AI塾の加速化を目的に起業家の大学生・川村政輝氏が理事就任

特例認定NPO法人321プロジェクト（所在地：京都府京都市、代表理事：岡村志穂、以下「当法人」）は、生成AIを活用した教育事業「AI塾」のさらなる加速化を目的として、在学中に起業し、学校の教育課題を解決を目指し、教育支援事業に取り組む大学生・川村政輝（かわむらまさき）氏を、新たに理事として迎え入れたことをお知らせいたします。

■ 理事就任の背景

当法人はこれまで、空き家を使ったシェアオフィスの運営や職業体験を学校の時間で行う泥だんご体験などを実施してまいりました。

今後は教育格差が開く中で 「生成AIを“一部の専門家のもの”にせず、誰もが使える力にする」 ことを理念に、AI塾を中心とした教育・実践の場を提供に向けて動いてきました。

生成AIの社会実装が急速に進む中で、

実際に生成AIを駆使しながら事業を立ち上げ、社会課題と向き合っている若い世代の視点を、教育設計や組織運営に反映させる必要性を強く感じていました。

川村氏は、大学在学中に自ら起業し、生成AIを駆使しながら事業・SNSでの発信・プロジェクト運営などを実践してきた当事者です。

「学びを実装につなげるAI塾」という当法人の思想と強く共鳴し、今回の理事就任に至りました。

■ 理事 川村政輝 コメント

私自身、日頃より生成AIを活用しており、教育支援の一環として学校教員の過重労働問題の解決をすべく、業務負担の軽減や効率化を目指し、教員の方々へ向けた生成AIの活用支援や研修にも取り組んでおります。

近年、社会構造の急速な変化に伴い、企業においては人からAIへの置き換えが進み、働き方や求められるスキルも大きく変化しています。生成AIは「学んだ方がよい」ものから、「学ばなければならない」、そして「使いこなすことが不可欠」な存在になりつつあると強く感じています。

このような背景を踏まえ、当法人の理事として、「AI塾」の取り組みに微力ながら貢献できればと思っております。

■ 今回の理事迎任によって目指すこと

今回の理事迎任により、AI塾では以下の点を重点的に強化してまいります。

■ 代表理事 岡村志穂 コメント

- 中学生・高校生に届ける、実践重視のAI教育設計- 「学習 → 活用 → 進路選択・仕事・起業・社会参加」までの導線強化- 若年層が社会課題解決に関わるロールモデルの創出- NPOとスタートアップ、教育と起業を横断する新たな学びの実践

AI塾を“理念だけの場”にしたくない、という想いがあります。

実際に教育を学び、かつ自身でも事業を動かしている川村さんを理事に迎えたことで、 AI塾は中学生・高校生がロールモデルとしての大学生との対話なども可能になり、より現実的で、より社会と接続した学びの場になると確信しています。

世代を超えて知恵と経験を持ち寄り、“インフラ”としてのAI教育を育てていきたいと考えています。

■ 今後の展望

当法人は今後も、多様な世代・立場の知見を取り入れながら、

AI塾を軸とした教育・就労・社会参加モデルを発展させ、

誰もが再挑戦できる社会の実現に向けて取り組んでまいります。

⬛︎団体概要

団体名：特例認定ＮＰＯ法人321プロジェクト

所在地：京都府京都市中京区新町通三条上る町頭町１１２菊三ビル２階２０１号

代表：岡村 志穂

設立：2022年1月（創業2020年12月）

事業内容：居住支援、就業支援、生成AI教育事業、広報人材育成

ウェブサイト：https://321project-64uvrxm.gamma.site/

