://www.tiktok.com/@ame_bringer
北川 姫子（Kitagawa Himeko）
生年月日 / 12月23日
血液型 / A型
身長 / 166cm
出身地 / 東京都
メンバーカラー / ピンク
特技 / ドラム、猿腕
X / https://x.com/Himeko_Kitagawa
TikTok / https://www.tiktok.com/@himeko_kitagawa
瀬乃 ひより（Seno Hiyori）
生年月日 / 12月24日
血液型 / O型
身長 / 161cm
出身地 / 東京都
メンバーカラー / 黄色
特技 / 過食過眠
X / https://x.com/Hiyori_Seno_
TikTok / https://www.tiktok.com/@snhyr.o
星野 夢空（Hoshino Yua）
生年月日 / 6月10日
血液型 / O型
身長 / 154cm
出身地 / 福岡県
メンバーカラー / 紫色
特技 / アイスの大食い、ジェルネイル
X / https://x.com/Yua_Hoshino_
TikTok / https://www.tiktok.com/@yua_hoshino_
Instagram / https://www.instagram.com/yua_hoshino_
南 世菜（Minami Sena）
生年月日 / 10月16日
血液型 / B型
身長 / 159cm
出身地 / 千葉県
メンバーカラー / ミントグリーン
特技 / 人を覚えること
X / https://x.com/Sena_Minami_
TikTok / https://www.tiktok.com/@sena_minami_
桃井 美月（Momoi Mitsuki）
生年月日 / 12月12日
血液型 / A型
身長 / 162cm
出身地 / 東京都
メンバーカラー / 青色
特技 / 注射
X / https://x.com/Mitsuki_momoi_
TikTok / https://www.tiktok.com/@mitsuki_momoi_
山城 虹奏（Yamashiro Niina）
生年月日 / 7月16日
血液型 / O型
身長 / 155cm
出身地 / 神奈川県
メンバーカラー / 赤色
特技 / ツムツム
X / https://x.com/Niina_Yamashiro
TikTok / https://www.tiktok.com/@niinahapkwc
Instagram / https://www.instagram.com/niina_yamashiro_/
【会社概要】
会社名：株式会社AEGIS GROUP
代表取締役：和田侑也
設立：2018年7月
事業内容：クリエイティブレーベル運営、タレントマネジメント、コンテンツ制作
WHITE LINE公式サイト：https://hakusen-official.jp/
AsIs公式サイト：https://asis-official.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
WHITE LINE 事務局担当：whiteline@aegis-group.jp
※本リリースの詳細や、所属アーティストへの取材、プロジェクトのご相談については上記までお問い合わせください。