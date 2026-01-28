エングループの『back check』、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」リファレンスチェックサービスカテゴリ総合1位に選出

エン株式会社

back check株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：須藤 芳紀、エン株式会社100%出資）が提供するオンライン完結型リファレンスチェック、コンプライアンスチェックサービス『back check』（https://site.backcheck.jp/(https://site.backcheck.jp/)）は、スマートキャンプ株式会社（以下「スマートキャンプ」）が主催する「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」のリファレンスチェックサービス 総合1位に選出されました。併せて、同カテゴリの従業員規模別 大企業部門（従業員1,000人以上）1位、業界・業種別 IT/通信/インターネット系部門でも1位を獲得したことをお知らせします。

「BOXIL資料請求数ランキング」概要

「BOXIL資料請求数ランキング」は、SaaS（※1）比較サイト「BOXIL（ボクシル）」上でユーザーから行なわれた資料請求を基にスマートキャンプが集計し、ランキング形式で発表するものです。今回の「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」は、2025年7月1日～2025年12月31日までの間に行なわれた資料請求数（※2）を基に選出されます。

今回『back check』が受賞したカテゴリ総合1位は、リファレンスチェックカテゴリにおいて、資料請求数が最も多かったサービスとして選出されたものです。また、大企業部門1位は同カテゴリにおいて、対象期間内に大企業（従業員1,000人以上）に所属するユーザーからの資料請求数が最も多かったサービスとして選出されたものです。さらに、IT/通信/インターネット系部門1位は、同カテゴリにおいて、対象期間内に該当の業界に所属するユーザーからの資料請求数が多かったサービスとして、選出されたものです。

なお、「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」の詳細は、BOXIL公式サイトでご覧いただけます。

https://boxil.jp/ranking/(https://boxil.jp/ranking/)

※1 SaaSとは、Software as a Serviceの略で、サービスとしてのソフトウェアの意。従来パッケージソフトとして提供されていた機能が、クラウドサービスとして提供される形態のことを指します。

※2 資料請求数とは、有料掲載頂いている企業様のサービスを対象に、実際に資料請求情報が企業様へ提供された件数をいいます。資料請求数が同率の場合、口コミ数が多いサービスを優先的に表示しています。BOXILをご利用いただく皆さまにとって比較選定しやすいサービスを広くご紹介する方針に基づき、上記の表示順を採用しています。

『back check』の紹介ページはこちら

URL：https://boxil.jp/service/4719/?categoryId=739(https://boxil.jp/service/4719/?categoryId=739)

『back check』について

『back check』は、面接だけでは見極められない候補者の働く姿を可視化するオンライン完結型のリファレンス/コンプライアンスチェックサービスです。候補者と一緒に働いたことのある上司や同僚からの客観的な評価によってミスマッチを減らすリファレンスチェックと、経歴詐称やSNS上の不適切投稿の確認を実施し、問題の発生を未然に防ぐコンプライアンスチェックの運営・開発をしています。

『back check』URL：https://site.backcheck.jp/(https://site.backcheck.jp/)

お問い合わせはこちら：https://site.backcheck.jp/contact(https://site.backcheck.jp/contact)

back check株式会社について

社名：back check株式会社（エン株式会社100％出資）

設立：2025年9月12日

代表者：代表取締役社長 須藤芳紀

事業内容：オンライン完結型リファレンスチェック、

コンプライアンスチェックの開発・提供

URL：https://backcheck.co.jp/(https://backcheck.co.jp/)

back check株式会社 代表取締役社長 須藤 芳紀 コメント

このたび、『back check』が「2025年下半期 BOXIL資料請求数ランキング」において、リファレンスチェックサービスカテゴリで総合1位に選出され、あわせて大企業部門（従業員1,000人以上）およびIT/通信/インターネット系部門でも第1位を獲得したこと、大変光栄に思います。

本受賞は、サービス導入を検討されている企業の皆さまから資料請求という行動を通じ関心をお寄せいただいた結果であり、多くの企業に『back check』を採用課題の解決手段として注目いただいていることの表れだと受け止めています。

『back check』は、採用時のリスクを検知するだけでなく、候補者の強み・弱みや過去の実績を正しく理解し、入社後の活躍やオンボーディングにつなげることを目的としたリファレンスチェック・コンプライアンスチェックサービスです。特に大企業やIT・インターネット業界においては、採用人数の多さや多様な人材を採用していることもあり、適切な選考判断をするためのサポートに対するニーズが高まっていると感じています。

今後も、採用を「見極めのプロセス」から「活躍を支援するプロセス」へと進化させるべく、プロダクトとサポートの両面から価値提供を磨き続けてまいります。

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1149-4d71aad5f1c4595befa6cad87e8513c6.pdf