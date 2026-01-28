º´²ì¸©¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡¢¿©¤È´ï¤òÄÌ¤·¤ÆÎÁÍý¿Í¤Èº´²ì¤ò·Ò¤°¸òÎ®»ö¶È¡Ö¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ SAGA¡×Âè5ÃÆ¤¬2·î2Æü¤è¤ê»ÏÆ°¡£
º´²ì¸©¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡¢¿©¤È´ï¤òÄÌ¤·¤ÆÎÁÍý¿Í¤Èº´²ì¤ò¤Ä¤Ê¤°¸òÎ®»ö¶È
¡Ö¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ SAGA¡×Âè5ÃÆ¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
º´²ì¸©¤¬¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ SAGA¡×¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÎÁÍý¿Í¤ÎÊý¡¹¤¬º´²ì¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤ÎÂÚºßµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¡Êº´²ì¸©´òÌî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¸¶²Å¸µ¡¢°Ê²¼¡ÖÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¡×¡Ë¤¬°ú¤Â³¤¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè5ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ê¡²¬¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ ²ÏÌîÍµª¡Ê¤«¤ï¤Î ¤æ¤¡Ë»á¤¬¡¢ÎáÏÂ8Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î8Æü´ÖÂÚºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÚºßµòÅÀ¤È¤Ê¤ëÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëSHINZO
SHINZOÆâ¥é¥Ü¥¥Ã¥Á¥ó
¡ý¥·¥§¥Õ¡¦¥¤¥ó¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ SAGA Âè5ÃÆ¤Î³µÍ×
¡ÌÂÚºßÆüÄø¡Í 2026Ç¯2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2·î9Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÌÂÚºßµòÅÀ¡Í ÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¡Êº´²ì¸©´òÌî»Ô´òÌîÄ®Âç»ú²¼½É²µ 738¡Ë
¡Ì»² ²Ã ¼Ô¡Í ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡²ÏÌî Íµª
¡ÌÆâ ¡¡ ÍÆ¡Í
¡ûº´²ì¸©Æâ¤Î°ÕÍß¤¢¤ëÀ¸»º¼Ô¤äÍÒ¸µ¡¢Â¢¸µÅù¤ò¸ÄÊÌ¤ËË¬Ìä¡Ê»ºÃÏ¥Ä¥¢ー¡Ë
¡ûÂÚºßµòÅÀ¤ÎÏÂÂ¿²°ÊÌÁñÆâ¤Ë¤¢¤ë¥é¥Ü¥¥Ã¥Á¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ºÃÏ¥Ä¥¢ー¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¥Ç¥¶ー¥È¤ä¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¤Î»îºî¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ý²ÏÌî Íµª¡Ê¤«¤ï¤Î ¤æ¤¡Ë¡Ã¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨
µÜºê¸©½Ð¿È¡£À½²ÛÀìÌç³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Ê¡²¬¤Î Jacques¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ë¤Ç 10 Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç ¤Î¸¦½¤¤ò·Ð¤Æ¡¢²Û»ÒÊ¸²½¤ò¿¼¤á¤ë¡£¸½ºß¤Ï¡¢µ¨Àá´¶¤äÁÇºà¤ÎÇØ·Ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡ÖAPOLLINAIRE¡Ê¥¢¥Ý ¥ê¥Íー¥ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¡¢¥³¥ó¥Õ¥£¥Á¥åー¥ë¤ÎÈÎÇä¤ä¥Ç¥¶ー¥È¥³ー¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ýº´²ì¸©¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥µ¥¬¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å(https://www.instagram.com/sagamariage/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿©ºà¤È´ï¤ÈÎÁÍý¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿©Ê¸²½ÁÏÂ¤»ö¶È¡£
º´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢ÍÅÄ¾ÆÁÏ¶È 400 Ç¯»ö¶È¤äÈîÁ°¤µ¤¬ËëËö°Ý¿·ÇîÍ÷²ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ù¥¹¥È¥ì¥¹¥È¥é¥ó 50 ¤Ê¤É¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¡Ö¿©ºà¡×¤È¡Ö´ï¡×¤È¡ÖÎÁÍý¿Í¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢Ä´ÏÂ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¬¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º´²ì¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¤Ù¤¡Ö¿©ºà¡×¤È¡Ö´ï¡×¤Î²ÁÃÍ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤³¤ì¤é¤òËá¤¾å¤²¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¤¬°é¤Á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡Ö¥µ¥¬¥Þ¥ê¥¢ー¥¸¥å¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥·¥§¥Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¸©ÆâÎÁÍý¿Í¤ä¼ã¼êÎÁÍý¿Í¤Ê¤É¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÏÂÂ¿²°ÊÌÁñ¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡¡§ ¾®¸¶ ²Å¸µ
²ñ¼ÒÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1950Ç¯11·î£³Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§ Î¹´Û¶È¡¢°û¿©»ö¶È¡¢¥êー¥·¥ó¥°»ö¶È
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©843-0301¡¡º´²ì¸©´òÌî»Ô´òÌîÄ®²¼½É²µ738
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡§https://wataya.co.jp/