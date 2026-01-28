水揚げされる魚種日本一・魚の生産量全国2位の長崎県が認定する「長崎県の魚愛用店」でキャンペーン開催！

水揚げされる魚種日本一 魚の生産量全国二位の長崎県 県が認定する「長崎県の魚愛用店」でキャンペーン開催！

～「にゃーが」のオリジナルキーホルダーや水産加工品「長崎俵物」をプレゼント！～

【日 時】1月30日(金)～2月28日(土)

【場 所】長崎県内の「長崎県の魚愛用店」のうち約150店舗

長崎県では、日本一種類が豊富と言われる県産魚を、産地ならではの鮮度で、いつでも気軽に味わえるお店「長崎県の魚愛用店」約150店舗をスポットにした、デジタルスタンプラリーのキャンペーンを1月30日(金)から2月28日(土)まで実施します。

期間中、魚愛用店で食事をして、アプリでチェックイン後にアンケートに答えると、先着で「長崎の変」プロジェクト（クリエイティブプロデューサーは福山雅治さん）のキャラクター「にゃーが」のオリジナルキーホルダーがもらえるほか、抽選で長崎県認定水産加工品「長崎俵物」が当たります。

長崎県で水揚げされる魚の種類はおよそ350種類にのぼり日本一、生産量は北海道に次いで全国2位を誇ります。天然魚ではイワシ類・サバ類・アジ類の漁獲量が多く、養殖ではブリ類やマグロ類が盛んに生産されています。とくに、マアジ、イサキ、サバ、カタクチイワシ、養殖クロマグロ、養殖トラフグなどは全国1位の生産量を誇ります。このように魚の種類が豊富な長崎では、一年を通して、脂ののった旬の魚をいくつも味わえるのが魅力です。さらに、主要な魚市場と消費地との距離が非常に近いため、大消費地では味わえないような取れたての魚を、そのままの鮮度で楽しむことができます。

( ステッカー見本 ) （キーホルダー見本）

【長崎県の魚愛用店】

・豊富な魚種、脂がのった旬の魚を一年を通して味わえる！

・地元の漁師たちが受け継いだ鮮度保持技術で、取れたての魚をそのままの鮮度で楽しめる！

そんな県産魚をいつでも気軽に味わってもらえるお店が、県が認定する「長崎県の魚愛用店」です。

現在200店舗以上を認定しています。

【主な認定要件】

○常時、長崎県産の魚介類及び水産加工品を提供する県内のホテル、旅館、飲食店が対象

・和食店

県産魚を常時５種類以上提供

3種類以上の地元魚介類による「長崎刺盛」の提供

・洋食店・中華料理店

県産魚を常時3種類以上提供

地元魚介類を使った「洋風刺身」「カルパッチョ」「中華刺身」の提供

・専門店

フグ、カキ、アナゴ等「地域ブランド魚」の提供 ※常時取扱店舗は１種類で可

【キャンペーンの流れ】

① ㈱ゼンリン「STLOCAL」アプリをダウンロードしてデジタルスタンプラリーに参加

② 配布場所で「にゃーが×県産漁」のステッカーをプレゼント

（配布場所）

・佐世保駅観光情報センター

・Map Design GALLERY長崎空港

・ランタンフェスティバル会場STLOCALブース（2/6～23まで）

③ 対象のお店で食事

④ 店内ポスターや卓上ポップのQRコードを読み込みスタンプラリーにチェックイン

⑤ アンケート回答で「にゃーが」のオリジナルキーホルダーを先着順でプレゼント

⑥ アンケート回答者の中から抽選で長崎県認定水産加工品「長崎俵物」をプレゼント

【公式HPリンク】

長崎県「ながさきの地産地消」 WEBサイト：https://www.pref.nagasaki.jp/tisan/

㈱ゼンリン「STROCAL」 WEBサイト：https://stlocal.net/stamp-rally/sakana