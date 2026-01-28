FMX CreativeÉôÌç¡¦µÜÅèÉ÷²Ö´ÆÆÄºî¡¢Ä¹ß·¼ù¤µ¤ó¡õ·¦ÄÍ°¦Î®¤µ¤ó½Ð±é¡Ø°¦¤Î¤æ¤¯¤¨¡Ù¤¬¡¢Ãæ¹ñÊüÁ÷¤È¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤Ç½é¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒFIELD MANAGEMENT EXPAND¤ÎCreativeÉôÌç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦¥×¥é¥ó¥Êー¤ÎµÜÅèÉ÷²Ö¤¬½é¤Î¾¦¶È±Ç²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Ä¹ß·¼ù¤µ¤ó¤È·¦ÄÍ°¦Î®¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø°¦¤Î¤æ¤¯¤¨¡Ù(2024Ç¯Á´¹ñ¸ø³«)¤¬¡¢Ãæ¹ñÊüÁ÷¤È¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤ÇÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜºîÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÅç¤¼¤ó¤Ö¤Ç¤ªー¤¤Êº×¡¡²Æì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦25ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼ê±ÇÁüºî²È¤ÎÈ¯·¡¤È»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤Ç2018Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÜÅèÉ÷²Ö¤Î¾¦¶È±Ç²è¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ä¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬Êª¸ì¤Î¼´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀÖÍç¡¹¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï¡¢µÜÅè´ÆÆÄ¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¥Õ¥Ã¥Æー¥¸±ÇÁü¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¡Ö»ä¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î°¦(Ä¹ß·)¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤Æ¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¤®¤åー¤Ã¤ÈÁ´Éô»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¸½¼Â¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤±¤ë¡¢Êì¤Ø¤Î¼¹Ãå¤«¤é°¦¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ëÌò³ä¤È¤·¤Æ¥Õ¥Ã¥Æー¥¸¤ò»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤Î¥Ûー¥à¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿±é½Ð¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÊüÁ÷¤Ç2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)25»þ23Ê¬～27»þ06Ê¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤Ç2026Ç¯2·î13Æü(¶â)19»þ～20»þ40Ê¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÊüÁ÷Æü»þ
Æü»þ¡§Ãæ¹ñÊüÁ÷¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)25»þ23Ê¬～27»þ06Ê¬
¡¡¡¡¡¡¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¡¡2026Ç¯2·î13Æü(¶â)19»þ～20»þ40Ê¬
¢£µÜÅèÉ÷²Ö´ÆÆÄ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
Film Director / Planner
µÜÅè É÷²Ö¡¡Fuka Miyajima
♦Introduction
1996Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£
2018Ç¯»¥ËÚÂçÃ«Âç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôÈþ½Ñ³Ø²Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥È¥³ー¥¹Â´¶È¸å¤Ë¾åµþ¤·¡¢TYOÆþ¼Ò¡£
¥°¥ëー¥×ÁÈ¿¥²þÊÔ¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ºß¤ÏFIELD MANAGEMENT EXPAND CreativeÉôÌç½êÂ°¡£
¹â¹»»þÂå¤«¤éÈþ½Ñ¤òÀìÌç¤Ë³Ø¤Ó¡¢2018Ç¯¤Ë»¥ËÚÂçÃ«Âç³Ø·Ý½Ñ³ØÉôÈþ½Ñ³Ø²ÊÂ´¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¡Øtrace¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥Ú¤ä±Ç²èº×¤Ç¼õ¾Þ¡£Â´¶ÈÀ©ºî¡Ø¿ÆÃÎ¤é¤º¡Ù¤¬¡¢¡ÖÅç¤¼¤ó¤Ö¤Ç¤ªー¤¤Êº× ²Æì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦25ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼ê±ÇÁüºî²È¤ÎÈ¯·¡¤È»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¡¦¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡×¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£±Ç²è¡Ø°¦¤Î¤æ¤¯¤¨¡Ù¤Ç¾¦¶È±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âè28²ó¥¹¥×¥ê¥È±Ç²èº×¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¡¦Ä¹ÊÔ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¢¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥Úー¥¸¡¡
https://cr.group-fm.com/miyajima/
¢£ºîÉÊ³µÍ×
±Ç²è¡Ø°¦¤Î¤æ¤¯¤¨¡Ù¡Ê±ÑÂê¡ÉWhere Love Goes¡É)
´ÆÆÄ/µÓËÜ/ÊÔ½¸¡§µÜÅèÉ÷²Ö(FIELD MANAGEMENT EXPAND)
½Ð±é¡§Ä¹ß· ¼ù¡¢·¦ÄÍ°¦Î®¡¢ÎÓÅÄËãÎ¤¡¢Ê¼Æ¬¸ù³¤¡¢Ê¿ÅÄÆØ»Ò¡¢ËÙÉô·½Î¼¡¢ÅÄÃæÎïÆà
»£±Æ´ÆÆÄ¡§´ß·úÂÀÏ¯
½õÀ®¡§»¥ËÚ»Ô±ÇÁüÀ©ºî½õÀ®»ö¶È
À©ºî¡§¥¶¥Õー¥ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§Allen
À½ºî¡§µÈËÜ¶½¶È
¾å±Ç¼Ü¡§88 Ê¬
¸ø³«Æü¡§2024Ç¯3·î1Æü
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)µÈËÜ¶½¶È
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
ËÌ³¤Æ»¤ÇÊë¤é¤¹ÍÄÆëÀ÷¤Î¡¢°¦¤È½¡²ð¡£
2¿Í¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÀ¤³¦¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½¡²ð¤ÎÊì¤Ï¤¦¤Þ¤¯°¦¾ð¤òÉ½¸½¤Ç¤¤º¡¢°¦¤ÎÊì¤Ï¾¯¤·¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤¬¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ー¡£
°¦¤ÎÊì¤¬¡¢·ö²Þ¤ò¤·¤¿½¡²ð¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤âÃ£¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÓ¼º¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«? °¦¤ÏÉã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆÅìµþ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢½¡²ð¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿Í´Ö¤ÎÎÏ¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤ËÌ³¤Æ»¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤È¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÅÔ²ñ¤Ç¡¢¸ÉÆÈ¤Ê¾¯Ç¯¾¯½÷¤Ï²¿¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡£
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=6MFG21GpHZc ]
¡Ø°¦¤Î¤æ¤¯¤¨¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://ainoyukue.official-movie.com/)
¡Ø°¦¤Î¤æ¤¯¤¨¡Ù¸ø¼°X(https://x.com/Where_LoveGoes)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFIELD MANAGEMENT EXPAND¡ÊFMX¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©150-0001 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°5-53-67 ¥³¥¹¥â¥¹ÀÄ»³B1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡°ÂÅÄ¹ÀÇ·
ÂåÉ½ÅÅÏÃ¡§03-5468-5355
ÁÏ¶È¡§2021Ç¯1·î4Æü
½¾¶È°÷¿ô¡§Ìó280Ì¾
URL¡§https://group-fm.com/
FIELD MANAGEMENT EXPAND¡Ê°Ê²¼FMX¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò´ðÅÀ¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î3¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÈ¼Áö¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Áー¥à¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÁÏÂ¤¡£¡×¤òÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¡ÊCX¡ËÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÎ°è¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£