カリモク家具がミラノデザインウィーク2026に出展

カリモク家具株式会社

カリモク家具株式会社（本社：愛知県知多郡東浦町、取締役社長：加藤正俊、以下「当社」）は、2026年4月20日(月)～2026年4月26日(日)の間、イタリア・ミラノで開催されるミラノデザインウィーク2026に出展します。海外市場でのさらなる認知拡大を目指し、ミラノサローネの本会場と街会場の2つの会場で〈Karimoku Case〉、〈wagetsu わ月〉、〈CMPT by Lichen〉、〈Karimoku Re:issue by LICHEN〉、〈STAKKO〉の5ブランドを発信。当社が持つものづくりの魅力を世界へ届けます。

本会場となるRho Fiera Milanでは、「空間から考える家具」をテーマとするライフスタイルブランド〈Karimoku Case〉の過去最大規模となる展示を行います。展示面積を活用し、ラグジュアリーホテルを想起させる空間を創出します。新作と主要コレクションを組み合わせた展示で、ブランドの世界観を表現します。街会場では、昨年に引き続き、アキッレ・マイオッキ通り沿いで行われる合同展示に参加。「Research Published as Furniture」と題し、共創プロジェクト「KARIMOKU RESEARCH」から誕生した4ブランド（〈wagetsu わ月〉、〈CMPT by Lichen〉、〈Karimoku Re:issue by LICHEN〉、〈STAKKO〉）をミラノで初披露します。加えて、ミラノを拠点とするデザイナー武内経至氏と開発したダイニングセット〈CANTINETTA〉を、ポルタロマーナ地区の会場で公開します。

これらの展示を通して、長年培ってきた木工技術と各ブランドのディレクター、デザイナーが生み出すデザインの革新を融合させた、当社のものづくりを提案します。

Karimoku Case at Rho Fiera Milan

本会場ではホテルをテーマに、約250平方メートル の空間を展開します。ホテルのレセプション、ラウンジ、客室を模した各エリアで、Karimoku Caseならではのホスピタリティを体現。ホテルという場が持つ特別な時間の流れを、空間を通して表現します。また、Norm Architectsがデザインしたデスク向けの新作「N-TC01 ❘ Task Chair」と「N-DT01 | Dining Table (Desk)」や、CASE 12「Vinhuset」のためにデザインされたプロトタイプをミラノで初披露します。最新のアイテムと既存のコレクションが織りなす空間は、 ラグジュアリーホテルが纏う上質な佇まいを宿します。

N-TC01 | Task Chair

Brand : Karimoku Case

Design : Norm Architects

N-DT01 | Dining Table (Desk)

Brand : Karimoku Case

Design : Norm Architects

「Research Published as Furniture」 at Fuori salone

街会場では「Research Published as Furniture」と題し、当社のプロジェクト「KARIMOKU RESEARCH」で生み出されたプロダクトを展示します。このプロジェクトは、世界各地のデザイナーやスタジオとの対話を通じて、当社の木工技術が持つ可能性を探求し、新たな価値を共創する試みです。ロサンゼルスのWAKA WAKAとの協業から生まれた〈wagetsu わ月〉、ニューヨークのLichenと共に開発した〈CMPT by Lichen〉と〈Karimoku Re:issue by LICHEN〉、そしてPostalco Design Studioとの〈STAKKO〉など、それぞれが異なる視点で当社の木工技術を解釈し、現代の暮らしに寄り添う家具として昇華させています。これらのアイテムをミラノで初めて一堂に展示し、共創から生まれるものづくりの多様性を提示します。

Light Gift

Brand : wagetsu わ月

Design : WAKA WAKA

Apple Box

Brand : CMPT by Lichen

Design : Lichen

ZE Lounge Chair

Brand : Karimoku Re:issue by LICHEN

Design : Lichen

STAKKO Block Shelf Set

Brand : STAKKO

Design : Postalco Design Studio

CAP Chair (特殊塗装)

Brand : CAP

Design : トラフ建築設計事務所

CANTINETTA at Fuori salone

ミラノを拠点に活動するデザイナー武内経至氏と開発したダイニングセット〈CANTINETTA〉を、ポルタロマーナ地区の会場にてミラノで初披露します。本展示をきっかけにヨーロッパでの販売も開始します。イタリア語で“小さな食堂”を意味する本シリーズは、太めのラインと全体的に丸みを帯びた、力強くも愛らしいデザインが特徴です。チェアの背もたれは、万人にとって最適な背当たりを提供。脚やアームは有機的なカーブを描き、つい触れたくなるような優しい印象を与えます。また、チェアと合わせてデザインされたテーブルは、まるで長い年月をかけて角が取れたかのような、穏やかな輪郭の天板が特徴で、空間に自然と馴染むようにデザインされています。

CANTINETTA Chair

Brand : karimoku

Design : 武内経至

CANTINETTA Table

Brand : karimoku

Design : 武内経至

展示概要

Karimoku Case

日程：2026年4月21日(火)～4月26日(日)

時間：09:30 - 19:30

会場：Rho Fiera Milan

Research Published as Furniture

日程：2026年4月20日(月)～4月26日(日)

