KONAMI animationが制作を担当するTVアニメ『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』2026年10月放送決定！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、2026年10月に放送が決定したTVアニメ『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』の制作をKONAMI animationが担当することをお知らせします。

『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』は、南野海風先生原作、シリーズ累計180万部を超えるヒット作で、コミカライズを経て、この度アニメ化が決定しました。KONAMI animationが自社IP以外のTVアニメーションシリーズを手掛けるのは本作が初となり、TVシリーズ作品の制作は、アニメ「幻想水滸伝」に続く2作目の発表となります。

本日ティザービジュアルとティザーPVを公開しましたので、ぜひご覧ください！

ティザーPVはこちら

https://youtu.be/HKdiA5mNb_A(https://youtu.be/HKdiA5mNb_A)

詳細情報は、公式HPや公式Xアカウントをご確認ください。

公式HP：https://kyoranreijo-pr.com

公式Xアカウント：@kyoranreijo_pr(https://x.com/kyoranreijo_pr)

TVアニメ『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』

■放送時期

2026年10月

■イントロダクション

「どうせなら、戦って死にたかった」

かつて神殺しをも成し遂げた大英雄は、死の間際、自分を殺せるほど強い相手と出会うことを夢に見る。だが、待ち受けていたのは病弱な貴族令嬢への転生だった！？

美しくも病弱な令嬢ニア・リストンとなった彼女は、第二の人生でも強者を求めて楽しく戦いに身を投じてゆく！ さらに、魔法映像（マジックビジョン）のタレント活動でも学院生活でも大暴れ！？

これは、いずれ「凶乱令嬢」と呼ばれる最強お嬢様の華麗なる戦いの記録。

「小説家になろう」累計7500万PV、シリーズ累計180万部突破！

天使のような凶乱令嬢が繰り広げる最強無双譚！

■スタッフ

原作：南野海風（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案：刀 彼方、磁石

監督：中西基樹

助監督：瀬木日太

シリーズ構成：市川十億衛門

キャラクターデザイン：伊藤優希、土佐岡加奈

音楽：遠藤ナオキ

音響監督：菊田浩巳

アニメーション制作：KONAMI animation

■キャスト

ニア・リストン：井上ほの花

「KONAMI animation」について

「KONAMI animation」は、これまでのゲーム制作で培ったCG技術・ノウハウ・制作環境のすべてをアニメーション映像制作に注ぐ社内スタジオです。“ANIMEにKONAMIを＋（プラス）する。”をタグラインとして、3つのバリューを掲げ、アニメーションづくりに邁進しています。

- ゲーム制作を支える環境づくりを応用し、クリエイターにとって理想的な環境を整え、滾る（たぎる）モチベーションと唸る（うなる）パフォーマンスを実現する。- 作画、演出、ゲームエンジンの活用など、あらゆる視点から比類なき表現を追求し、世界の胸を打つクオリティを目指す。- アニメーション制作の歴史に敬意を払い、ゲーム制作の技術や知見との前衛的融合を図り、独創的かつ効率的な制作フローを構築する。

(C)南野海風・ホビージャパン/凶乱令嬢ニア・リストン製作委員会