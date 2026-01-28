「えっ！こんなことまで研究しているの？」世の中の“ニッチ”過ぎる研究室に迫る知的探求バラエティ！CBCで2月4日（水）よる9時～放送！

株式会社CBCテレビ

「錯覚」「折紙」「フリースロー」

この３つの言葉に共通しているのは「研究室」のテーマであること。世の中に星の数ほど存在する「研究室」の中から「えっ！こんなことまで研究しているの？」「何の役に立っているの？」そんな言葉が浮かびそうな“ニッチ”過ぎる研究室に光を当てる知的探求バラエティが誕生！研究室にタレントが密着取材を行い、その奥深さやスゴさを見つけ出し全力レポートします！

１つ目のニッチな研究者は明治大学の杉原厚吉教授。これまで平面だった「錯覚」の世界に「立体」という３次元でも錯覚を起こす作品を生み出す。「世界錯覚コンテスト」で通算３回優勝した不思議な世界は必見！

２つ目のニッチな研究室は「折紙工学」。日本伝統の折紙の世界に工学を持ち込んだのは明治大学の石田祥子准教授。実は宇宙開発から飲料缶まで「折紙」は様々な分野で活用されている。中でも驚くべきはその強さ！折紙なのに人が乗ってもビクともしない！今回はその技術を応用してバイクの車輪を作ったが…果たして！

研究者がテレビ初登場の成果を持ってスタジオに登場！MC田中ら出演者たちがそのスゴさを体験します！

田中 卓志（アンガールズ）コメント

人間の目の錯覚を研究されている方がいらっしゃったんですが、「えーっ！！」ていう衝撃がすごいよね。俺が肥満に見えるくらい、それくらいの衝撃的な錯覚が多かったです。ぜひお楽しみに！

世にもニッチな研究室

２月４日（水）よる9時～よる９時５８分（CBCテレビ製作・CBCローカル）

ⅯⅭ： 田中卓志（アンガールズ）

パネラー：ママタルト（檜原洋平 大鶴肥満） ハシヤスメアツコ

