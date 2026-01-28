KONAMI animationが制作を担当するTVアニメ『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』2026年10月放送決定！
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、2026年10月に放送が決定したTVアニメ『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』の制作をKONAMI animationが担当することをお知らせします。
『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』は、南野海風先生原作、シリーズ累計180万部を超えるヒット作で、コミカライズを経て、この度アニメ化が決定しました。KONAMI animationが自社IP以外のTVアニメーションシリーズを手掛けるのは本作が初となり、TVシリーズ作品の制作は、アニメ「幻想水滸伝」に続く2作目の発表となります。
本日ティザービジュアルとティザーPVを公開しましたので、ぜひご覧ください！
ティザーPVはこちら
https://youtu.be/HKdiA5mNb_A(https://youtu.be/HKdiA5mNb_A)
詳細情報は、公式HPや公式Xアカウントをご確認ください。
公式HP：https://kyoranreijo-pr.com
公式Xアカウント：@kyoranreijo_pr(https://x.com/kyoranreijo_pr)
TVアニメ『凶乱令嬢ニア・リストン 病弱令嬢に転生した神殺しの武人の華麗なる無双録』
■放送時期
2026年10月
■イントロダクション
「どうせなら、戦って死にたかった」
かつて神殺しをも成し遂げた大英雄は、死の間際、自分を殺せるほど強い相手と出会うことを夢に見る。だが、待ち受けていたのは病弱な貴族令嬢への転生だった！？
美しくも病弱な令嬢ニア・リストンとなった彼女は、第二の人生でも強者を求めて楽しく戦いに身を投じてゆく！ さらに、魔法映像（マジックビジョン）のタレント活動でも学院生活でも大暴れ！？
これは、いずれ「凶乱令嬢」と呼ばれる最強お嬢様の華麗なる戦いの記録。
「小説家になろう」累計7500万PV、シリーズ累計180万部突破！
天使のような凶乱令嬢が繰り広げる最強無双譚！
■スタッフ
原作：南野海風（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案：刀 彼方、磁石
監督：中西基樹
助監督：瀬木日太
シリーズ構成：市川十億衛門
キャラクターデザイン：伊藤優希、土佐岡加奈
音楽：遠藤ナオキ
音響監督：菊田浩巳
アニメーション制作：KONAMI animation
■キャスト
ニア・リストン：井上ほの花
「KONAMI animation」について
「KONAMI animation」は、これまでのゲーム制作で培ったCG技術・ノウハウ・制作環境のすべてをアニメーション映像制作に注ぐ社内スタジオです。“ANIMEにKONAMIを＋（プラス）する。”をタグラインとして、3つのバリューを掲げ、アニメーションづくりに邁進しています。
- ゲーム制作を支える環境づくりを応用し、クリエイターにとって理想的な環境を整え、滾る（たぎる）モチベーションと唸る（うなる）パフォーマンスを実現する。
- 作画、演出、ゲームエンジンの活用など、あらゆる視点から比類なき表現を追求し、世界の胸を打つクオリティを目指す。
- アニメーション制作の歴史に敬意を払い、ゲーム制作の技術や知見との前衛的融合を図り、独創的かつ効率的な制作フローを構築する。
(C)南野海風・ホビージャパン/凶乱令嬢ニア・リストン製作委員会