時間：10:00-20:00

会場：Via Maiocchi, 8

CANTINETTA

日程：2026年4月20日(月)～4月26日(日)

会場：ポルタロマーナ地区

その他、ミラノ市内の複数の展示にも協力し、カリモク家具のものづくりの魅力を多角的に発信します。各展示の詳細は3月中旬に発表予定です。

「静謐な美への敬愛」「素材の豊かな表現」「時間に左右されない魅力」に価値を見出し、この価値観を共有する国内外の建築家やデザイナーとのプロジェクトを通じて、特定の空間のためにデザインされたプロダクトを開発、製品化し世界に向けて提案します。

『wagetsu わ月』は、WAKA WAKAとカリモク家具が新たな視点で解釈した、NEW TRADITION(新しい伝統)を表現します。『wagetsu わ月』は、谷崎潤一郎氏が『陰翳礼讃』で喝破した、光と影が織りなす日本の奥ゆかしい美意識を現代の暮らしに昇華させる家具ブランドです。西洋の「明るさ」を追求する文化とは異なり、日本人は障子を通す柔らかな光、そしてそこに生まれる奥行きのある影の中にこそ、静かな安らぎと真の豊かさを見出してきました。月が間接的に夜を照らし、様々な表情を魅せるように、『wagetsu わ月』の家具は、空間の陰影を慈しみ、そこに佇む人々の感性に深く響く存在を目指します。

『CMPT by Lichen』は、都市生活のリズムに寄り添いながら、暮らしの変化と共に進化していく家具ブランドです。Lichen(ライケン)は、ジャレッド・ブレイクとエド・ベにより2017年にニューヨーク・ブルックリンで共同設立されました。家具や空間デザインを中心に、これらの要素との過去と現在の関わり方を探求するデザインインキュベーター兼スタジオです。Lichen(ライケン)のジャレッド・ブレイクとエド・ベによって構想された本ブランドは、国際的なデザインシーンにおける約10年にわたるリサーチと、カリモク家具の最先端の技術を融合させたプロジェクトです。CMPTは、住まいの本質と、その空間にふさわしい家具の在り方を定義する住まいそのものに根ざしたプロジェクトです。このブランドのDNAは、可動性、収納性、そして何よりもモジュール性に根ざしています。各アイテムは、コンパクトなワンルームマンションから広大な邸宅まで、あらゆる住空間に対応する汎用性と、日常生活のニーズに適応できるよう設計されています。

『Karimoku Re:issue by LICHEN』は、カリモク家具の往年の製品にLichenならではの新たな解釈を加え、復刻していくブランドです。Lichen(ライケン)は、ジャレッド・ブレイクとエド・ベにより2017年にニューヨーク・ブルックリンで共同設立されました。家具や空間デザインを中心に、これらの要素との過去と現在の関わり方を探求するデザインインキュベーター兼スタジオです。ヴィンテージ家具への鋭い審美眼を持つLichenは、眠っていたソファの存在を記憶に呼び覚ましました。Re:issueというアイディアは、Lichenの原点であるヴィンテージの生活雑貨や家具の取り扱いから導き出されました。新たなデザインを生み出す一方で、彼らは常に、“住まい”という概念の中で、過去・現在・未来がどのように交わり、スタイルと快適さの均衡を保つのかを考えています。

STAKKOは、その名の通りstackingと言う考え方を基に、積み重ねることでカスタマイズを可能にする新しいデザインシステムの家具です。このSTAKKOシリーズは、ポスタルコとカリモク家具とのコラボレーションによって誕生しました。箱型のブロックやパーツを組み合わせる事で、シェルフやチェア、テーブル、ソファなどの機能的な家具へと組み替える事ができます。日々変化する私たちの暮らしに寄り添い、馴染んでいくような家具ができあがりました。

「KARIMOKU RESEARCH」とは、家具の開発だけに留まらず、カリモク家具が長年培った木工への知見を活かした様々なものづくりを通じて、自社が掲げる「木とつくる幸せな暮らし」というミッションを追求していくプロジェクトです。これまでも家具づくりという枠組みにとらわれない活動を続けてきましたが、この新しいプロジェクトでは、異なる文化圏や世代、また業種など様々な人々が考える豊かな暮らしのあり方を見つめ直し、「木とつくる幸せな暮らし」について探求。調査や開発という一連の過程を発信していきます。このプロジェクトにおいて核となる『Survey＝調査』の活動などを通して生まれた成果や軌跡とカリモク家具が持つ技術力を活かし、多種多様なパートナーと共に、家具に留まらない新しいアウトプットの共創を目指します。

カリモク家具の起源は、創業者の加藤正平が長年続く材木屋を引き継ぎ、愛知県刈谷市で小さな木工所を始めた1940年に遡る。様々な木製品を生産することで技術を磨き、1960年代に入ると、自社製の木製家具の販売を開始。高度な機械の技術と職人の技を融合させる「ハイテク&ハイタッチ」という製造コンセプトを掲げて木材生産分野における土台を作りあげ、日本を代表する木製家具メーカーへと成長を遂げる。

