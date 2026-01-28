株式会社クラシェルジュ、コーポレートサイトを全面リニューアル

株式会社クラシェルジュ

電気・ガス・インターネットなど生活インフラの比較サービス「クラシェルジュ」を運営する株式会社クラシェルジュ（本社：東京都世田谷区、代表取締役：中島将太）は、2026年1月27日（火）にコーポレートサイト（https://cracierge.co.jp/company/）を全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルは、設立から約1年を迎えた当社の成長を反映し、より多くのユーザーや企業様に当社の理念・サービスを知っていただくことを目的としております。

リニューアルの背景と目的

当社は2025年1月の設立以来、「すべての人の暮らしに寄り添い、クリアで快適な選択体験を」という理念のもと、生活インフラの比較シミュレーションサービスを提供してまいりました。

電気・ガス・インターネットといった生活に欠かせないインフラサービスは、料金体系が複雑で比較が難しいという課題がありました。

当社はこうした課題を解決するため、約1,700件におよぶプランデータを整備し、ユーザーが自分に合ったプランを簡単に見つけられるシミュレーションシステムを構築してまいりました。

おかげさまで年間約185万人のユーザーにご利用いただき、累計申込件数は2026年1月時点で約3万件に達しております。

設立から約1年が経過し、事業規模の拡大に伴い新たな事業部を設立する運びとなりました。

当社のサービスは比較シミュレーションにとどまらず、カスタマーサポートやマーケティングリサーチ、対面での相談サービスなど多岐にわたる領域へと拡大しております。

こうした事業の広がりをより多くの方に知っていただくため、このたびコーポレートサイトを全面的にリニューアルいたしました。

リニューアルを通じて、当社の理念や事業内容、各事業部の役割を分かりやすく発信し、ユーザー・法人パートナー双方からの認知拡大を目指してまいります。

リニューアルのポイント

1. 企業理念・ビジョンページの新設

当社が目指す「暮らしのパーソナルコンシェルジュ」としての姿勢や価値観を、より分かりやすくお伝えするページを新設しました。

「すべての人の暮らしに寄り添い、クリアで快適な選択体験を」というミッションのもと、私たちが大切にしている考え方を丁寧にご紹介しています。

情報があふれる現代において、ユーザーが本当に必要な選択肢を見つけられるよう支援することが私たちの使命です。

このページを通じて、当社がどのような想いでサービスを提供しているのかをご理解いただければ幸いです。

2. 5つの事業部紹介ページを追加

新規設立の事業部を含む5つの事業(https://cracierge.co.jp/company/business/)について、それぞれの役割や提供価値を詳しくご紹介するページを追加しました。

プラットフォーム事業では、電気・ガス・インターネットの料金シミュレーションシステムや解説コラムを通じて、ユーザーの「比べやすさ」「選びやすさ」を追求しています。

データベース事業では、約1,700件のプランデータと独自の料金算出システムを外部パートナーやメディアに提供し、正確で中立的な情報基盤を構築しています。

カスタマーサクセス事業では、公式LINEやコールセンターを通じて、ユーザー一人ひとりの疑問や不安に寄り添ったサポートを行っています。

マーケティングリサーチ事業では、定期的なユーザーアンケートやモニター調査を実施し、生活者のリアルな声を収集・分析しています。

リアルアタッチポイント事業では、ショッピングモールや地域イベントなどで対面接客を行い、デジタルが苦手な方や高齢者にも安心してご相談いただける環境を提供しています。

各事業部が連携することで、オンラインからオフラインまで一貫した選択体験をユーザーにお届けしております。

3. デザイン・ユーザビリティの向上

視認性の高いデザインへ刷新し、法人・個人それぞれのお客様が必要な情報へスムーズにアクセスできる構成に改善しました。

トップページには当社の理念やサービスの特徴を端的に表現し、初めて訪れた方にも当社の強みが伝わるよう工夫しています。

また、法人向け・個人向けのお問い合わせ導線を明確に分け、それぞれのニーズに合った情報へ迷わずたどり着ける設計としました。

スマートフォンからのアクセスにも最適化し、どのデバイスからでも快適にご覧いただけます。

今後の展望

当社は今後も、生活インフラ選びにおける「迷い」を「納得」に変えるサービスの提供に努めてまいります。

オンラインでの情報提供に加え、対面でのサポートやマーケティングリサーチを通じて、より多くのユーザーに寄り添った選択体験をお届けしてまいります。

また、法人パートナー様との連携を強化し、生活インフラ市場全体の透明性向上と健全な競争環境の実現に貢献してまいります。

今後もユーザーの声に耳を傾け、サービスの改善と新たな価値の創出に取り組んでまいりますので、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

■引用時の参照ページ

本情報を引用する場合、本ページではなく以下ページを参照元としてください。

https://cracierge.co.jp/company/pressrelease/2026/id_newcompanypage-2026/

株式会社クラシェルジュについて

会社名：株式会社クラシェルジュ（Cracierge, Inc.）

所在地：東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー22階

代表者：代表取締役 中島将太

事業内容：生活インフラ比較プラットフォームの運営、データベース事業、カスタマーサクセス事業、マーケティングリサーチ事業、リアルアタッチポイント事業

URL：https://cracierge.co.jp/company/

【お問い合わせ先】

株式会社クラシェルジュ

TEL：03-6804-0166

Email：support@cracierge.co.jp

受付時間：平日10:00～19:00