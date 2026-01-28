7人組アイドル「AsIs」、池袋・サンシャインシティ 噴水広場で新曲初披露！ゲストに流れ星☆も登場したフリーライブ満員開催！

株式会社AEGIS GROUP

クリエイティブレーベル『WHITE LINE』で活動する7人組アイドルグループ「AsIs（アズイズ）」は、2026年1月27日(火)、池袋・サンシャインシティ 噴水広場(アルパB1)にてフリーライブを開催いたしました。

”アイドルの聖地”として名高い同会場でのパフォーマンスは、AsIs結成2周年記念ライブへ向けた企画「DRIVE to 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -GEAR 1ST-」の一環として実施され、会場は多くの来場者による熱気と感動に包まれました。

憧れの”聖地”噴水広場での熱演。新ビジュアルも解禁

新曲「outline.」

「ありのままの姿でいい。私たちは『君の好きを否定なんかしない』」をコンセプトに活動するAsIsにとって、池袋・サンシャインシティ 噴水広場は念願のステージでした。 メンバーが「ずっと憧れていた場所に立てて感動した」「幸せすぎた一日」と語る通り、全身全霊のパフォーマンスを披露。集まったファンからは「一生の思い出になった」といった感動の声が多数寄せられました。

イベント内では、来る2周年記念ライブの正式ロゴとタイトル『AsIs 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-』を初公開。AsIsの新たなスタートを象徴するビジュアルとコンセプトに、会場からは大きな拍手が送られました。さらに新曲「outline.」のMusic Videoのティザー映像も解禁され、新たな代表作への期待感を高めました。

ゲストMCに「流れ星☆」が登場！一発ギャグ伝授も

『2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-』

ゲストMCには人気お笑い芸人・流れ星☆（ちゅうえい・たきうえ）のお二人が登場。軽快なトークで会場を大いに盛り上げました。 ステージ上では、メンバーの南世菜へちゅうえい氏が一発ギャグを直々に伝授する一幕も。AsIsらしい和やかな空気感とエンターテインメント性が融合し、笑いと歓声が交差する特別な時間となりました。

新規ファンも急増、2周年に向けた「Start line」へ

AsIsとゲストMCの流れ星☆

ライブ後に行われた握手会では、「人生初の握手会だった」という声も多く聞かれ、今回のフリーライブを通じて新たなファン層への広がりを見せました。

本公演はタイトル「Start line」が示す通り、AsIsが次なるステージへ踏み出すための大きな節目となりました。今後もAsIsは、結成2周年記念ライブ『AsIs 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-』へ向けた様々な企画や情報を順次発信してまいります。

＜AsIsプロフィール/メンバー紹介＞

ありのままの姿でいい。私たちは「君の好きを否定なんかしない」 をコンセプトに、2024年3月にデビューした7人組アイドルグループ。

HP：https://asis-official.com/

X：https://twitter.com/AsIs_OFC

YouTube：https://www.youtube.com/@AsIs_official_

Instagram：https://www.instagram.com/asis_ofc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@asisofficial

＜メンバープロフィール＞

雨野 せい（Ameno Sei）

生年月日 / 11月17日

血液型 / A型

身長 / 152cm

出身地 / 茨城県

メンバーカラー / 水色

特技 / UFOキャッチャー、柔軟

X / https://x.com/Sei_Ameno_

TikTok / https://www.tiktok.com/@ame_bringer

北川 姫子（Kitagawa Himeko）

生年月日 / 12月23日

血液型 / A型

身長 / 166cm

出身地 / 東京都

メンバーカラー / ピンク

特技 / ドラム、猿腕

X / https://x.com/Himeko_Kitagawa

TikTok / https://www.tiktok.com/@himeko_kitagawa

瀬乃 ひより（Seno Hiyori）

生年月日 / 12月24日

血液型 / O型

身長 / 161cm

出身地 / 東京都

メンバーカラー / 黄色

特技 / 過食過眠

X / https://x.com/Hiyori_Seno_

TikTok / https://www.tiktok.com/@snhyr.o

星野 夢空（Hoshino Yua）

生年月日 / 6月10日

血液型 / O型

身長 / 154cm

出身地 / 福岡県

メンバーカラー / 紫色

特技 / アイスの大食い、ジェルネイル

X / https://x.com/Yua_Hoshino_

TikTok / https://www.tiktok.com/@yua_hoshino_

Instagram / https://www.instagram.com/yua_hoshino_

南 世菜（Minami Sena）

生年月日 / 10月16日

血液型 / B型

身長 / 159cm

出身地 / 千葉県

メンバーカラー / ミントグリーン

特技 / 人を覚えること

X / https://x.com/Sena_Minami_

TikTok / https://www.tiktok.com/@sena_minami_

桃井 美月（Momoi Mitsuki）

生年月日 / 12月12日

血液型 / A型

身長 / 162cm

出身地 / 東京都

メンバーカラー / 青色

特技 / 注射

X / https://x.com/Mitsuki_momoi_

TikTok / https://www.tiktok.com/@mitsuki_momoi_

山城 虹奏（Yamashiro Niina）

生年月日 / 7月16日

血液型 / O型

身長 / 155cm

出身地 / 神奈川県

メンバーカラー / 赤色

特技 / ツムツム

X / https://x.com/Niina_Yamashiro

TikTok / https://www.tiktok.com/@niinahapkwc

Instagram / https://www.instagram.com/niina_yamashiro_/

【会社概要】

会社名：株式会社AEGIS GROUP

代表取締役：和田侑也

設立：2018年7月

事業内容：クリエイティブレーベル運営、タレントマネジメント、コンテンツ制作

WHITE LINE公式サイト：https://hakusen-official.jp/

AsIs公式サイト：https://asis-official.com/



【本件に関するお問い合わせ先】

WHITE LINE 事務局担当：whiteline@aegis-group.jp

※本リリースの詳細や、所属アーティストへの取材、プロジェクトのご相談については上記までお問い合わせください。